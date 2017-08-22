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ТИА стали известны результаты экспертизы по взрыву на дороге в Пеновском районе Тверской области

ТИА стали известны результаты экспертизы по взрыву на дороге в Пеновском районе Тверской области - ТИА
22 Августа 2017 14:51
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12 августа в 7.40 в Пеновском районе Тверской области на автодороге подорвался водитель внедорожника. Взрывное устройство было закопано в дорожный грунт. Пострадавший с ожогами лица и глаз доставлен в больницу. 22 августа в пресс-службе УМВД по Тверской области озвучили ТИА результаты экспертизы.

- В грунте автодороги было закопано одно самодельное взрывное устройство, начиненное порохом объемом 50 граммов без поражающих элементов, таковы результаты проведенной экспертизы. Рассказ о нескольких взрывных устройствах на месте происшествия – домыслы, не имеющие основания. Рассказ очевидцев о том, что устройство было начинено гвоздями и металлическими шариками, также выдумка. Найденные жителями несколько гвоздей на месте, скорее всего, уже давно валялись на этой дороге.

Говоря о мощности взрывного устройства, в пресс-службы ведомства ТИА пояснили, что 50 граммов пороха  хватит, чтобы покалечить человека или повредить автомобиль, но этого будет, однозначно, недостаточно, чтобы взорвать автобус.

Тогда, 12 августа, руководитель предприятия ООО «Инвест-Лизинг-Тверь», на котором работает подорвавшийся водитель, рассказал ТИА подробности происшествия:

- ЧП произошло рано утром, примерно в 7.40, в субботу, 12 августа. Водитель-экспедитор на внедорожнике УАЗ ехал на предприятие, чтобы заправить баки топливом и далее развести топливо по делянкам. Эта грунтовая дорога находится в поселке Соблаго и ведет только на наше предприятие, кроме работников нашей деревообрабатывающей фабрики никто по ней больше не ездит. Водитель Евгений увидел торчащие на дороге металлические штыри и вышел из УАЗа, чтобы выдернуть их. Раздался взрыв, взрывное устройство было напичкано поражающими элементами: шариками и нарубленными гвоздями. Евгению сильно посекло лицо, обожгло глаз, кожу. По счастливой случайности, водитель остался жив. Если бы он не заметил эти штыри, то взорвался бы вместе с автомобилем. На месте взрыва осталась полуметровая воронка.

Юрий Александрович рассказал, что в это время по этой дороге на предприятие едет автобус с рабочими:

- Однозначно, взрывчатка была заготовлена для автобуса, но досталась нашему водителю-экспедитору.

 

 

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Метки: взрыв в Пеновском районе экспертиза по взрыву пено происшествие в Тверской области подорвался водитель умвд по тверской области
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Комментарии (2)

  • Добрый крот 
    Выходит, что генеральный директор ООО «Инвест- Лизинг- Тверь» Юрий Александрович Сероугольников мелкий врун?
    22.08.2017 15:03
    0 | 4

  • TvereZ 
    Пугалка, как и 9 лет назад на Пушкинской.
    22.08.2017 15:18
    0 | 3
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