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Нужна помощь в доставке питания для пациентов сгоревшей Детской больницы

Нужна помощь в доставке питания для пациентов сгоревшей Детской больницы - ТИА
25 Февраля 2017 16:27
Автор: TIA
Фотограф: Сергей Терехов

Видео

Благотворительный фонд «Добрый мир» по договорённости с главным врачом Детской областной больницы Зайцевой Анной организует сбор необходимых вещей и медикаментов в помощь Детской областной клинической больнице, в которой произошёл в ночь на 24 февраля пожар.

В частности, на данный момент необходима помощь волонтёров в  доставке пищи. Нужны мужчины (2-4 человека) ежедневно до 6 марта.

Завтрак: к 7.50-8.30

Обед: 11.50- 12.30

Ужин: 16.20 -17.00

Уполномоченный по правам ребёнка Лариса Мосолыгина просит не организовывать сборы самостоятельно и не приносить вещи в больницу. Большой потребности в вещах сейчас нет, есть индивидуальные потребности, очень точечные и единичные. В понедельник будет открыт специальный благотворительный счет для желающих оказать помощь больнице. НАЛИЧНЫЕ СБОРЫ НЕ ВЕДУТСЯ!

Вся информация о том, какие вещи и медикаменты нужны, на странице фонда «Добрый мир». Информация постоянно обновляется.

Желающие принять участие в помощи ДОКБ пишите Ольге Коваленко или звоните 8-920-697-22-83.

На пожаре в детской областной клинической больнице  никто из пациентов не пострадал. Из горящего здания были эвакуированы 140 человек. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению были отправлены по домам, где находятся под контролем врачей. Остальные размещены в новом корпусе больницы. 

Сейчас там находятся 86 детей и 63 сопровождающих их взрослых. В настоящее время обсуждается вопрос использования под нужды ДОКБ части помещений находящейся рядом областной гинекологической больницы (бывший роддом №4). В частности, уже решено, что в это здание будет переведен пищеблок. 

По факту­ пожара проведе­на доследственная про­верка, по результатам­ которой следственным­ управлением СК Росси­и по Тверской области­ возбуждено уголовное­ дело по признакам пр­еступления, предусмот­ренного ч. 1.1 ст. 29­3 УК РФ (халатность).

Губернатор Игорь Руденя, комментируя на месте происшествия мероприятия по ликвидации пожара, сообщил, что здание ДОКБ будет восстановлено. 

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Метки: пожар в докб твери пожар в больнице
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Комментарии (23)

  • Tsagolov 
    Всегда приветствовал добрые дела. И постараюсь помочь детям. Однако, спрошу. Неужели действующая власть настолько беспомощна, что не в состоянии помочь детям медикаментами ( где чинуши из местного Минздрава? где депутаты и прочие "слуги народа"? ) и организовать доставку пищи официально с выделением транспорта, ответственных людей? Вопрос логичный и обоснованный. И второе. Как и на какие "шиши" власть собирается восстанавливать ДОКБ, если чиновница Мосолыгина уже просит денежной помощи у граждан? Повторюсь, помочь надо, господа, дети в разгильдяйстве руководителей и руководительниц не виноваты.
    25.02.2017 17:01
    3 | 16

    • Добрая Мышь 
      прочитайте внимательно - Мосолыгина не призывает вас помогать, а говорит о том, что наличных сборов нет. Нет и необходимости в лекарствах и вещах, есть точечные запросы - футболка на мальчика 120 ростом, тапки 36-37 размера. Нажиься сейчас захотят многие и пойдут кличи по сети - помогите, мы там были, все сгорело и т.д. Вот для того, чтобы это все пресечь Лариса Анатольевна и разместила пост. И так как вы правильно подчеркнули, что детям надо помогать - вот и создали счет, чтобы все суммы были зафиксированы и не попали в руки к плохим людям
      25.02.2017 17:06
      2 | 6

      • Tsagolov 
        Спасибо, уважаемая Мысчь. Однако, спрошу и Вас, ибо не понял. У официальной власти  нет сил-средств на необходимые медикаменты и на организацию доставки пищи? Ведь в противном случае призыва к гражданам не было бы. Большое Вам ещё раз спасибо за разъяснение). Крепко Вас обнимаю за область талии.
        Прикрепленные изображения:
        25.02.2017 17:20
        1 | 4

        • Добрая Мышь 
          вы сами зайдите в группу и все узнаете. сегодня всего 2 просьбы было, возможно из-за праздников. Но все же - вы же представляете какое количество документов, оборудования, медикаментов сгорело - и паники дикой нет. а ведь могла быть. удивляюсь как еще соцсети не взорвались криками о помощи. Достаточно все спокойно. про еду   - не знаю, но могу спросить. может связано с тем, что сейчас будут долго завалы разбирать мужчины, техперсонал и другие заняты будут
          25.02.2017 17:26
          2 | 0

          • Tsagolov 
            Вопросы звучали конкретно. Про медикаменты, в частности. С просьбой о приобретении медикаментов обращаются тогда, когда на это нет денег. Логично, согласитесь. Что касается организации доставки пищи. С подобной просьбой обращаются тогда, когда официоз помочь либо не может, либо не желает. Также логично. Большое Вам спасибо ещё и ещё. И ещё...
            25.02.2017 17:31
            0 | 3

    • awk555 
      Плюсую!!!Всё у нас хорошо ,а копнешь....Р.S я бы хотел набить морду господину Рогозину про (пошли в задницу про город Хмельницкий) и если этот МУДАК хочет поговорить ,то пусть откликнится ,а не шубы продажные рекламирует!Делаков -ты ЧМО!!!
      25.02.2017 17:11
      3 | 4

    • hell 
      Чет Вы много и не в тему... А разъяснять Вам, похоже, долго придется...
      25.02.2017 17:15
      0 | 1

      • awk555 
        А где не в тему?Власть-гавно,депутаты продажные,Корзина теперь обратно в техникум не отправить,а ублюдку Рогозину я бы с украинской общиной харю бы почистил!!!!
        25.02.2017 17:19
        3 | 4

        • hell 
          И че теперь? Проще всего сказать, что власть гавно... Вы хотите об этом поговорить?
          25.02.2017 17:35
          0 | 0

  • hell 
    Ну и кто теперь главврача не видел на месте происшествия?
    25.02.2017 17:11
    0 | 0

    • Tsagolov 
      До или после? Уточните.
      25.02.2017 17:26
      1 | 1

      • hell 
        вовремя!
        25.02.2017 17:36
        0 | 0

        • Tsagolov 
          Во время или вовремя? Вовремя вряд ли. Когда всё делается вовремя, то пожаров и прочих бед не случается. Логичное замечание, согласитесь, гражданочка.
          25.02.2017 17:42
          1 | 2

          • hell 
            Вовремя, уважаемый, вовремя... и нехер тут байду разводить... У меня такое мнение, что Вы далеки от политики и от общественной жизни в целом, просто потрещать сюда ни о чем забегаете... может лучше на лавочке с бабульками?
            25.02.2017 17:48
            3 | 2

            • Tsagolov 
              Применение мата и сленга урок есть признак дискутабельной слабости, помимо тяги к гоп-культуре и быдлячеству, гражданочка. И на лавочку я с Вами не присяду никогда.) Не обессудьте, но смиритесь. Повторюсь, что когда всё делается вовремя, а не во время, то беды, подобной пожару в ДОКБ, не случаются. Разве что во время военных действий. Но войны в этот день не наблюдалось. И я это знаю наверняка.
              25.02.2017 17:58
              1 | 3

    • -GIP- 
      Может ей было очень стыдно, что чувачка по противопожарной защите она выкинула, а тут пожар и сигнализация даже не пикнула, вот она и пряталась.
А еду могли бы наверное чувачки с гаража ДОКБ носить, но их то она тоже выкинула, ведь с них то профита никакого, а заключив договор на оказание транспортных услуг со сторонней конторой, профит от этой конторы можно огого получить
      25.02.2017 19:06
      0 | 0

  • Бертран 
    Временные трудности и рабочая неразбериха после неординарного события- явления вполне закономерные для менталитета нашего народа.
Скоро появится лидер и всё утрясётся. Назначим.
    25.02.2017 17:39
    2 | 2

    • Tsagolov 
      Вы открыто утверждаете, что в Твери и области ( стране ) лидера нет? Ну, ну...
      25.02.2017 17:49
      2 | 2

  • BARBAdos 
    совсем уже с дуба рухнули? 2-4 мужчин не могут найти в министерстве здравоохранения, и нужно с улицы кого то приглашать? Есть же куча кейтеринговых контор, людей ,которые реально это дело знают и занимаются им давно. 

Может скоро и на место анестезиологов и хирургов тоже начнут волонтеров зазывать?
    25.02.2017 17:39
    0 | 7

    • antiER 
      Не могут найти и футболку с тапками?((( Призыв о помощи-это провокация?
      25.02.2017 18:09
      0 | 4

  • VladislaV 
    Могучая РФ, отправляющая гумконвои на Украину и спасающая от голода Сирию, ищет двух мужиков для чего-то там...
    25.02.2017 18:49
    1 | 6

  • USSR 
    Что за вздор??? Какие добровольцы??? Это же не семья погорельцев с условного Редкино! Муденя - проснись! гребаная власть....
    25.02.2017 19:54
    0 | 1

  • Serge 
    Причем здесь власть? Об оказании помощи просит фонд и заведующая. Это позор, если что то надо для больных, то есть руководство области, города. А у народа зачем просить?
    25.02.2017 20:01
    0 | 0
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