Тверская детская областная больница с 27 февраля возобновит работу после пожара

Детская областная клиническая больница с 27 февраля будет работать в штатном режиме. Медицинская помощь оказывается всем пациентам, налажено питание. По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени обеспечена нормальная работа учреждения.

Детская областная клиническая больница с 27 февраля будет работать в штатном режиме. Медицинская помощь оказывается всем пациентам, налажено питание. По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени обеспечена нормальная работа учреждения.

Как сообщила первый заместитель Министра здравоохранения Тверской области Алла Соловьева, отделения, которые были расположены в здании, пострадавшем от пожара, продолжат прием и лечение пациентов в других зданиях.

В новом корпусе ДОКБ будут действовать хирургическое, урологическое и нейрохирургическое отделения. Терапевтическое временно переведено в здание гинекологической больницы (бывший роддом №4), расположенной рядом. Здесь развернуты дополнительные койки.

В настоящее время пациенты детской областной больницы в штатном режиме получают лечение по назначениям. Часть из них с рекомендациями были отправлены по домам, где находятся под контролем врачей. Остальные размещены в новом корпусе больницы. Сейчас в учреждении находятся 72 ребенка и 28 сопровождающих их взрослых.

Возгорание в детской областной больнице произошло ночью 24 февраля. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Из горящего здания были эвакуированы 140 человек. В тушении были задействованы 232 человека и 69 единиц техники. Утром в 10.35 пожар был ликвидирован.

На место происшествия оперативно прибыл губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона ночью провел совещание с оперативными службами, а также проверил условия размещения и оказания необходимой медицинской помощи детям, эвакуированным из здания в новый корпус больницы.

«В больнице будет проведен капитальный ремонт и восстановлен лечебный процесс», - обозначил Игорь Руденя.

Министерству строительства и ЖКХ региона поручено обследовать здание после пожара и подготовить предложения по его восстановлению. Также проводится инвентаризация медицинского оборудования учреждения.

По указанию Игоря Рудени в Тверской области органами пожнадзора совместно с территориальными прокурорами проверяются все объекты здравоохранения на предмет соответствия предъявляемым техническим требованиям.

По информации Следственного Комитета РФ, возгорание произошло в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ГБУЗ «ДОКБ», ответственными за противопожарную безопасность. В результате произошло обрушение кровли здания, повреждение перекрытий третьего этажа и повреждение иного имущества данного учреждения стоимостью свыше 7,5 миллионов рублей, то есть причинение особо крупного ущерба. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

В Министерстве здравоохранения Тверской области действует «горячая линия». Информацию о работе отделений детской областной больницы, приеме врачей можно уточнить по телефону 8 800 250 46 28.