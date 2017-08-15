Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

Здание Речного вокзала будет восстановлено в историческом виде. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя 15 августа после заседания регионального правительства.
- Этот объект является символом города Твери, как и Путевой дворец, Старый мост. Речной вокзал будет восстановлен с сохранением архитектурных форм. Для этого мы пригласили известных столичных экспертов, среди которых – член Российской Академии художеств Сергей Оссовский, – сообщил Игорь Руденя.
Говоря о функционале здания, глава региона отметил, что этот вопрос будет обсуждаться со специалистами.
- Раньше здесь располагались магазины, ресторан, а также зал ожидания речного транспорта. Посоветуемся с экспертами, ветеранами, жителями Твери, как можно использовать это здание. Но здесь не будет никаких ночных клубов и торговых центров. Это объект, который является историческим и архитектурным наследием города и области, – сказал Игорь Руденя.
Губернатор также добавил, что в настоящее время главная задача – обеспечить безопасность возле здания Речного вокзала. Вокруг строения установлено ограждение. На месте дежурят сотрудники МЧС и полиции, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто.
Напомним, что 7 августа в 23.50 в Твери произошло частичное обрушение стены здания Речного вокзала. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет.
Была создана рабочая группа для принятия решений относительно памятника культуры. Проводится экспертиза состояния объекта
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