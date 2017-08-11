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Полуразрушенное здание Речного вокзала полностью огородили забором

Полуразрушенное здание Речного вокзала полностью огородили забором - ТИА
11 Августа 2017 14:43
Автор:

Фоторепортаж

В целях безопасности и чтобы любопытствующие не смогли пройти в разрушенное аварийное  здание Речного вокзала, его полностью огородили забором, развесив стикеры "Опасная зона". Кроме того,  администрация Твери приняла решение о запрете парковки и движения всех видов транспорта и пешеходов вплоть до 8 сентября (по набережной Афанасия Никитина от дома № 20 до площади Речного вокзала и прилегающей к зданию территории).

Меры безопасности не лишние, поскольку к вокзалу до сих пор приходят жители города, чтобы сделать фотографии. В соцсетях появились даже фото изнутри разрушенного здания, хотя в  любой момент оно может окончательно рухнуть.      

Напомним, обрушение части здания Речного вокзала началось ещё в ночь с 7 на 8 августа. На следующий день вокзал продолжил разрушаться. Судьба архитектурного памятника и символа Твери пока неизвестна. Всё будет зависеть от заключения специальной комиссии: специалисты проводят предварительную оценку состояния здания Речного вокзала в Твери. Перед ними поставлена задача -  выяснить возможности проведения противоаварийных работ и сохранения конструкции.

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Метки: речной вокзал обрушился руины речного вокзала символ твери речной вокзал в твери обрушился речной вокзал
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Комментарии (9)

  • Szpilki 
    Да куда им до нас.
    Прикрепленные изображения:
    11.08.2017 15:06
    0 | 6

  • RSERG 
    Забор хороший, мне бы такой на участок.
    11.08.2017 15:33
    0 | 6

    • Судья 
      потом забирай
      11.08.2017 15:43
      0 | 2

    • MikeH 
      Да, профлиста не пожалели.
      11.08.2017 15:49
      0 | 4

      • bae99 
        Денех моментально нашли, без всяких конкурсов-тендеров....
        11.08.2017 16:34
        0 | 2

  • nikls 
    ТИА, а вы что, испугались вот эту новость то опубликовать?
http://vestima.ru/proisshestviya/prokyratyra-nazvala-prichiny-obrysheniia-rechnogo-vokzala-v-tveri.html
    11.08.2017 16:49
    0 | 2

    • TIA 
      https://tvernews.ru/news/223970/
      11.08.2017 16:54
      0 | 1

  • kentara 
    Дождемся, когда рухнет забор...
    11.08.2017 18:59
    0 | 1

    • konbur 
      ... и что? Дружно побежим доламывать Речной?
      11.08.2017 19:35
      0 | 0
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