С 11 марта «Звезды Монте-Карло» - на манеже тверского цирка!

С 11 марта на тверском манеже эксклюзивная, яркая и незабываемая программа «Звезды Монте-Карло»! Это классический цирк в лучших своих традициях: опасные трюки на грани человеческих возможностей, красочные номера, претендующие называться произведениями искусства, и восхитительные цирковые животные!

С 11 марта на тверском манеже эксклюзивная, яркая и незабываемая программа «Звезды Монте-Карло»! Это классический цирк в лучших своих традициях: опасные трюки на грани человеческих возможностей, красочные номера, претендующие называться произведениями искусства, и восхитительные цирковые животные!

Программа соответствует своему громкому названию: артисты, выступающие в ней – мастера, лауреаты самых престижных российских и международных конкурсов. В преддверии премьеры артисты сами рассказывают о том, что они приготовили для тверского зрителя.

Владимир и Наталья Исайчевы – единственные дрессировщики в Европе, работающие с пумами – привели с собой Ника, самого покладистого кота из своей шестёрки. Все их пумы настолько спокойны и привычны к людям, что выступают без клетки – что очень нравится зрителям.

- У нас четыре кошки работают на поводках в манеже, одна ходит по шарам. Это непринуждённая работа – кошки всё делают сами, мы только помогаем. Самый правильный подход дрессировщика – отталкиваться от желания животного, делать всё без принуждения, не из-под палки, - рассказывает Наталья.

Сергей Гурченко и Юрий Филатов выступают в клоунском дуэте «Джамелли» вместе с самыми разными животными. Познакомьтесь с мини-пигом Центом: интеллект у него – не хуже, чем у служебной собаки, и в выполнении команд он вполне посоревнуется с овчаркой! Юрий Филатов - первый дрессировщик в истории советского и российского цирка, который вывел на манеж вьетнамских карликовых кабанчиков.

- На манеже свинки делают «собачью» работу: преодолевают препятствия, катаются с горки, катаются на карете, в которую запряжён ослик. Это такая дружелюбная зарисовка – встреча на природе. Ещё мы создали клоунский номер с крокодилами: мы – два рыбака, которые неудачно (или наоборот, очень удачно) сходили на рыбалку. В нашем номере мы отошли от стереотипа, что номер с крокодилом обязательно должен быть страшным, и пугающее животное вызывает только положительные эмоции.

Сайракан Суамбекова – не только руководитель номеров «Канатоходцы» и «Американское колесо смелости», но и мама его исполнителей Махмуда и Нурсултана. На колесе братья работают с 2009 года. Чем отличается их номер на знакомом зрителям снаряде? Головокружительной скоростью и драйвом!

- Обычно на «американском колесе» работают в среднем темпе. Мы увеличили темп - это очень сложно и травмоопасно: на скорости возникает вибрация, которая может сбросить акробата со снаряда. Мы добавили экстрима - молодёжи его не хватает, - считает Сайракан.

Прогулка по канату тоже относится к сложным цирковым жанром. Хороший номер нужно готовить по меньшей мере три года, но не каждый артист подходит для такой работы. Тут нужны эталонное чувство баланса и безудержная смелость. Их братья Суамбековы и продемонстрируют гостям тверского цирка.

Александр Скоков – руководитель номера «Встречные качели». Неискушённый зритель подумает, что и такое он уже видел, но звёзды Монте-Карло заставят его изменить своё мнение: вместо жилистых парней в воздух поднимутся нежные девушки! Гимнастки удивят вас чудесами гибкости и пластики и заставят поверить, что люди могут по-настоящему летать!

- Идею с девчонками я вынашивал лет семь-восемь, - признаётся Александр, сам «летавший» на качелях 15 лет. - Долго не было возможности, базы, людей, готовых помочь. Но в 2014 году Росгосцирк пошёл мне навстречу. Девушек отбирал целый год, и в результате появилась первоклассная команда из восьми акробаток и гимнасток со всей России.

Так почти три года назад получился уникальный номер, собравший несметное количество цирковых наград. А теперь Тверь стала последним городом, который Александр Скоков с подопечными посетят, прежде чем уехать в мировое турне на два долгих года.

Приходите в цирк на программу «Звезды Монте-Карло» - это нужно увидеть своими глазами!

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