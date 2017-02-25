Нужна помощь в доставке питания для пациентов сгоревшей Детской больницы

Благотворительный фонд «Добрый мир» по договорённости с главным врачом Детской областной больницы Зайцевой Анной организует сбор необходимых вещей и медикаментов в помощь Детской областной клинической больнице, в которой произошёл в ночь на 24 февраля пожар.

Благотворительный фонд «Добрый мир» по договорённости с главным врачом Детской областной больницы Зайцевой Анной организует сбор необходимых вещей и медикаментов в помощь Детской областной клинической больнице, в которой произошёл в ночь на 24 февраля пожар.

В частности, на данный момент необходима помощь волонтёров в доставке пищи. Нужны мужчины (2-4 человека) ежедневно до 6 марта.

Завтрак: к 7.50-8.30

Обед: 11.50- 12.30

Ужин: 16.20 -17.00

Уполномоченный по правам ребёнка Лариса Мосолыгина просит не организовывать сборы самостоятельно и не приносить вещи в больницу. Большой потребности в вещах сейчас нет, есть индивидуальные потребности, очень точечные и единичные. В понедельник будет открыт специальный благотворительный счет для желающих оказать помощь больнице. НАЛИЧНЫЕ СБОРЫ НЕ ВЕДУТСЯ!

Вся информация о том, какие вещи и медикаменты нужны, на странице фонда «Добрый мир». Информация постоянно обновляется.

Желающие принять участие в помощи ДОКБ пишите Ольге Коваленко или звоните 8-920-697-22-83.

На пожаре в детской областной клинической больнице никто из пациентов не пострадал. Из горящего здания были эвакуированы 140 человек. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению были отправлены по домам, где находятся под контролем врачей. Остальные размещены в новом корпусе больницы.

Сейчас там находятся 86 детей и 63 сопровождающих их взрослых. В настоящее время обсуждается вопрос использования под нужды ДОКБ части помещений находящейся рядом областной гинекологической больницы (бывший роддом №4). В частности, уже решено, что в это здание будет переведен пищеблок.

По факту­ пожара проведе­на доследственная про­верка, по результатам­ которой следственным­ управлением СК Росси­и по Тверской области­ возбуждено уголовное­ дело по признакам пр­еступления, предусмот­ренного ч. 1.1 ст. 29­3 УК РФ (халатность).

Губернатор Игорь Руденя, комментируя на месте происшествия мероприятия по ликвидации пожара, сообщил, что здание ДОКБ будет восстановлено.