На пожаре детской областной клинической больнице никто не пострадал

На пожаре в детской областной клинической больнице никто из пациентов не пострадал. Из горящего здания были эвакуированы 140 человек. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению были отправлены по домам, где находятся под контролем врачей. Остальные размещены в новом корпусе больницы.

На пожаре в детской областной клинической больнице никто из пациентов не пострадал. Из горящего здания были эвакуированы 140 человек. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению были отправлены по домам, где находятся под контролем врачей. Остальные размещены в новом корпусе больницы.

Сейчас там находятся 86 детей и 63 сопровождающих их взрослых. В настоящее время обсуждается вопрос использования под нужды ДОКБ части помещений находящейся рядом областной гинекологической больницы (бывший роддом №4). В частности, уже решено, что в это здание будет переведен пищеблок.

По поручению Игоря Рудени в Тверской области органами пожнадзора совместно с территориальными прокурорами будут проведены проверки всех объектов здравоохранения на предмет соответствия предъявляемым техническим требованиям.

Кроме того, Игорь Руденя дал поручение Министерству строительства и ЖКХ региона обследовать здание после пожара и подготовить предложения по его восстановлению. Будет проведена также инвентаризация медицинского оборудования учреждения.

Пожар в здании детской областной клинической больницы начался в полночь 24 февраля. На место происшествия выезжал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона провел совещание с оперативными службами по ликвидации возгорания и его последствий, а также проверил условия размещения и оказания необходимой медицинской помощи детям, эвакуированных из здания в новый корпус больницы. Всего в тушении пожара было задействовано 232 человека и 69 единиц техники.