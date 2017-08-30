Лейтенант Котенков: «В воздухе был специфический запах – пахло кровью». Свидетели и выжившие рассказали о бойне в Редкино

30 августа в Тверском областном суде по делу об убийстве девяти человек заслушивали показания свидетелей, прежде всего - трёх выживших в трагедии. В зале заседания своими воспоминаниями поделились: полицейские, до последнего момента считавшаяся единственной выжившей Марина Коныгина, а также Алексей Весков и его гражданская жена Наталья Чистякова.
Алексей Весков вместе со своей сожительницей Натальей Чистяковой приехали в СНТ «50 лет Октября» п. Редкино 3 июня. В гости их позвали погибшие супруги Светлана Сорокина и Олег Демченко. Пары отдыхали, жарили шашлык. А затем вечером объединились с еще одной компанией отдыхающих на соседнем участке, где и произошло потом ночью массовое убийство.
Алексей Весков:
- 3 июня мы отдыхали на участке Вячеслава Савельева. Затем к нему подошли Вера и Павел Смирновы, с которыми Слава был знаком. Спустя минуту к ним подъехал Егоров. Его я видел 9 мая, когда он менял счетчики у сестры на даче. Когда он пришел, он не качался, язык не заплетался, может, и был выпившим. Его на территорию участка даже не пустили, компания разговаривала около машин на улице. Зашел разговор о службе в армии. Егоров сказал, что служил в ВДВ, а когда его попросили уточнить в какой части, он ничего не ответил.
Время было позднее, но тем не менее он хотел пройти на участок со словами "хочу проверить счетчики". Слава отозвал его в сторону и попросил, чтобы он здесь не появлялся.
Я пошел в дом, где спали Светлана, Наталья, и я тоже лег спать. Потом нас разбудил Олег Демченко, который кричал "электрик всех убил". У него на лице была запекшаяся кровь. Включили свет, а потом выключили. Светлана начала звонить в полицию. Потом с улицы окна начали бить. Я спрятался за дверь, а Наталья залезла под стол. Затем услышал выстрел и как Егоров говорит Олегу: «Ты че, с...а, милицию вызываешь? Сейчас будешь могилу копать». И вывел его на улицу. Олег уговаривал его не стрелять. Диалог длился минут 10-15. Такое ощущение, что Егорову это доставляло удовольствие, он говорил: «Давай, копай могилу, зачем милицию вызывал?». А ему в ответ: «Сергей, хватит, хватит!».
Затем выстрел, открылась дверь, он что-то затащил и бросил тяжелое на пол. Я был за дверью, Егоров меня не видел. Я не знаю, где находилась Сорокина. Она моя двоюродная сестра, я думал она убежала. Когда полиция приехала, я вышел на террасу и увидел, что там лежит тело Демченко головой вниз и кровь.
После показаний Вескова высказался подсудимый Сергей Егоров:
- Это все вранье, он все забыл и путается в показаниях. Сейчас он все не так говорит. Я не хвастался, что я служил в ВДВ или спецназе. Это бред. Я служил в Германии. Сказку придумали тут, чтоб было что говорить.
И потом ложный бред, что я ходил по ночам счетчики проверять. Я приехал к ним в гости.
Из показаний сожительницы Вескова Натальи Чистяковой:
- Мы спали, прибежал Олег и сказал, чтоб все прятались, "электрик всех завалил и там одни трупаки". Когда Олег пришел и сказал про убийства, я не поверила, но Алексей велел мне лезть под стол.
Я спряталась под стол на веранде, где находилась до утра. Света и Олег вышли с Егоровым на улицу и говорили ему: «Ты же хороший мужик, перестань, ты нам свет делал!». Он приказал Олегу рыть могилу.
Разговор происходил около крыльца. Затем я слышала несколько выстрелов, затвор перещелкивался два раза. Я прошептала Алексею, что, наверное, у него закончились патроны. А он мне сказал сидеть тихо.
После выстрелов он заходил в дом, прошел на веранду, встал рядом со столом, где я была. Я видела только резиновые сапоги. Потом развернулся ушел, затащил в дом что-то тяжелое. Под столом я была до утра. Алексей сказал, что менты приехали и я вылезла.
На месте убийства я видела, что кругом были мозги, а на входе в дом были трупы.
На уточняющие вопросы прокурора и судьи Наталья ответила, что они крепко спали и другие, ранее раздававшиеся выстрелы не слышали.
По делу о «редкинском стрелке» были допрошены и сотрудники полиции, которые в ту ночь задерживали Егорова и первыми оказались на месте ЧП. Это лейтенант Александр Котенков, старший участковый уполномоченный Редкинского отделения полиции, Виталий Шевцов, заместитель командира ОБДПС ГИБДД УМВД Конаковского района, а также Евгений Гусев, оперативный дежурный, который разговаривал по телефону с выжившей Мариной Коныгиной.
Виталий Шевцов:
- На участке увидели много крови. Мы заползли за машину и увидели мужчину, который тащит тело женщины. Убедившись, что он на нас не обращает внимания и у него нет оружия, задержали данного гражданина.
После задержания он ответил, за что убил: «Я доказал, что такое спецназ, они там служили, а я типа никто?!».
В доме было 7 трупов, все с огнестрельными ранениями. Выжившая Марина была в задней части дома, она находилась в шоковом состоянии. Она кричала, была истерика. Затем из соседнего дома вышли мужчина с женщиной тоже в шоковом состоянии. На наш вопрос, что произошло, мы услышали мат-перемат, они были в достаточном алкогольном опьянении.
