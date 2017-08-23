tvernews.ru
23 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Арестовали жителя поселка Пено, подозреваемого в организации взрыва на дороге

Арестовали жителя поселка Пено, подозреваемого в организации взрыва на дороге - ТИА
23 Августа 2017 11:56
Автор:

21 августа по решению суда взят под стражу житель поселка Пено Тверской области, который подозревается в организации взрыва на автодороге.

Гражданин Бивайно органами предварительного расследования подозревается в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. В Тверской области 12 августа было совершено тяжкое  преступление наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет,  сообщает пресс-служба Пеновского районного суда.

Как указывается в материалах ходатайства следователя, Бивайно  незаконно изготовил взрывное устройство, которое установил на грунтовой дороге, ведущей от автодороги Андреаполь–Пено-Хитино в направлении территории ООО «Инвет-Лизинг-Тверь»,  и замаскировал его под шип для повреждения колес. Взрывное устройство сработало 12 августа 2017 года, когда водитель внедорожника попытался убрать его с дороги.

Пострадавший с ожогами лица и глаз был доставлен в больницу.

22 августа в пресс-службе УМВД по Тверской области озвучили ТИА результаты экспертизы по взрыву:

- В грунте автодороги было закопано одно самодельное взрывное устройство, начиненное порохом объемом 50 граммов без поражающих элементов, таковы результаты проведенной экспертизы. Рассказ о нескольких взрывных устройствах на месте происшествия – домыслы, не имеющие основания. Рассказ очевидцев о том, что устройство было начинено гвоздями и металлическими шариками, также выдумка. Найденные жителями несколько гвоздей на месте, скорее всего, уже давно валялись на этой дороге.

Говоря о мощности взрывного устройства, в пресс-службы ведомства пояснили, что 50 граммов пороха  хватит, чтобы покалечить человека или повредить автомобиль, но этого будет, однозначно, недостаточно, чтобы взорвать автобус.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: взрыв в Пеновском районе взорвали внедорожник в Тверской области в дорогу закопали взрывчатку
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
60

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
35

Игорь Руденя пообещал восстановить Речной вокзал в течение трех лет

2017-08-17 19:19
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100