Прокуратура проверит приют в Рамешках, где волонтёры нашли горы сожженных трупов собак

Прокуратурой области организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства по факту жестокого обращения с животными в приюте для животных в Рамешках. Проверка инициирована по о информации «Все псы попадают в ад: вокруг приюта в Рамешках Тверской области горы трупов собак», размещенной на сайте ТИА.

Проверка поручена прокурору Рамешковского района, с привлечением должностных лиц органов Роспотребнадзора по Тверской области, Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

Ход проверки контролируется прокуратурой области, сообщает пресс-служба ведомтсва.

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