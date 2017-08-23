tvernews.ru
23 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Все псы попадают в ад: вокруг приюта в Рамешках Тверской области горы трупов собак

Все псы попадают в ад: вокруг приюта в Рамешках Тверской области горы трупов собак - ТИА
22 Августа 2017 20:14
Автор:

Фоторепортаж
Видео

О нечеловеческой жестокости рассказала ТИА жительница Твери, которая потеряла любимую собаку и отправилась на ее поиски в пункт передержки для бездомных, бродячих собак, расположенный в поселке Рамешки Тверской области. Корреспондент ТИА находится на месте происшествия. Группа зоозащитников, которая также выехала в Рамешки, организовала он-лайн трансляцию с места.

- Около здания приюта горы сожженных трупов собак, повсюду валяются кости и черепа животных. Не всех убитых собак живодеры сожгли, некоторых бросили в сточную канаву в черных мусорных пакетах, зрелище жуткое, рассказывает с места происшествия корреспондент ТИА Юлия Островская.

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: бездомные животные
Смотрите также:
Комментарии (7)

  • Добрый крот 
    "Фабрика смерти" для собак...Чем эти ловцы отличаются от фашистов? Вопрос риторический. Губернатор ничего не хочет сказать по данному поводу? Хотя бы в преддверии выборов.
    22.08.2017 20:27
    4 | 7

    • vanicozakov1 
      Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости.
Ребят, у меня получилось за неделю, теперь советую всем! не теряй шанс изменить жизнь  http://vkk.me/nikoden
      23.08.2017 00:33
      0 | 0

  • Бертран 
    Это какой-то позор..
    22.08.2017 20:42
    1 | 9

  • horton 
    Остановите землю, я сойду...
    22.08.2017 20:43
    0 | 2

  • Net. 
    Организаторов этого облить бензином и поджечь - справедливость в действии. А ещё размышляют депутаты над принятием закона. Подельники, блин.
    22.08.2017 20:50
    3 | 4

  • osel star 
    что снится этим людям по ночам? живодеров к ответу.
    22.08.2017 22:33
    3 | 1

  • TvereZ 
    Это ничего, что не в Рамешках, а в 2 шагах от центра Твери ежедневно перемалывают на мясокостную муку в сотни и тысячи раз больше костей? 
Да и каждая собака за пару лет сожрет мяса примерно на столько же костей, как на КДПВ...
    23.08.2017 00:28
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
59

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
53

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
51

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100