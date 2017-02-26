tvernews.ru
26 февраля Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверская детская областная больница с 27 февраля возобновит работу после пожара

Тверская детская областная больница с 27 февраля возобновит работу после пожара - ТИА
26 Февраля 2017 17:00
Автор: TIA

Детская областная клиническая больница с 27 февраля будет работать в штатном режиме. Медицинская помощь оказывается всем пациентам, налажено питание. По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени обеспечена нормальная работа учреждения.

Как сообщила первый заместитель Министра здравоохранения Тверской области Алла Соловьева, отделения, которые были расположены в здании, пострадавшем от пожара, продолжат прием и лечение пациентов в других зданиях. 

В новом корпусе ДОКБ будут действовать хирургическое, урологическое и нейрохирургическое отделения. Терапевтическое временно переведено в здание гинекологической больницы (бывший роддом №4), расположенной рядом. Здесь развернуты дополнительные койки.
В настоящее время пациенты детской областной больницы в штатном режиме получают лечение по назначениям. Часть из них с рекомендациями были отправлены по домам, где находятся под контролем врачей. Остальные размещены в новом корпусе больницы. Сейчас в учреждении находятся 72 ребенка и 28 сопровождающих их взрослых. 

Возгорание в детской областной больнице произошло ночью 24 февраля. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Из горящего здания были эвакуированы 140 человек. В тушении были задействованы 232 человека и 69 единиц техники. Утром в 10.35 пожар был ликвидирован. 

На место происшествия оперативно прибыл губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона ночью провел совещание с оперативными службами, а также проверил условия размещения и оказания необходимой медицинской помощи детям, эвакуированным из здания в новый корпус больницы. 
«В больнице будет проведен капитальный ремонт и восстановлен лечебный процесс», - обозначил Игорь Руденя. 

Министерству строительства и ЖКХ региона поручено обследовать здание после пожара и подготовить предложения по его восстановлению. Также проводится инвентаризация медицинского оборудования учреждения.

По указанию Игоря Рудени в Тверской области органами пожнадзора совместно с территориальными прокурорами проверяются все объекты здравоохранения на предмет соответствия предъявляемым техническим требованиям.

По информации Следственного Комитета РФ, возгорание произошло в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ГБУЗ «ДОКБ», ответственными за противопожарную безопасность. В результате произошло обрушение кровли здания, повреждение перекрытий третьего этажа и повреждение иного имущества данного учреждения стоимостью свыше 7,5 миллионов рублей, то есть причинение особо крупного ущерба. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

В Министерстве здравоохранения Тверской области действует «горячая линия». Информацию о работе отделений детской областной больницы, приеме врачей можно уточнить по телефону 8 800 250 46 28.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: детская клиническая больница пожар в твери пожар в детской областной больнице
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Professor 
    Мне всегда казалось, что если часть больных вынужденно отправили лечиться домой (хотя до этого они нуждались в стационарной помощи), другая часть лечится в других корпусах и отделениях (наверняка произвели уплотнение - поставили дополнительные койки, часть больных из тех отделений также отправили домой), пищу приносят из другого здания и т.д., то это не может называться ШТАТНОЙ РАБОТОЙ учреждения...

Т.к. штатный режим - обычный режим, так как надо, по инструкции, так как запланировано, согласно графику, без сбоев, без ошибок, без поломок, без перегрузки и так дальше. Антонимом есть выражение - внештатный режим.

Без привлечения дополнительных ресурсов и дополнительных растрат - вот это и есть штатный режим. Это совсем не означает, что там пока справляются с запланированной ранее нагрузкой.
    26.02.2017 18:29
    1 | 6

    • Tsagolov 
      Главное-это объявить о штатном режиме работы.) А вообще согласен, весьма инфантильное заявление властей о штатном режиме работы учреждения, которое выгорело весьма и весьма серьёзно, если необратимо. Интересно, а что теперь делать "уплотнённым" женщинам из городского абортария? Или пусть терпят до восстановления ДОКБ?)
P.S. Почти уверен, что заявление (  читай "враньё" ) о штатном режиме  работы больнички, сделано минздравюками и минздравючками, и к ним примкнувшими "погорельцами и погорелками", от немалого испуга за судьбы своих начальственных и примкнувших к ним задниц.)))
      26.02.2017 18:40
      2 | 5

  • VladislaV 
    Распорядился - дело сделано!
    26.02.2017 19:07
    0 | 2

  • karina75 
    А почему сообщает зам. министра , а не сам министр . Где Курынин ? Неужели, ещё отсыпается ? Может строчит очередное -" я устал , я ухожу " ?
    26.02.2017 20:16
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
118

День Защитника

2017-02-23 10:02
60

Как операторы связи относятся к нашим персональным данным

2017-02-21 09:39
59

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
56

В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

2017-02-21 14:11
43

УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

2017-02-25 15:02
38

Александр Корзин сетует, что уровень доверия у тверичан к местной власти ниже 20%

2017-02-20 15:23
36

С 1 мая проезд в общественном транспорте Твери можно будет оплатить безналичным расчётом

2017-02-20 14:25
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100