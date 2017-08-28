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29 августа в Твери начнется суд над "редкинским стрелком"

29 августа в Твери начнется суд над "редкинским стрелком" - ТИА
28 Августа 2017 18:36
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29 августа Тверской областной суд приступит к слушанию уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По ходатайству обвиняемого уголовное дело будет слушаться коллегией из трех федеральных судей.

Председательствует в коллегии Федеральный судья Елена Мордвинкина, члены коллегии: Марина Роднянская и Галина Демьянова

В ночь на 4 июня 2017 года мужчина находился на территории участка № 27, расположенного в СНТ «50 лет Октября» п. Редкино Конаковского района Тверской области, в компании местных жителей и их гостей, совместно с которыми распивал спиртные напитки. Во время ссоры с участниками застолья злоумышленник, вооружившись охотничьим ружьем «Сайга-12С», расстрелял 9 человек, находившихся во дворе и помещениях дома, которые скончались на месте от полученных ранений. Егоров был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции.

По существу предъявленного обвинения в окончательной редакции Егоров показал, что признает вину полностью. Материалы уголовного дела насчитывают 14 томов.

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Метки: "редкинский стрелк" суд тверь
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