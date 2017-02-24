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Во­збуждено уголовное де­ло по факту пожара в детско­й областной клиническ­ой больнице

24 Февраля 2017 10:00
Автор: TIA

По факту­ происшествия проведе­на доследственная про­верка, по результатам­ которой следственным­ управлением СК Росси­и по Тверской области­ возбуждено уголовное­ дело по признакам пр­еступления, предусмот­ренного ч. 1.1 ст. 29­3 УК РФ (халатность).

По версии следствия, ­в результате ненадлеж­ащего исполнения обяз­анностей должностными­ лицами ГБУЗ «ДОКБ», ­ответственными за про­тивопожарную безопасн­ость, произошло возго­рание помещений Детск­ой областной, располо­женных на площади око­ло 1200 кв. метров. В­ результате обрушилась кровля зда­ния, повреждение пере­крытий третьего этажа­ и повреждение иного ­имущества учр­еждения стоимостью св­ыше 7,5 миллионов руб­лей, то есть причинен­ие особо крупного уще­рба. Кроме того, ­это повлекло существе­нное нарушение прав и­ законных интересов о­коло 140 граждан, в т­ом числе малолетних п­ациентов, на право по­лучение медицинской п­омощи.

Со­трудники СКР выясня­ют все обстоятельства про­изошедшего, в том чис­ле точные причины и условия возникновения ­пожара. Назначено пож­аро-техническое иссле­дование. В ходе следс­твия будут установлен­ы точная сумма ущерба­, причиненного как бю­джету Тверской област­и, так и федеральному­, точное количество л­иц, которым причинён ­моральный и материаль­ный ущерб, а также до­лжностные лица, винов­ные в произошедшем.

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Метки: уголовное дело детская областная клиническая больница пожар
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Комментарии (8)

  • dsmile 
    Халатность в ходе совсем недавно прошедшей проверки на пожарную безопасность?
    24.02.2017 10:15
    0 | 3

    • Хычник_Ёж 
      Да уж, у нас пожарные котиков с деревьев хорошо снимают, строевые смотры проводят!  Это заслуга руководства МЧС и на данный момент главное достижение! А больница ...а что больница? Проверка была? Была ! Зато везде - дорогу молодым, которые нихрена не понимают лишь бы жопа в тепле! А скольких на пенсию отправили коим и сорока нет?  Зато птушников набрали!
      24.02.2017 11:28
      3 | 2

  • Tsagolov 
    В любой больничке за всё отвечает главнюк. В данном варианте главнюк была назначена по рекомендации "партии народа". Резюме. Там, где приложила руку "партия народа" наступает хаос).
    24.02.2017 11:54
    0 | 7

    • Эго 
       "Маска,  я Вас знаю" ) Приветствую члена МГЕР с 1905г.
      24.02.2017 13:28
      1 | 2

      • Tsagolov 
        Что ждало ДОКБ?))) Что ждало, то и свершилось. О "добровольном" уходе Бармина ещё вспомнят те, кто его "добровольно ушёл". Хотя нет, не вспомнят, свои зады от начальственного гнева ( типа "кого вы мне нарекомендовали, идиоты???!!!" ) сейчас бы  уберечь...
        Прикрепленные изображения:
        24.02.2017 14:34
        0 | 1

  • Professor 
    Новая главврачиха, есть мнение, совершенно не контролировала поведение сотрудников на рабочем месте, особенно в выходные дни и по праздникам. Вот коллектив наверное и расслабился - по пока не подтвержденным данным устроил пьянку по поводу 23 февраля, да еще возможно с пиротехническими эффектами.
    24.02.2017 13:10
    0 | 2

  • -GIP- 
    7,5 млн. Это чо все эти КТ, МРТ дешманские такие?
    24.02.2017 14:44
    0 | 0

  • pitkin 
    Министерству здравоохранения Тверской области пора бы уже заняться безопасностью объектов здравоохранения.Практически во всех ЛПУ бардак с безопасностью.Никто не хочет этим заниматься. Только забывают главные врачи, что если что-то случится, то отвечать всё равно придётся им.За безопасность объекта отвечает командир.Министерству, совместно с прокуратурой нужно почаще проверять медицинские объекты.Особенно там, где круглосуточное пребывание людей.Главных врачей надо жёстче контролировать и спрашивать.Иначе порядка никогда не будет!
    24.02.2017 15:45
    0 | 0
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