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«Сити Стары» вновь не вышли на рельсы

«Сити Стары» вновь не вышли на рельсы - ТИА
14 Августа 2017 14:34
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На единственном трамвайном маршруте города осталось всего шесть вагонов, сообщает группа «Транспорт Твери». Все восемь капризных «Городских звёзд» в очередной раз не вышли на рельсы. Интервалы, с которыми ходят оставшиеся трамваи, естественно, увеличились.

Официальной информации, почему «Сити Стары» вновь не вышли на маршрут, пока нет. Однако в качестве основной причины называют поломку всех восьми вагонов.

После последней поломки «Сити Стары» вернулись на свой маршрут 19 июня и не продержались на тверских рельсах даже двух месяцев. Так как гарантия на систематически ломающиеся трамваи истекает 31 августа, а поручиться за то, что «Городские звёзды» в очередной раз не сломаются, дать никто не может, администрация направила производителям досудебную претензию. Чем закончились досудебные споры, пока неизвестно. 

После публикации этой информации  "ТВЗ" пообещал направить претензии и иски к журналистам с требованиями опровержения публикаций и защите деловой репутации компании, потому что "трамваи, построенные для работы в Твери, регулярно выходят на маршруты и пользуются большим спросом у пассажиров".  

Новые трамваи, производимые ООО «ПК Транспортные системы» в цехах Тверского вагоностроительного завода были закуплены в 2015 году: 5 трамваев обошлись бюджету в 150 миллионов рублей, ещё 3 были куплены в лизинг.

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Метки: сити стары сломались администрация твери тверской общественный транспорт транспорт твери
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Комментарии (14)

  • id1Ray 
    обратно их сдать, пусть деньги возвращают бракоделы, тем более эти вагончики уже и ненужны - почти все рельсы по городу выкопали.
    14.08.2017 14:50
    2 | 14

    • BARBAdos 
      хрен там они их возьмут обратно. Всегда можно сослаться на нарушение правил эксплуатации и обслуживания, что учитывая качество наших рельсовых путей и уровень персонала, наверное и имело место...
      14.08.2017 15:19
      1 | 3

  • Барин 
    Как хорошо без трамваев и рельс там где их убрали!
    14.08.2017 14:51
    15 | 6

    • oxion 
      Согласен. С одной стороны мне жаль, что не будет больше трамвая на тех ветках, которые когда-то были. Но я задаюсь вопросом: я ведь не пользуюсь, нужны ли они мне? Я все больше на машине...
Так и многие из нас, едут на том, что первым приедет и отвезет до необходимого места. 
Жаль, что трамвай все больше не нужен нам, но ведь не пользуемся же...
      14.08.2017 15:14
      3 | 6

      • BARBAdos 
        трамвай трамваю рознь... Такие трамваи как в Твери - это пародия на общественный транспорт, он и сам еле-еле идет и других участников движения заметно тормозит.
        14.08.2017 15:25
        1 | 11

      • konbur 
        Я пользовался. И продолжал бы пользоваться, если бы он был.
        14.08.2017 20:52
        0 | 0

  • guset 
    Вместе за развитие Твери! Концессия! Речной Трамвай! Рюмочная! Ещё парочку! Рюмочная! Ещё парочку! Концессия! Концессия!
    Прикрепленные изображения:
    14.08.2017 14:52
    0 | 14

    • Uylo_Yobannen 
      "иски к журналистам с требованиями опровержения публикаций и защите деловой репутации компании" - отлезь, гнида!
      14.08.2017 15:21
      0 | 6

  • abeltv 
    И после этого бракоделы пытались подать в суд на журналистов и СМИ.
    14.08.2017 15:01
    0 | 10

  • BARBAdos 
    за 150 миллионов можно 20-30 НОВЫХ автобусов купить, а наша гор.админисрация потратила их на это недоделанное гамно с гламурным, пафосным названием...
    14.08.2017 15:12
    0 | 7

  • ckfdf_nhele 
    Вернуть производителю, причастных к сделке со стороны городских и региональных властей отправить в ссылку в Маскву - в качестве благодарности за Мару Багдасарян.
    14.08.2017 16:20
    0 | 2

  • Robin Good 
    Как сказали венгры , поставщики ломающихся комплектующих, после мониторинга ситуации: "Такого качества установки рельсов и рельсовых стыков, они еще не встречали, ни в Москве, ни в Питере и тем более в Венгрии и т.д."
    14.08.2017 16:28
    1 | 2

  • Marusia 
    А я так ни разу и не прокатилась на Сити...надо бы успеть, пока и на Соминке не сняли рельсы, хотя там они самые ужасные в городе, выше бордюров.
    14.08.2017 16:38
    0 | 1

  • 7A6A 
    В Праге, В Вене .... трамваи не мешают. Раньше "меллолом" в Канаду отправляли, а куда сейчас?
    14.08.2017 20:24
    0 | 0
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