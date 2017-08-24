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Прокуратура проверит приют в Рамешках, где волонтёры нашли горы сожженных трупов собак

Прокуратура проверит приют в Рамешках, где волонтёры нашли горы сожженных трупов собак - ТИА
23 Августа 2017 21:24
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Прокуратурой области организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства по факту жестокого обращения с животными в приюте для животных  в Рамешках. Проверка инициирована по о информации «Все псы попадают в ад: вокруг приюта в Рамешках Тверской области горы трупов собак», размещенной на сайте ТИА. 

Проверка поручена прокурору Рамешковского района, с привлечением должностных лиц органов Роспотребнадзора по Тверской области, Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

Ход проверки контролируется прокуратурой области, сообщает пресс-служба ведомтсва. 

Более подробно о том, что на самом деле происходит в пункте передержки для бездомных животных, какие средства выделяются на отлов в Тверской области и как они осваиваются, в матерале ТИА БАНО «Эко» по-тверски: как ловцы зарабатывают бюджетные миллионы на «фабрике смерти»

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Метки: прокуратура тверской области трупы собак в приюте приют в рамешках отлов в тверской области
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Комментарии (3)

  • Net. 
     Надеюсь на то, что проверяющие - настоящие ЛЮДИ с сердцем и душой.                  Дай Бог, что бы справедливость восторжествовала! Виновные были  жестко наказаны, а невинные спасены. Удачи всем неравнодушным людям с добрым сердцем!
    23.08.2017 21:47
    0 | 1

    • Добрый крот 
      Ага. Рамешковский прокурор, учитывая мегаполистичные размеры Рамешек, ранее ни сном, ни духом...В наказание виновных не верю, а если и накажут, то путём вынесения замечания. Кроме того, где были структуры, ответственные за контроль работы этого концлагеря для животных? Или их в природе не существует? Нет, не верю. Страна у нас не та. Или государство.
      23.08.2017 21:56
      0 | 2

  • Net. 
    Просто хочется верить в добро и справедливость...
    24.08.2017 00:08
    0 | 0
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