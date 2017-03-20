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В Максатихе «заказные» маршрутки разоряют муниципального перевозчика

В Максатихе «заказные» маршрутки разоряют муниципального перевозчика - ТИА
фото: Сергей Смирнов
20 Марта 2017 13:59
Автор: TIA

19 марта читательница ТИА Кристина в народной новости рассказала, что в поселке Максатиха Тверской области обанкротился местный муниципальный перевозчик – АТП, и теперь из Максатихи в Тверь и обратно можно добраться только «на перекладных».

В Максатихинском АТП ТИА рассказали, что предприятие не обанкротилось, перевозки приостановлены временно:

- Люди преувеличивают, АТП не обанкротилось. Мы приостановили перевозки до 1 апреля, надеемся, что к этому времени будет какое-то решение правительства. Дело в том, что нас – муниципального перевозчика – разоряют частные извозчики, которые работают незаконно под видом «заказных автобусов».

Билет от Максатихи до Твери на 45-местный автобус АТП стоит 301 рубль, эта плата установлена РЭК Тверской области. Более года назад в районе появились маршрутки «Автоэкспресс», которые предложили на «заказном» автобусе доехать по маршруту «Максатиха-Тверь» за 100 рублей. Естественно, все пассажиры пошли туда, где дешевле. Сейчас проезд в маршрутке стоит 200 рублей. Люди сделали свой выбор в пользу дешевого транспорта. "Бунтуют", видимо, те, кому не хватило места в маршрутке и кому пришлось добираться на чем Бог пошлет.

- Автобусы называются «заказными», но ничего общего с заказными перевозками у них нет. Они ездят регулярно, набирают пассажиров и везут их по определенному маршруту. Причем, время отправления маршруток на 5-10 минут раньше, чем по графику у автобусов АТП. То есть маршрутка по максимуму собирает всех пассажиров, к нам идут те, кто не поместился в эти «заказные» автобусы. Получается, что у нас даже солярка не окупается, а ведь людям нужно еще зарплату платить, - рассказали в АТП.

В связи с тем, что АТП не только не выгодно, а убыточно гонять полупустые автобусы, перевозки приостановлены. Причем такая проблема не только на маршруте «Тверь-Максатиха». Сокращаются регулярные рейсы повсеместно: до поселка Лесное, Селижарова, Бежецка, Кимр, Торжка, Оленино и других районных центров области.

В ТИА позвонили представители Всероссийского профсоюза малого и среднего бизнеса и рассказали, что многочисленные жалобы в разные инстанции не привели ни к какому результату.

- Есть решение суда от 23 апреля 2015 года, которое запрещает деятельность всех этих перевозчиков с заказными автобусами. В решении суда перечислены названия фирм. После того, как решение вступило в силу, все перевозчики переименовались, формально, не к кому предъявлять это решение для исполнения. Обращались в Правительство Тверской области, нам прислали ответ, что наше обращение передано в Министерство транспорта. В Министерстве, в свою очередь, сказали, что о проблеме знают, но ничего сделать не могут. «Заказные» автобусы пробовали штрафовать, но они и от штрафов уклоняются через переименование организации.

По мнению представителей профсоюза, в проблему должна ввязаться полиция, в частности УБЭП. Ведь здесь, по их мнению, на лицо уклонение от исполнения решения суда

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Метки: маршрутки заказные автобусы максатиха регулярные перевозки
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Комментарии (24)

  • Бертран 
    Капитализм он таков- среди друзей е..м не щелкай!
Возьмём маленькую Турцию- вроде где она, а всю лёгкую промышленность в нашем регионе развалила. Правда не не долго это, но всё же..
    20.03.2017 14:07
    6 | 6

    • abeltv 
      Бертран, ну вы специалист во всём - пора вас директором Максатихинского ПАТП сделать - вот вы и разберётесь....
      20.03.2017 14:13
      1 | 5

  • russs 
    Карельская диаспора, ваш ход!
    20.03.2017 14:28
    0 | 1

    • DenBlldenn 
      Дык уже, маршрутки то небось карельские))
      20.03.2017 14:35
      0 | 1

