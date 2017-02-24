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На пожаре детской областной клинической больнице никто не пострадал

На пожаре детской областной клинической больнице никто не пострадал - ТИА
24 Февраля 2017 13:52
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

На пожаре в детской областной клинической больнице  никто из пациентов не пострадал. Из горящего здания были эвакуированы 140 человек. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению были отправлены по домам, где находятся под контролем врачей. Остальные размещены в новом корпусе больницы.

Сейчас там находятся 86 детей и 63 сопровождающих их взрослых. В настоящее время обсуждается вопрос использования под нужды ДОКБ части помещений находящейся рядом областной гинекологической больницы (бывший роддом №4). В частности, уже решено, что в это здание будет переведен пищеблок. 

По поручению Игоря Рудени в Тверской области органами пожнадзора совместно с территориальными прокурорами будут проведены проверки всех объектов здравоохранения на предмет соответствия предъявляемым техническим требованиям.

Кроме того, Игорь Руденя дал поручение Министерству строительства и ЖКХ региона обследовать здание после пожара и подготовить предложения по его восстановлению. Будет проведена также инвентаризация медицинского оборудования учреждения.

Пожар в здании детской областной клинической больницы начался в полночь 24 февраля. На место происшествия выезжал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона провел совещание с оперативными службами по ликвидации возгорания и его последствий, а также проверил условия размещения и оказания необходимой медицинской помощи детям, эвакуированных из здания в новый корпус больницы. Всего в тушении пожара было задействовано 232 человека и 69 единиц техники.

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Метки: детская областная клиническая больница пожар
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Комментарии (3)

  • Tsagolov 
    Как только в Твери ( да и в России ) что-то где-то сгорит и пр., то тут же рождается креативно-новый приказец-распоряжение типа "...будут проведены проверки всех объектов здравоохранения на предмет соответствия предъявляемым техническим требованиям." Создаётся впечатление, что ранее эти проверок банально не было. Так и живём, пожар-распоряжение о проверке, самоубийство пОдростка-распоряжение о проверке, издевательство родителей над малолетним-распоряжение о проверке и так до очередного случая. Главное во власти-это постфактум, но вовремя (!) издать очередное распоряжение дабы "прикрыть" им свою начальственную задницу от гнева вышестоящих на вертикали власти, дабы не быть "назначенным"  виновным во всём и в единственном числе.))
P.S. Вот, что сообщала пресс-служба не так давно, в марте 2016 года, по поводу пожарца в Конаковской больничке. И года не прошло, а уже потребовалось "новое" распоряжение.)
    Прикрепленные изображения:
    24.02.2017 14:55
    0 | 1

  • hell 
     отдел кадров сгорел, МРТ, КТ, РЕНТГЕН, пищеблок, две терапии, урология, нейрохирургия, лаборатория, автоклав.... это со слов человека, который в ту ночь дежурил в новом корпусе...
    24.02.2017 15:36
    0 | 0

    • -GIP- 
      И все это "повреждение иного ­имущества учр­еждения стоимостью св­ыше 7,5 миллионов руб­лей"
      24.02.2017 15:38
      0 | 0
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