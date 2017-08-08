Проход на Речной вокзал закрыли

К зданию вокзала больше не подойти и не подъехать – по периметру он полностью огорожен металлическими барьерами. В решётки вплетены сигнальные ленты с надписью «Опасная зона».

У вокзала дежурит полиция и сотрудники МЧС, поэтому сделать хорошее фото многочисленным желающим сфотографировать руины былого великолепия практически невозможно.

Здание продолжает издавать характерный треск.

В ближайшее время вокруг вокзала начнут устанавливать деревянный забор, вывозить обломки и мусор, а потом уже определять дальнейшую судьбу уже бывшего главного символа Твери. Напомним, обрушение здания началось вечером 7 августа. И продолжилось сегодня.