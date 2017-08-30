В Твери продолжается суд на "редкинским стрелком": показания дают выжившие в бойне свидетели

30 августа в Тверском областном суде проходит второе слушание дела по убийству девяти человек в СНТ «50 лет Октября» посёлка Редкино Конаковского района. На скамье подсудимых - Сергей Егоров, которого прозвали "редкинским стрелком". Сегодня коллегия судей слушает показания свидетелей: двух сотрудников полиции (лейтенант Александр Котенков, старший участковый уполномоченный Редкинского отделения полиции, и Виталий Шевцов, заместитель командира ОБДПС ГИБДД УМВД Конаковского района), которые задержали и разоружили Егорова, родственников погибших и выживших.

Но главным свидетелем выступает Марина Коныгина - единственная выжившая в ту страшную ночь с 3 на 4 июня 2017 года. Девушка отказалась давать интервью на камеру, но сказала оператору ТИА, что желает убийце "долгой, но мучительной жизни". Марина добавила, что также намерена взыскать моральный ущерб. Суд не признаёт её потерпевшей стороной, поэтому она сегодня будет подавать соответствующее ходатайство.

Судебное заседание снова началось в 10:00. Кроме Марины Коныгиной, показания дают ещё двое выживших, которые прятались от Егорова в соседнем доме, - Алексей Весков и его сожительница. По их словам, убийца разыскивал свидетелей, чтобы ликвидировать. Они слышали, как он ходил и стрелял в людей.

После показания Вескова Егоров заявил, что "это все вранье, он все забыл и путается в показаниях. Сейчас он все не так говорит". А затем добавил: "я не хвастался, что я служил в ВДВ или спецназе. Это бред. Я служил в Германии. Сказку придумали тут, чтоб было что говорить".

Лейтенант Александр Котенков рассказал, что при задержании Егоров просил пристрелить его.

О первом судебном заседании можно прочитать в материале ТИА «У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком».