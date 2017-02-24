Губернатор Тверской области проводит оперативное совещание по ликвидации пожара в детской областной больнице

Ночью 24 февраля в здании детской областной клинической больницы произошло возгорание кровли. На место происшествия прибыл губернатор Тверской области Игорь Руденя. В настоящее время глава региона проводит совещание с оперативными службами по ликвидации пожара и его последствий.

Ночью 24 февраля в здании детской областной клинической больницы произошло возгорание кровли. На место происшествия прибыл губернатор Тверской области Игорь Руденя. В настоящее время глава региона проводит совещание с оперативными службами по ликвидации пожара и его последствий.

В результате возгорания жертв и пострадавших нет. Пациенты распределены по отделениям нового корпуса детской областной больницы. В настоящее время там находятся 99 человек, в том числе 77 детей. Медицинская помощь по назначениям им оказывается в штатном режиме. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению отправлены по домам, где находятся под контролем врачей.

Всего к тушению пожара привлекается 173 человека и 50 единиц техники. Развёрнут оперативный штаб ГУ МЧС России по Тверской области.

Телефон горячей линии Главного управления МЧС России по Тверской области (4822) 39-99-99.