Александр Котенков:
- Мы спрятались за машиной и начали наблюдать. Оружия не было, он наклонился, и мы задержали его.
Во время задержания пытался вырваться, просил его пристрелить. Говорил, что поссорился. Выскочила из дома девушка, показывала на него и говорила, что он убил. Во время обыска у Егорова в кармане нашли еще патроны.
Запах алкоголя от Егорова я не смог почувствовать, потому что в воздухе был специфический запах – пахло кровью.
Евгений Гусев пояснил, что он в ночь с 3 на 4 июня был при исполнении должностных обязанностей, был оперативным дежурным. По телефону около 2-3 часов ночи (он точно не помнит), поступило сообщение из дежурной части Конаковского района, что происходит стрельба. Он позвонил на мобильный телефон Коныгиной:
- Она по началу не могла назвать СНТ, единственное упомянула улицу Мичурина и что это находится за поселком Редкино. Уже потом она сориентировалась и начала четко отвечать. Эту информацию я передал участковому и на пост ГАИ. Дежурный района мне сказал, что еще два человека звонили и говорили о такой же ситуации.
В суде выступила Марина Коныгина, на глазах девушки убивали родных людей и друзей. Жизнь ей спасло то, что она спряталась под одеялом. Несколько раз Егоров заходил в комнату, где на кровати лежала Марина, и лишь по счастливой случайности не нашел ее.
По словам девушки, на следующий день после массового убийства она поехала и купила нательный крестик.
- Я увидела Егорова и испытала ненависть, это не объяснить словами, это злость. Но скажу одно, что ему я благодарна за то, что осталась жива, что он все-таки меня не заметил, не нашел. Был момент, когда собака чихнула, он вернулся в комнату (он делал это два раза). И вот когда он пришел, я уже прощалась с жизнью.
Он оперся на кровать, рука его находилась в 20 сантиметрах от меня. Мне повезло, что он не откинул одеяло. Слава Богу! Для Егорова я не бы не хотела, как некоторые высказываются, смертной казни. Нет, пусть живет – долго и мучительно! Со временем он поймет, что натворил, поймет и пожалеет, но будет уже поздно.
Девушка пояснила в суде, что между Егоровым и компанией мужчин возник конфликт, были слышны крики. Молодой человек Марины попросил электрика уехать, что он и сделал. Вернулся спустя два часа, когда девушка уже спала. От выстрелов и криков Марина и проснулась.
- Я спала на первом этаже напротив окна и все видела. Егоров профессионально держал ружье.
Первым, кого он убил, был ее парень.
- Я видела, как летит кровь и частицы мозгов. Все кричат, но голос Славы я не слышу, я тогда поняла, что это его убили. Он стрелял и других просил копать могилы для друзей. Бьет Сашу по голове и заставляет копать землю. Тот сопротивляется, тогда он его бьет по голове и стреляет. Затем идет в сторону дома, где убивает Веру и Павла. Затем стреляет в Ивана, он падает на Люду, та кричит. Егоров говорит ей замолчать и потом убивает и ее. Убил еще одну женщину.
Убил он и 92-летнюю бабушку, она проснулась от криков. Когда он зашел в дом и увидел ее, тоже выстрелил, хотя она просила его: «Сынок, сынок, что ты делаешь!».
Егоров убивал в таком порядке: Савельев, Редин, Загорнян, Высоцкая, бабушка Вячеслава Савельева, Смирнов, Смирнова, Демченко и Сорокина.
На заседании сегодня Марина Коныгина сказала, что мужчины из их компании не проявляли агрессии к Сергею Егорову, именно он-то и начал конфликт. Но из показаний, данных ранее следователю, стало понятно, что насмешки и издевки все-таки были. Судья зачитала выдержку из одного такого допроса:
«Они подшучивали над ним, что ему 45 лет, а он до сих пор живет с мамой».
В интервью Марина сказала, что после участия в программе «Пусть говорят» от нее отвернулись многие знакомые. С депрессией ей помогают справляться лишь родные и близкие. Девушка намерена добиваться через суд, чтобы ее признали не только свидетелем, но и пострадавшей. Свои моральные страдания она оценила в 3 миллиона:
- Из депрессии меня вытаскивала моя мама, соседи и мой адвокат Андрей Мишуров и пара друзей. Единицы, кто мне помогал, потому что в большинстве случаев после программы «Пусть говорят» все от меня отвернулись. Они посчитали некрасивым то, что я пришла на программу рассказать правду, посчитали, что это пиар с моей стороны. На данный момент со мной общаются родственники убитых из Редкино, они стали мне больше, чем друзья, больше чем родственники. А со стороны молодого человека Славы единицы остались.
Я еле выжила. На моих глазах убили несколько человек, я даже не могу выразить словами, что я пережила. Я считаю неправильным, что меня не признают потерпевшей. Я с этим не согласна.
Судебное заседание по делу об убийстве девяти человек продолжится и в четверг, 31 августа. Запланировано исследование материалов дела. Также суду предстоит выяснить вопрос о том, будет ли Сергей Егоров давать показания или он попросит огласить то, что ранее рассказывал следствию.
О первом судебном заседании можно прочитать в материале ТИА «У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком».
Комментарии (8)
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Добрый крот
30.08.2017 19:13
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TvereZ
30.08.2017 19:15
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Добрый крот
30.08.2017 19:26
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