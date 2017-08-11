Полуразрушенное здание Речного вокзала полностью огородили забором

В целях безопасности и чтобы любопытствующие не смогли пройти в разрушенное аварийное здание Речного вокзала, его полностью огородили забором, развесив стикеры "Опасная зона". Кроме того, администрация Твери приняла решение о запрете парковки и движения всех видов транспорта и пешеходов вплоть до 8 сентября (по набережной Афанасия Никитина от дома № 20 до площади Речного вокзала и прилегающей к зданию территории).

Меры безопасности не лишние, поскольку к вокзалу до сих пор приходят жители города, чтобы сделать фотографии. В соцсетях появились даже фото изнутри разрушенного здания, хотя в любой момент оно может окончательно рухнуть.

Напомним, обрушение части здания Речного вокзала началось ещё в ночь с 7 на 8 августа. На следующий день вокзал продолжил разрушаться. Судьба архитектурного памятника и символа Твери пока неизвестна. Всё будет зависеть от заключения специальной комиссии: специалисты проводят предварительную оценку состояния здания Речного вокзала в Твери. Перед ними поставлена задача - выяснить возможности проведения противоаварийных работ и сохранения конструкции.