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Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

15 Августа 2017 15:03
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Здание Речного вокзала будет восстановлено в историческом виде. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя 15 августа после заседания регионального правительства.

- Этот объект является символом города Твери, как и Путевой дворец, Старый мост. Речной вокзал будет восстановлен с сохранением архитектурных форм. Для этого мы пригласили известных столичных экспертов, среди которых – член Российской Академии художеств Сергей Оссовский, – сообщил Игорь Руденя.

Говоря о функционале здания, глава региона отметил, что этот вопрос будет обсуждаться со специалистами.

- Раньше здесь располагались магазины, ресторан, а также зал ожидания речного транспорта. Посоветуемся с экспертами, ветеранами, жителями Твери, как можно использовать это здание. Но здесь не будет никаких ночных клубов и торговых центров. Это объект, который является историческим и архитектурным наследием города и области, – сказал Игорь Руденя.

Губернатор также добавил, что в настоящее время главная задача – обеспечить безопасность возле здания Речного вокзала. Вокруг строения установлено ограждение. На месте дежурят сотрудники МЧС и полиции, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто.

Напомним, что 7 августа в 23.50 в Твери произошло частичное обрушение стены здания Речного вокзала. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет.

Была создана рабочая группа для принятия решений относительно памятника культуры. Проводится экспертиза состояния объекта

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Метки: речной вокзал тверь игорь руденя
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