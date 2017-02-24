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Здание детской клинической больницы будет восстановлено

Здание детской клинической больницы будет восстановлено - ТИА
24 Февраля 2017 09:09
Автор: TIA

Фоторепортаж

Об этом сообщил Губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя на месте происшествия мероприятия по ликвидации пожара. Пожар в детской областной клинической больнице начался в полночь 24 февраля. Загорелся чердак и кровля в старом корпусе ДОКБ, что на набережной Степана Разина. Всех детей и медперсонал оперативно эвакуировали с новый корпус больницы, часть маленьких пациентов разобрали родители, некоторых доставили на машинах скорой помощи в другие городские медучреждения. Всего эвакуировали 221 человека. Пострадавших нет.

- В больнице будет проведен капитальный ремонт и восстановлен лечебный процесс после того, как мы оценим последствия пожара, который произошел в здании, - сказал Игорь Руденя, отметив, что соответствующим службам предстоит выяснить причины пожара и ущерб, нанесенный огнем.

Пациенты были своевременно эвакуированы из загоревшегося здании, и сейчас находятся в безопасности. Дети и сопровождающие их взрослые размещены в новом корпусе больницы, где для дальнейшего лечения созданы все необходимые условия.

Губернатор дал ряд поручений областному Минздраву, направленных на то, чтобы работа детской областной больницы, несмотря на последствия пожара, велась в штатном режиме. Поручено продумать вопросы комфортного размещения пациентов, оказания им квалифицированной помощи. При пожаре пострадал пищеблок, поэтому Игорь Руденя поставил задачу наладить питание пациентов.

Глава региона поручил провести инвентаризацию медицинского оборудования в пострадавшем от пожара здании, подчеркнув, что необходимая техника будет закуплена.

Во время пожара у части пациентов пострадали личные вещи, у некоторых пропали документы – здесь также будет оказана помощь.

Игорь Руденя дал поручение Минстрою обследовать здание после пожара и подготовить предложения по его восстановлению.

Причины возгорания в настоящее время выясняются. Уже установлено, что пожарная сигнализация в здании сработала, и это спасло больницу от более разрушительных последствий.

По словам начальника ГУ МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна, возгорание произошло в чердачном помещении.

- По прибытии пожарных площадь горения составляла ориентировочно 1200 квадратных метров.

Он отметил профессиональные действия персонала больницы, который вовремя эвакуировал всех находившихся внутри здания.

Губернатор Игорь Руденя выразил слова благодарности подразделениям МЧС Тверской области за профессиональные, слаженные действия при тушении огня.

- Все было сделано очень оперативно, компетентно, никто не пострадал. Пожарные сейчас проводят окончательные мероприятия по ликвидации возгорания.

Игорь Руденя сообщил также, что к мероприятиям на месте происшествия активно подключилось руководство города Твери. В частности, сейчас совместно решается вопрос организации питания пациентов, так как пищеблок располагался в здании, пострадавшем от огня.

Пожар в детской областной клинической больнице начался в полночь 24 февраля.  Глава региона провел совещание с оперативными службами по ликвидации возгорания и его последствий, а также проверил условия размещения и оказания необходимой медицинской помощи детям, эвакуированным из горящего здания. В настоящее время в новом корпусе больницы находятся 99 человек, в том числе 77 детей. Для оказания им медицинской помощи привлечены дополнительные сотрудники. Дети в штатном режиме получают лечение по назначениям.

Официальные прчины пожара пока не называются, но в соцсетях пользователи рассуждают, что возгорание могло случится из-за курения подростков, которые бегали на чердак.

Фото и видео Сергея Терехова

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Метки: детская клиническая больница пожар в твери
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Комментарии (5)

  • Valter 
    Чем больше сгорит больниц, тем быстрее поймут насколько идиотским было решение запретить курение даже в специально отведенных местах. Лучше бы Минздрав полностью выгорел!
    24.02.2017 09:17
    1 | 2

  • Бертран 
    Больницы мы будем восстанавливать с завидным упорством. Нам нужны здоровые избиратели.
    24.02.2017 09:24
    1 | 0

    • dom24a 
      Ужасно то, что в больницы кладут, и пьющих, и курящих, запрещая им там пить и курить, это ли ГУЛАГ, это ли не Освенцим. Либо таких людей в больницы не класть, либо обеспечить им привычные условия жизни. В противном случае это садизм, это фашизм!
      24.02.2017 09:37
      0 | 0

  • dom24a 
    Характерно, что пожар начался после 23 февраля, еще Маяковский сказал: "Пьяные республику зазря спалят..."  Вся беда Этой Страны в злоупотреблении спиртным. А восстанавливать это старье нужно только для того, чтобы разбазарить государственные средства. Необходимо построить новое, современное, здание, а сгоревшую рухлядь, который на вид лет сто с лишком, снести начисто.
    24.02.2017 09:35
    0 | 0

  • hellraiser 
    Версия с курением на чердаке очень удобная - концов не найти, хотя скорее всего назначат крайним охранника не проверившего запертость дверей чердака. 
В отсутствие пострадавших тоже верится с трудом.
    24.02.2017 09:39
    0 | 0
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