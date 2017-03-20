В Максатихе «заказные» маршрутки разоряют муниципального перевозчика

19 марта читательница ТИА Кристина в народной новости рассказала, что в поселке Максатиха Тверской области обанкротился местный муниципальный перевозчик – АТП, и теперь из Максатихи в Тверь и обратно можно добраться только «на перекладных». В Максатихинском АТП ТИА рассказали, что предприятие не обанкротилось, перевозки приостановлены временно.

19 марта читательница ТИА Кристина в народной новости рассказала, что в поселке Максатиха Тверской области обанкротился местный муниципальный перевозчик – АТП, и теперь из Максатихи в Тверь и обратно можно добраться только «на перекладных».

В Максатихинском АТП ТИА рассказали, что предприятие не обанкротилось, перевозки приостановлены временно:

- Люди преувеличивают, АТП не обанкротилось. Мы приостановили перевозки до 1 апреля, надеемся, что к этому времени будет какое-то решение правительства. Дело в том, что нас – муниципального перевозчика – разоряют частные извозчики, которые работают незаконно под видом «заказных автобусов».

Билет от Максатихи до Твери на 45-местный автобус АТП стоит 301 рубль, эта плата установлена РЭК Тверской области. Более года назад в районе появились маршрутки «Автоэкспресс», которые предложили на «заказном» автобусе доехать по маршруту «Максатиха-Тверь» за 100 рублей. Естественно, все пассажиры пошли туда, где дешевле. Сейчас проезд в маршрутке стоит 200 рублей. Люди сделали свой выбор в пользу дешевого транспорта. "Бунтуют", видимо, те, кому не хватило места в маршрутке и кому пришлось добираться на чем Бог пошлет.

- Автобусы называются «заказными», но ничего общего с заказными перевозками у них нет. Они ездят регулярно, набирают пассажиров и везут их по определенному маршруту. Причем, время отправления маршруток на 5-10 минут раньше, чем по графику у автобусов АТП. То есть маршрутка по максимуму собирает всех пассажиров, к нам идут те, кто не поместился в эти «заказные» автобусы. Получается, что у нас даже солярка не окупается, а ведь людям нужно еще зарплату платить, - рассказали в АТП.



В связи с тем, что АТП не только не выгодно, а убыточно гонять полупустые автобусы, перевозки приостановлены. Причем такая проблема не только на маршруте «Тверь-Максатиха». Сокращаются регулярные рейсы повсеместно: до поселка Лесное, Селижарова, Бежецка, Кимр, Торжка, Оленино и других районных центров области.

В ТИА позвонили представители Всероссийского профсоюза малого и среднего бизнеса и рассказали, что многочисленные жалобы в разные инстанции не привели ни к какому результату.

- Есть решение суда от 23 апреля 2015 года, которое запрещает деятельность всех этих перевозчиков с заказными автобусами. В решении суда перечислены названия фирм. После того, как решение вступило в силу, все перевозчики переименовались, формально, не к кому предъявлять это решение для исполнения. Обращались в Правительство Тверской области, нам прислали ответ, что наше обращение передано в Министерство транспорта. В Министерстве, в свою очередь, сказали, что о проблеме знают, но ничего сделать не могут. «Заказные» автобусы пробовали штрафовать, но они и от штрафов уклоняются через переименование организации.



По мнению представителей профсоюза, в проблему должна ввязаться полиция, в частности УБЭП. Ведь здесь, по их мнению, на лицо уклонение от исполнения решения суда