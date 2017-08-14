«Сити Стары» вновь не вышли на рельсы

На единственном трамвайном маршруте города осталось всего шесть вагонов, сообщает группа «Транспорт Твери». Все восемь капризных «Городских звёзд» в очередной раз не вышли на рельсы. Интервалы, с которыми ходят оставшиеся трамваи, естественно, увеличились.

Официальной информации, почему «Сити Стары» вновь не вышли на маршрут, пока нет. Однако в качестве основной причины называют поломку всех восьми вагонов.

После последней поломки «Сити Стары» вернулись на свой маршрут 19 июня и не продержались на тверских рельсах даже двух месяцев. Так как гарантия на систематически ломающиеся трамваи истекает 31 августа, а поручиться за то, что «Городские звёзды» в очередной раз не сломаются, дать никто не может, администрация направила производителям досудебную претензию. Чем закончились досудебные споры, пока неизвестно.

После публикации этой информации "ТВЗ" пообещал направить претензии и иски к журналистам с требованиями опровержения публикаций и защите деловой репутации компании, потому что "трамваи, построенные для работы в Твери, регулярно выходят на маршруты и пользуются большим спросом у пассажиров".

Новые трамваи, производимые ООО «ПК Транспортные системы» в цехах Тверского вагоностроительного завода были закуплены в 2015 году: 5 трамваев обошлись бюджету в 150 миллионов рублей, ещё 3 были куплены в лизинг.