Нужна помощь в доставке питания для пациентов сгоревшей Детской больницы

Благотворительный фонд «Добрый мир» по договорённости с главным врачом Детской областной больницы Зайцевой Анной организует сбор необходимых вещей и медикаментов в помощь Детской областной клинической больнице, в которой произошёл в ночь на 24 февраля пожар.
В частности, на данный момент необходима помощь волонтёров в доставке пищи. Нужны мужчины (2-4 человека) ежедневно до 6 марта.
Завтрак: к 7.50-8.30
Обед: 11.50- 12.30
Ужин: 16.20 -17.00
Уполномоченный по правам ребёнка Лариса Мосолыгина просит не организовывать сборы самостоятельно и не приносить вещи в больницу. Большой потребности в вещах сейчас нет, есть индивидуальные потребности, очень точечные и единичные. В понедельник будет открыт специальный благотворительный счет для желающих оказать помощь больнице. НАЛИЧНЫЕ СБОРЫ НЕ ВЕДУТСЯ!
Вся информация о том, какие вещи и медикаменты нужны, на странице фонда «Добрый мир». Информация постоянно обновляется.
Желающие принять участие в помощи ДОКБ пишите Ольге Коваленко или звоните 8-920-697-22-83.
На пожаре в детской областной клинической больнице никто из пациентов не пострадал. Из горящего здания были эвакуированы 140 человек. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению были отправлены по домам, где находятся под контролем врачей. Остальные размещены в новом корпусе больницы.
Сейчас там находятся 86 детей и 63 сопровождающих их взрослых. В настоящее время обсуждается вопрос использования под нужды ДОКБ части помещений находящейся рядом областной гинекологической больницы (бывший роддом №4). В частности, уже решено, что в это здание будет переведен пищеблок.
По факту пожара проведена доследственная проверка, по результатам которой следственным управлением СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Губернатор Игорь Руденя, комментируя на месте происшествия мероприятия по ликвидации пожара, сообщил, что здание ДОКБ будет восстановлено.
Комментарии (23)
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Serge
25.02.2017 20:01
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