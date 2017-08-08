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Проход на Речной вокзал закрыли

Проход на Речной вокзал закрыли - ТИА
08 Августа 2017 16:47
Автор:

Фоторепортаж

К зданию вокзала больше не подойти и не подъехать – по периметру он полностью огорожен металлическими барьерами. В решётки вплетены сигнальные ленты с надписью «Опасная зона».

У вокзала дежурит полиция и сотрудники МЧС, поэтому сделать хорошее фото многочисленным желающим сфотографировать руины былого великолепия практически невозможно.

Здание продолжает издавать характерный треск.

В ближайшее время вокруг вокзала начнут устанавливать деревянный забор, вывозить обломки и мусор, а потом уже определять дальнейшую судьбу уже бывшего главного символа Твери. Напомним, обрушение здания началось вечером 7 августа. И продолжилось сегодня. 

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Метки: речной вокзал прощай речной речной вокзал обрушился
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Комментарии (7)

  • Net. 
    У меня в связи с последними фото ностальгия по СССР...
    08.08.2017 17:00
    0 | 9

  • antiER 
    А при чем тут МЧС, этим бездельникам делать больше нечего как развалины патрулировать?
    08.08.2017 17:07
    0 | 6

    • BARBAdos 
      а чем им еще заниматься? пускай хоть что то полезное сделают.
      08.08.2017 17:39
      0 | 0

  • DenBlldenn 
    Нашёл в сети проект восстановления:
    Прикрепленные изображения:
    08.08.2017 17:22
    0 | 4

  • Andrevna 
    Никакого треска я там не слышала. Была примерно в час дня. Народ хочет видеть масштаб бедствия, многие с фотоаппаратами. У здания трое полицейских было и дядька в штатском, который бегал по территории и громкими криками отгонял лезущих через ограждения. Главные разрушения не видно за деревьями, только сбоку немного.
    08.08.2017 17:45
    0 | 2

  • MorS 
    "У Шпака — магнитофон, у посла — медальон..." (С)
На одном берегу - детская областная больница погорела, на другом - обрушилось здание (бывшего) Речного вокзала.
Ни на что не намекаю, но "Меня опять терзают смутные сомнения... " (С)
    08.08.2017 18:37
    0 | 4

  • Ferapont 
    Интересно, министерство туризма собирается поменять буклеты по круизным маршрутам, швартующимся в Твери ?
НадобнотЪ привести их в соответствие с реалиями. Желательно более акцентировать в брошюрках внимание турпотока на произошедшее событие, разбавив красочными комментариями про уникальную заботу власти об архитектуре Речного вокзала в эпоху едросовской эпидемии. В следующем году тверской достопримечательности исполнилось бы 80 лет !
∙
ПыСы.Предыдущее строение на энтом месте осталось тоже лишь на старых фото..
    Прикрепленные изображения:
    08.08.2017 20:14
    0 | 4
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