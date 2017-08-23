Все псы попадают в ад: вокруг приюта в Рамешках Тверской области горы трупов собак

О нечеловеческой жестокости рассказала ТИА жительница Твери, которая потеряла любимую собаку и отправилась на ее поиски в пункт передержки для бездомных, бродячих собак, расположенный в поселке Рамешки Тверской области. Корреспондент ТИА находится на месте происшествия. Группа зоозащитников, которая также выехала в Рамешки, организовала он-лайн трансляцию с места.

- Около здания приюта горы сожженных трупов собак, повсюду валяются кости и черепа животных. Не всех убитых собак живодеры сожгли, некоторых бросили в сточную канаву в черных мусорных пакетах, зрелище жуткое, рассказывает с места происшествия корреспондент ТИА Юлия Островская.