  • Vojdy 
    Я не понял, чем Кристина то недовольна? Или наврала?
    20.03.2017 14:38
    0 | 0

  • Бертран 
    Вчера некая Кристина жаловалась, что Максатиху оставили без автобусного сообщения. Сильнее тот у кого правда, господа, и вот правда открылась- народ выбрал маршрутки- маршрутки быстрее, комфортнее и дешевле.
Кристина- проплаченный автор народной новости. Под вечер это стало особо заметно.
    20.03.2017 14:39
    3 | 5

  • Whois 
    Жадность АТП сгубила.
    20.03.2017 14:42
    0 | 4

    • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
      А какова степень вашей компетенции в вопросах экномика пасс. перевозок шоб рассуждать о жадности? Вы хотяб представляете порядок цифр при эксплуатации больших автобусов, содержания автобазы супротив эксплуатации например Газельки?
      20.03.2017 15:06
      3 | 4

      • MikeH 
        Вот кстати да. По любому у АТП себестоимость километра выше чем у этих недоперевозчиков.
        20.03.2017 15:08
        2 | 1

        • Krot 
          К них километры разные ))
          20.03.2017 15:13
          0 | 1

        • Житель подземелья 
          потому что АТП вынуждено содержать штат нормальных специалистов, кроме непосредственно шоферов. А частнику пох, водила в случае чего и маршрутку свою сам починит.
          20.03.2017 15:18
          0 | 6

        • BARBAdos 
          кого колышит, какая там себестоимость? Если у директора ПАТП зарплата 100 тыс, плюс он всех родичей туда по блату устроил, а водители соляру нещадно воруют, тогда там вообще себестоимость зашкаливать будет... 

Можно еще надавить на патриотизм жителей Максатихи, надо слоган на автостанции повесить -  "Поддержи местного перевозчика!".

На самом деле, примерно такая же ситуации во всех районных городах сложилась - новенькие, быстрые, с он-лайн билетами, удобным расписанием и низкими ценами автоэкспрессы вытеснили с рынка старое, медленное гамно с ПАТП... Можно конечно запретить автоэкспрессы, и тогда совковые ПАТП снова в шоколаде заживут, наверное цены даже поднимут...
          20.03.2017 15:32
          1 | 3

          • MikeH 
            Это да, но ... Владельцы этих новеньких тачек содержат свои рембазы? Или у них есть договора с  другими рембазами? И предрейсовый медосмотр они проводят? И машины перед рейсом качественно проверяют? 
Не смешите мои тапки...
            20.03.2017 15:49
            1 | 0

            • BARBAdos 
              зачем рембазу содержать, если ремонт и обслугу можно делать силами сторонних контор. Стопудово у них путевой лист должен быть, который содержит отметки о прохождении предрейсового технического и медицинского осмотров. Формально или нет он проводится, я не знаю, но сколько я ездил на этих экспрессах вроде бухих водил не замечал, к машинам тоже претензий не было, скорость тоже нормальную держали - больше сотки не гонят вроде бы. Во всяком случае желания поехать на ПАТПовской повозке я не имел никакого - тем более, что там такое расписание, что надо было на работе на 2 часа отпрашиваться...
              20.03.2017 16:14
              0 | 1

              • kudimov 
                Кстати вы оба правы. Я могу поддержать любого из вас и оппонировать любому. Но все ТАК и есть. ПАТП нужно тоже было идти в ногу со временем, а не плыть по течению, как монополисту. 
Хотя не думаю, что новые перевозчики платят налоги (НДФЛ с минималки разве что)
                20.03.2017 16:21
                0 | 0

  • zilberman 
    Дык они и в Твери разоряют ПАТП. Ответственных лиц и "законодателей" что без устали и молча созерцают на этот беспредел в течении многих лет давно пора сажать с конфискацией за причинение особо крупного ущерба городскому бюджету. Самими же марштурчикам давно уже пора заехать на тюрьму за черный нал. Это я еще про ПДД молчу.
    20.03.2017 15:16
    0 | 3

    • BARBAdos 
      можно еще и несознательных пассажиров, которые автоэкспрессами пользуются тоже сажать - за отсутствие патриотизма. Нет чтобы бюджет городской поддержать, а они сцуки кормят шаражкины конторы черным налом...

