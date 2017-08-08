Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала

Здание Речного продолжает угрожающе трещать. Толпа зевак, выстроившихся за сигнальной лентой, снимает руины на телефоны. Иностранные туристы, высадившись с речного катера на пристань, с фотоаппаратами наперевес весело гогоча проходят мимо вокзала. Руины за разросшимися деревьями не видно.

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания вокзала. И как говорят, специалисты, вполне вероятно, это не последнее обрушение.

Видео Максим Палазник

По иронии судьбы очевидцы пришли к вокзалу посмотреть расписание речных экскурсий. На пристани они услышали треск и грохот от обвалившейся стены:

- На наших глазах всё обрушилось. Дыму было! Одна боль. Боль и слёзы. Это самое любимое здание тверичан и самое красивое место здесь, по-моему. Иностранцев куча. И сам Речной – там вся юность наша прошла. Мы очень надеемся, что здание восстановят, - рассказывают очевидцы обрушения.

Автор видео Алексей Катков, группа Аэросъёмка с квадрокоптера

- Вы восстанавливать его будете? – выкрикивают из толпы зампреду правительства Андрею Белоцерковскому, приехавшему на место ЧП с инспекцией.

Услышав расплывчатый ответ, что о сносе речи пока не идет, а в приоритет ставится восстановление и реставрация, толпа немного успокаивается и продолжает слушать.

Зампред правительства рассказывает: произошло частичное обрушение ротонды здания на площади 400 метров квадратных. Виной тому, в частности, материалы, из которых построено здание – дерево и силикатный кирпич, разрушающиеся от осадков. Долгое время шли поиски инвесторов, которые успехом не увенчались. Привести в порядок здание, даже перед обрушением, было сложно и дорого. Сейчас все необходимые меры по безопасности на вокзале предприняты, в том числе, здание полностью обесточено. В ближайшее время вокруг здания начнут устанавливать деревянный забор. Также здесь будут круглосуточно дежурить сотрудники МЧС.

По поручению губернатора создана рабочая группа. Дальше – вывоз обломков и мусора и определение дальнейшей судьбы главного символа Твери.

На вопрос, сколько будет стоить восстановление, Андрей Белоцерковский ответил уклончиво: «Точно больше, чем вчера».

Стоимость реставрации разрушившегося здания, пока неизвестна и будет установлена по результатам технического обследования. Начальник Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области Михаил Смирнов назвал примерную сумму – не меньше 500 миллионов рублей. Чиновник заверил, что власть хочет сохранить объект.

- Вот увидите, сейчас там новый торговый центр появится, - уверен весёлый таксист, забравший нас со съёмки. - А что? Они же сам рухнул, а денег на восстановление нет.

Продолжая улыбаться, водитель прибавляет звук в магнитоле: "Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисееее".