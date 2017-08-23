Арестовали жителя поселка Пено, подозреваемого в организации взрыва на дороге

21 августа по решению суда взят под стражу житель поселка Пено Тверской области, который подозревается в организации взрыва на автодороге.
Гражданин Бивайно органами предварительного расследования подозревается в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. В Тверской области 12 августа было совершено тяжкое преступление наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, сообщает пресс-служба Пеновского районного суда.
Как указывается в материалах ходатайства следователя, Бивайно незаконно изготовил взрывное устройство, которое установил на грунтовой дороге, ведущей от автодороги Андреаполь–Пено-Хитино в направлении территории ООО «Инвет-Лизинг-Тверь», и замаскировал его под шип для повреждения колес. Взрывное устройство сработало 12 августа 2017 года, когда водитель внедорожника попытался убрать его с дороги.
Пострадавший с ожогами лица и глаз был доставлен в больницу.
22 августа в пресс-службе УМВД по Тверской области озвучили ТИА результаты экспертизы по взрыву:
- В грунте автодороги было закопано одно самодельное взрывное устройство, начиненное порохом объемом 50 граммов без поражающих элементов, таковы результаты проведенной экспертизы. Рассказ о нескольких взрывных устройствах на месте происшествия – домыслы, не имеющие основания. Рассказ очевидцев о том, что устройство было начинено гвоздями и металлическими шариками, также выдумка. Найденные жителями несколько гвоздей на месте, скорее всего, уже давно валялись на этой дороге.
Говоря о мощности взрывного устройства, в пресс-службы ведомства пояснили, что 50 граммов пороха хватит, чтобы покалечить человека или повредить автомобиль, но этого будет, однозначно, недостаточно, чтобы взорвать автобус.
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