Кстати про нал - они официальные билеты продают по паспорту, с указанием места и конкретного рейса с приложением кассового чека, плюс у них он-лайн продажа организована и билет можно банковской картой оплатить. Бывает конечно при наличии свободных мест водила и попутчиков берет, но это и водилы больших автобусов повсеместно практиковали...
      20.03.2017 15:37
      0 | 0

  • BEKTOP 
    1.Разорение легального перевозчика(не обязательно муниципального, а любого, работающего по заключенному договору, то есть несущему в связи с этим договорам  о б я з а т е л ь с т в а   и   о т в е т с т в е н н о с т ь ) - это только шаг-1.
Самая главная опасность для обывателя- это шаг 2, когда нелегальный перевозчик оказывается монополистом. Теперь он вправе диктовать любые условия, и жаловаться на него будет некому. Потому что никаких договоров он ни с кем не заключал, и никаких обязательств ни перед кем не брал.

Пока сосуществуют легальный и нелегальный перевозчик, обычно нелегалы предоставляют обывателю период- премиум, когда цены не выше, а то и ниже, ездят быстрее. Вата в оргазме. Легальный перевозчик -исчезает. И тогда период-премиум сменяется периодом: "это бизнес. ничего личного.ненравится-никто не заставляет". Но вата этого понимать не захочет, и побежит жаловаться в администрацию. То есть им надо одновременно чтоб и нелегального перевозчика не трогали, и легальный себе в убыток ходил. Но так не бывает, это из серии "либо трусы наденьте, либо крестик снимите". Если вы поддерживаете нелегальный бизнес, считаете, что вам так удобнее, то будьте готовы остаться с этим бизнесом один на один, и выяснять отношения без апелляции к общественности, администрациям и чиновникам.
Вот в этом опасность. А вначале да- кажется, что все хорошо.

2. А вообще- удивительно! Сколько в стране бездельников, депутатов с огромными окладами, разных управленцев, контроленцев и надзирателей, сколько чиновников в правительствах, и при всем при этом до сих пор не могут издать нормальное законодательство, регулирующее вопросы пассажирских перевозок и не оставляющее лазеек для злоупотреблений недобросовестным бизнесом. Ну неужели это такое сложное дело ? 
Ну ладно, ОК, если им это не под силу, то взяли бы и тупо передрали  законодательство какой-нибудь из европейских стран, где подобных проблем , и даже самого понятия "нелегальный перевозчик" не существует в принципе, а вся подобная деятельность подпадает под понятия " преступный бизнес", незаконная предпринимательская деятельность " и им подобных. Сами ничего придумать не можете- возьмите, да спишите там, где все давно отрегулировано и хорошо работает. Ведь любят где не надо Запад копировать, а хорошее взять не хотят.
    20.03.2017 15:44
    0 | 5

    • BARBAdos 
      может вы в чем то и правы, вот только есть существенная деталь - там не один перевозчик, там разные ООО и ИП. И думаю, что желающих побороться за этот рынок достаточно много, поэтому вряд ли кто то получит монопольное положение на рынке...
      20.03.2017 16:05
      0 | 0

  • bae99 
    Соглашусь с Бертраном. Про щелканье лицом...

И с Вектором...
    20.03.2017 15:47
    0 | 1

  • Alx 
    Да ПАТП надо давно закупать Газели.  Пора понять, что основная масса пассажиров ушла на личный транспорт, большие автобусы набиваться под завязку, как в годы СССР уже не будут.
    20.03.2017 15:58
    0 | 2

    • BEKTOP 
      Чушь полная.

1.  Количество маршруток на улицах Твери само по себе  наглядно свидетельствует  о том,  что потребность в общественном транспорте не только никуда не делась, но только увеличивается в последние годы. Период эйфории начала 00-х,связанный массовыми покупками личных жоповозок и пользованием ими к месту и ни к месту, пошел потихоньку на спад. Будет как в Европе, когда лишний раз пользоваться без надобности личной жоповозкой считается плохим тоном.

