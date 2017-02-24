По факту происшествия проведена доследственная проверка, по результатам которой следственным управлением СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По факту происшествия проведена доследственная проверка, по результатам которой следственным управлением СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ГБУЗ «ДОКБ», ответственными за противопожарную безопасность, произошло возгорание помещений Детской областной, расположенных на площади около 1200 кв. метров. В результате обрушилась кровля здания, повреждение перекрытий третьего этажа и повреждение иного имущества учреждения стоимостью свыше 7,5 миллионов рублей, то есть причинение особо крупного ущерба. Кроме того, это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов около 140 граждан, в том числе малолетних пациентов, на право получение медицинской помощи.
Сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе точные причины и условия возникновения пожара. Назначено пожаро-техническое исследование. В ходе следствия будут установлены точная сумма ущерба, причиненного как бюджету Тверской области, так и федеральному, точное количество лиц, которым причинён моральный и материальный ущерб, а также должностные лица, виновные в произошедшем.
Комментарии (8)
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pitkin
24.02.2017 15:45
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