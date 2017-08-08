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Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала - ТИА
08 Августа 2017 13:05
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Фоторепортаж
Видео

Здание Речного продолжает угрожающе трещать. Толпа зевак, выстроившихся за сигнальной лентой, снимает руины на телефоны. Иностранные туристы, высадившись с речного катера на пристань, с фотоаппаратами наперевес весело гогоча проходят мимо вокзала. Руины за разросшимися деревьями не видно.

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания вокзала. И как говорят, специалисты, вполне вероятно, это не последнее обрушение. 

Видео Максим Палазник

По иронии судьбы очевидцы пришли к вокзалу посмотреть расписание речных экскурсий. На пристани они услышали треск и грохот от обвалившейся стены:

- На наших глазах всё обрушилось. Дыму было! Одна боль. Боль и слёзы. Это самое любимое здание тверичан и самое красивое место здесь, по-моему. Иностранцев куча. И сам Речной – там вся юность наша прошла. Мы очень надеемся, что здание восстановят, - рассказывают очевидцы обрушения. 

Автор видео Алексей Катков, группа Аэросъёмка с квадрокоптера

 

- Вы восстанавливать его будете? – выкрикивают из толпы зампреду правительства Андрею Белоцерковскому, приехавшему на место ЧП с инспекцией.

Услышав расплывчатый ответ, что о сносе речи пока не идет, а в приоритет ставится восстановление и реставрация, толпа немного успокаивается и продолжает слушать.

Зампред правительства рассказывает: произошло частичное обрушение ротонды здания на площади 400 метров квадратных. Виной тому, в частности, материалы, из которых построено здание – дерево и силикатный кирпич, разрушающиеся от осадков. Долгое время шли поиски инвесторов, которые успехом не увенчались. Привести в порядок здание, даже перед обрушением, было сложно и дорого. Сейчас все необходимые меры по безопасности на вокзале предприняты, в том числе, здание полностью обесточено. В ближайшее время вокруг здания начнут устанавливать деревянный забор. Также здесь будут круглосуточно дежурить сотрудники МЧС.

По поручению губернатора создана рабочая группа. Дальше – вывоз обломков и мусора и определение дальнейшей судьбы главного символа Твери.

На вопрос, сколько будет стоить восстановление, Андрей Белоцерковский ответил уклончиво: «Точно больше, чем вчера».

Стоимость реставрации разрушившегося здания, пока неизвестна и будет установлена по результатам технического обследования. Начальник Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области Михаил Смирнов назвал примерную сумму – не меньше 500 миллионов рублей. Чиновник заверил, что власть  хочет сохранить объект.

-  Вот увидите, сейчас там новый торговый центр появится, - уверен весёлый таксист, забравший нас со съёмки. - А что? Они же сам рухнул, а денег на восстановление нет.

Продолжая улыбаться, водитель прибавляет звук в магнитоле: "Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисееее".  

Автор: Николай Морозов. Добро пожаловать в Тверь

Видео по теме

Автор: Анатолий Назиров
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Метки: речной вокзал обрушился руины речного вокзала главный символ твери
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Комментарии (5)

  • kudimov 
    Эффект домино
    08.08.2017 13:08
    0 | 4

  • ckfdf_nhele 
    оставить здание на произвол судьбы было правильным решением, это была времянка изжившая себя уже на момент строительства. Удивительно что так долго простояла. И восстанавливать нет не только никакой необходимости, но и возможности. Нужно строить точно такое же, на том же месте.
    08.08.2017 13:17
    2 | 3

    • BARBAdos 
      какая времянка? Оно 60 с лишним лет нормально стояло, просто всяко здание требует ухода. Власть объявила о консервации, но какая там консервация, если там крыша во всю течет, про штукатурку и др. защиту стен и колонн я вообще молчу...

По поводу стройки такого же нового, главный вопрос даже не про абсурдность копирования памятников культуры заново, а ЗАЧЕМ ЗАНОВО ТАКОЙ ЖЕ СТРОИТЬ, если и со старым никто не знал, что делать? Были попытки там искусство выставлять, но без помощи бюджета на одной живописи содержание такого объекта точно не потянуть...

Теперь уже вопросы поздно задавать, в морг, значит в морг - лучше б взрывотехников наняли, чтобы ускорить этот процесс, когда быстро, оно менее болезненно. 

Главное чтоб попам эту землю не отдали, хватит уже этих паамятников культуры и духовности 21-го века из силикатного кирпича. Через лет 50 начнем церквухи эти спасать?
      08.08.2017 13:51
      0 | 0

  • Jailbreak 
    Самое эффективное, быстрое и наименее затратное решение - снести остатки здания и построить точно такое же, но с применением современных строительных материалов. Здание, которое будет радовать горожан и выполнять свои прямые функции - речного вокзала. Но на этом много денег не распилишь, поэтому будут лет десять "восстанавливать", тратя уйму денег на согласования, положенные по закону о реставрации памятников. Стоимость реставрации Путевого дворца очень ясно говорит о том, что на этом можно освоить очень очень много бюджетных денег. Поэтому если здание не успеет в ближайшие пару месяцев окончательно рухнуть, так и будет.
    08.08.2017 13:46
    0 | 0

  • arcadi007 
    Позор властям города.
Разрушилась визитная карточка города. Что может быть позорнее?
Обидно если за это место сейчас вцепится РПЦ, которая давно имеет виды на это место. А власти в очередной раз скажут что нет денег
    08.08.2017 13:50
    0 | 0
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