2.Обратите внимание, что коммерческие перевозчики , в том числе экскурсионные,  постепенно переходят к автобусам средней вместимости- ПАЗикам и кое-где МАЗам( на 10-й маршрутке),  а никак не наоборот. Их же никто не заставляет( по крайней мере нелегалов и экскурсионниках), и они явно не в убыток себе работают. Вот в 90-е доля "Газелей" действительно  была гораздо выше, но где-то с конца 10-го-начала 11-го их начали теснить новые пазики. До 11-го года, к примеру, вся пресловутая 8-ка работала на "Газелях"( и на "Рутах"), а теперь остались одни ПАЗики. И вроде бы маршрут совсем  не загибается от невостребованности. Какого х..на Вы тогда предлагаете муниципальные маршруты на "Газели"(ну,понятно "пежо"там, "форды" всякие переводить ? Так что на деле тенденции прямо противоположны тому, что Вы утверждаете.

Проблема в том, что потребность в общественном транспорте в городе в последнее время сильно увеличивается, но муниципальные предприятия не в состоянии удовлетворить даже малую часть этой потребности.  Аlx, то, что муниципальный транспорт часто пустой ходит , связано не с размером, а с неадекватно редким и неровным интервалом, на "летучих голландцах" никто ездить не будет, будь это хоть огромный МАЗ,хоть "Газель", хоть горбатый "Запорожец". Если по городу интервал больше 10(в крайнем случае 15 мин.), на любом маршруте можно ставить крест, это будет возбуховозный маршрут. Это проверено, и перевозчики прекрасно понимают. Ездят на том, что едет, на том, что можно дождаться. Даже если это будет не самый прямой маршрут. Стоять на остановках по 30-40 минут и безо всякой гарантии- сегодня роскошь непозволительная. Никто на такие маршруты в принципе ориентироваться не будет. Сделай нормальный интервалы- 2,5-5мин. днем в центре- и тогда любой "Газели" мало окажется, пазик придется покупать.
      20.03.2017 16:08
      1 | 0

      • Alx 
        Их, как раз, заставляют по условиям конкурсов закупать автобусы большей вместимости чтобы была возможность возить инвалидов и т. п. Количество маршруток ненамного больше, чем количество общественного транспорта в советские годы, но надо ли говорить, насколько меньше суммарное количество перевозимых пассажиров? Личные автомобили убили уже местную авиацию и речной транспорт. Практически убили местное автобусное и железнодорожное сообщение. Странно этого не замечать и говорить о какой-то эйфории. Не нужно тешить себя европейскими иллюзиями - пересадить людей на общественный транспорт можно только жестко закошмаривая автовладельцев, делая использование личного автотранспорта неудобным для человека.
        20.03.2017 16:20
        0 | 0

  • Rina 
    Такие маршрутки ходят во все пригороды. Посмотрите на стоянку у гостиницы: с багажом, котулями и прочим скарбом ждут эти мелкие автобусики. Всегда удивляюсь: ну сам влезешь, а вещи куда?  В Бурашево последний автобус в 19-30. Перед ним уходит маршрутка. Полная. А в автобусе единички. Бывает, что еду одна. Максимум пассажиров за последние полгода был 1 раз, когда сломалась маршрутка.  Автобус был полный.А последним ходит редко ПАЗ,  в основном здоровый автобус. 
Сколько солярки потратит?
Причем, видно из-за этого, водители на этом рейсе злые. Ни попросить, ни спросить. 
И еще тут была новость про расторжение договоров с маршрутками: судится с ними Администрация, рядится.
А суть простая. Маршрутки, которые по договору должны были возить людей по ЕСПБ, делать это отказываются, договор с ними расторгают. И хозяева выставляют свои машины на новый конкурс, но уже без требования возить жителей по ЕСПБ. Вот и весь спектакль. А цену на перевозки они теперь вправе выставлять любую. Слышала, как водитель бубнил, что 22 руб неудобная сумма, сдачу давать сложно, надо округлить...
    20.03.2017 16:07
    0 | 1
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