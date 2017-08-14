Подробности ЧП: в Пеновском районе неизвестные пытались взорвать автобус с рабочими, а взорвали внедорожник

ЧП в Пеновском районе Тверской области обсуждает уже весь регион, а местные жители называют случившееся не иначе как теракт. О взрыве на дороге ТИА сообщало ранее, подробности корреспонденту агентства рассказал районный депутат и руководитель предприятия ООО «Инвест- Лизинг- Тверь», на котором работает подорвавшийся водитель.

Генеральный директор ООО «Инвест- Лизинг- Тверь» Юрий Александрович Сероугольников:

- ЧП произошло рано утром, примерно в 7.40, в субботу, 12 августа. Водитель-экспедитор на внедорожнике УАЗ ехал на предприятие, чтобы заправить баки топливом и далее развести топливо по делянкам. Эта грунтовая дорога находится в поселке Соблаго и ведет только на наше предприятие, кроме работников нашей деревообрабатывающей фабрики никто по ней больше не ездит. Водитель Евгений увидел торчащие на дороге металлические штыри и вышел из УАЗа, чтобы выдернуть их. Раздался взрыв, взрывное устройство было напичкано поражающими элементами: шариками и нарубленными гвоздями. Евгению сильно посекло лицо, обожгло глаз, кожу. По счастливой случайности, водитель остался жив. Если бы он не заметил эти штыри, то взорвался бы вместе с автомобилем. На месте взрыва осталась полуметровая воронка.

Юрий Александрович рассказал, что в это время по этой дороге на предприятие едет автобус с рабочими:

- Однозначно, взрывчатка была заготовлена для автобуса, но досталась нашему водителю-экспедитору. Делом занимается полиция и УФСБ по Тверской области, что именно за взрывчатка была закопана в землю, пока не известно.

Юрий Александрович рассказал, что саперы на месте нашли еще несколько взрывных устройств. По мнению руководителя предприятия, это происки политических оппонентов, которые мечтают убрать из власти его и главу Администрации Пеновского района Владимира Худякова, которого он поддерживает.

- За последние полтора года это уже 15 акция против нашего предприятия. В 2016 году кто-то заложил взрывчатку в бензобак УРАЛа, бензобак взорвался в пути, грузовик загорелся, водитель успел выскочить. Предприятие и технику несколько раз поджигали. Обо всем этом я сообщал в полицию.

В пресс-службе УМВД по Тверской области ТИА пояснили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 223 прим.1 ч.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

ТИА связалось с супругой пострадавшего водителя - Жанной. Она рассказала, что вся грунтовая дорога, по которой ехали в тот день машины компании, была усыпана досками со штырями: «Видимо, специально, чтобы колёса проткнули». Так и вышло – несколько водителей поехали потом на шиномонтаж.

Евгению повезло меньше: он увидел на дороге штырь, и, чтобы он не мешал движению, решил его выдернуть:

- Он вышел из машины и успел буквально дотронуться до штыря. Устройство взорвалось, мужа откинуло в сторону. В больницу его отвёз коллега. После взрыва муж ничего не помнил и мог идти только наощупь.

В больнице Евгению оказали помощь и отпустили лечиться домой:

- Завтра поедем к врачу в Тверь. После взрыва муж видит, но очень мутно.

Жанна подтверждает, что это далеко не первый случай, когда неизвестные пытаются «испортить жизнь» компании. В прошлом году, например, прямо под окнами сожгли рабочий автомобиль Евгения.

«Инвест- Лизинг- Тверь» предоставил ТИА хронологию совершенных преступлений против компании.

2015 год

13 февраля – поджог автомашин, принадлежащих предприятию и его работникам: Nissan Qashqai

Mitsubishi Pajero, SsangYong Kyro II

Поджог выставочного деревянного дома на территории ООО «Дискавери-Пено»

5 апреля - поджог автомобиля УАЗ

5 мая – поджог склада деревянных шпал, находящегося в непосредственной близости к производственной территории ООО «Инвест-Лизинг-Тверь»

8 мая– поджог машины Timberjak на территории ООО «Инвест-Лизинг-Тверь»

27 июня – на ходу раздался громкий хлопок и вспыхнул моторный отсек автомашины «Урал», принадлежащей ООО «Дискавери-Пено». В результате возгорания кабины водитель получил ожоги. Заключение экспертов: «…возгорание произошло из-за короткого замыкания в топливном баке с салярой»

С 5 на 6 июля – поджог леса, прилегающего к территории ООО «Инвест-Лизинг-Тверь»

8 июля – поджог автобуса ПАЗ 32050 на территории ООО «Инвест-Лизинг-Тверь»

9 октября - поджог УАЗ (топливозаправщик).

2016 год

В ночь с 6 на 7 июля на территории ООО «ДИСКАВЕРИ-Пено» подожгли здание, где зарегистрированы и проживают иностранные граждане. Неизвестные лица забросали его бутылками с зажигательной смесью.