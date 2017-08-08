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В Твери обрушилось здание Речного вокзала

В Твери обрушилось здание Речного вокзала - ТИА
Фото Алексей Катков
08 Августа 2017 07:17
Автор:

Фоторепортаж
Видео

ЧП произошло около полуночи, первые признаки обрушения появились вечером 7 августа, опасную зону огородили лентой. На видео видно, что обвалилась треть фасада здания. Конструкция продолжает рушиться.

 

 

Авто фото Алексей Катков

Читатели ТИА пишут, что здание продолжает сыпаться, стоит характерный шум и треск.
Обрушение продолжается. Начал крениться верхний этаж, пишет rostber

.

В конце июня ТИА делало материал о судьбе Речного вокзала. Мы проводили опрос среди читателей, что делать с вокзалом. 74 % опрошенных ответили: "Реставрировать! Это символ Твери, который не должен умереть"

Снято 26 июля 2017 года

Здание Речного вокзала построено в 1938 году на левом берегу Волги. Прежде на этом месте находились здания древнего Отроча монастыря, от которого чудом сохранился только один Успенский собор. В 1969-1975 годах были построены причалы длиной в 400 метров.

Речной вокзал был построен по проекту архитекторов Е.Н.Гавриловой и П.П.Райского. Здание имеет четкую геометризированную композицию, с большой ротондой в центре и двумя крыльями, поставленными относительно друг друга под прямым углом. Двухэтажная ротонда окружена колоннадой и увенчана бельведером с высоким шпилем. Здание было выстроено в стиле сталинского неоклассицизма.

29 апреля 2011 года в здании речного вокзала был открыт центр современного искусства «Тверца». На открытии присутствовали Дмитрий Зеленин, в то время губернатор Тверской области, руководитель центра Марат Гельман, художник Андрей Бильжо. В поддержку данного события в Твери был организован первый фестиваль современного искусства «Верь в Тверь». Однако Центр приказал долго жить.

Видео Sokolov Tonight

Видео по теме

Sokolov Tonight
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Метки: речной вокзал рухнул чп в твери
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Комментарии (98)

  • vepr76 
    Один из символов Калинина прощается с нами (((
    08.08.2017 07:37
    0 | 47

    • Viktor69 
      Бертрану -Единая Россия за время правления в Твери ничего путного не построила! Вот такой "шедевр"построили в Твери.http://ekimofblog.ru/nazad-v-budushchee-stroitelstvo-kvartir-v-tverskoj-oblasti-2/
А что Вы хотели от дилетантов, у них наверное и Речной вокзал не стоит на балансе? Как и ограждение Тверской императорского путевого дворца, как и красивые арки на улице Орджоникидзе. Смотрите блог Екимова Виктора: http://ekimofblog.ru/tverskoj-imperatorskij-putevoj-dvorec-2/
http://ekimofblog.ru/ulica-ordzhonikidze-kak-sohranyayut-arhitekturu-predkov/ Полное безразличие к архитектурному облику города, главное показать себя - содрать асфальт с центральных улиц находящихся в приличном состоянии и заасфальтировать по десятому разу, у нас в Твери и улиц то нет кроме Советской!!!
      08.08.2017 08:23
      3 | 26

      • Bonch 
            Безумно жалко архитектурный комплекс! Но причём тут  Е.Р-то? Это что стройтрест что ли?  Почему не ЛДПР или КПРФ, скажем?  Вы  просто хотите  пропиариться на фоне одной из бед что ли?..
   Вы  за  какую  партию  "топите"? Расскажите, что она -то построила?
        08.08.2017 10:26
        5 | 9

        • Viktor69 
          Единая Россия на прошлых выборах красовалась, как под её патронажем ремонтировались дороги (сделанные из рук вон плохо).Единую Россию, как партию мочить не надо, она и так подмоченная с ног до головы. Да партия не стройтрест, но с подачи партийных чиновников всё делается. Как универмаг Тверь отдали за понюшку табака, город уже потерял 100 миллионов рублей, так для суда достаточно было гораздо меньшего здания - по нормам должно быть 25 судей областного суда, вывод делайте сами.
          08.08.2017 12:42
          0 | 2

    • Viktor69 
      Бертрану - вот ещё "шедевр" от Единой России:http://ekimofblog.ru/nou-hau-po-otopleniyu-zdanij-v-tverskoj-oblasti/
На письмо ответил аж целый министр: в отапливаемых зданиях тепло, дров много, котел утеплим. То что зарплата у рабочих 3 000 рублей, нет даже навеса, пожарного водоема - многозначительное молчание! Глава Вышневолоцкого района посчитала ненужным отвечать - не барское это дело, а то что у них в районе отношение к людям хуже, чем к скотине. Это стиль Единой России - отвечать не по теме или совсем не отвечать! А вы говорите о новом здании Речного вокзала - да же колоннаду на площади Гагарина не смогли сделать путем, выполнили жалкое подобие, куда уж со свиным рылом в калашный ряд.
      Прикрепленные изображения:
      08.08.2017 08:48
      2 | 16

  • Бертран 
    Комментарий удалён
    08.08.2017 07:39
    33 | 12

    • paracetamol 
      Вот уж поистине - тебя в спешке делали и вся твоя жизнь вместе с твоими рулевыми - реклама безопасного секса !
      08.08.2017 08:18
      3 | 27

    • Nox.next 
      вот так едросы и работают! им все, что плохо и стыдно, а для них польза! всю страну разворовали и разрушили.
      08.08.2017 08:22
      1 | 24

    • no name 
      Новый и современный очередной ТРЦ?
      08.08.2017 08:30
      2 | 13

      • VoToN 
        Не-а... только монастырь или храм! Они в моде сейчас.
        08.08.2017 08:31
        2 | 15

        • no name 
          Это уже будет решать новый собственник участка земли ))))
          08.08.2017 08:39
          0 | 5

          • галина (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/100001822536155/) 
            Кто собственник?
            08.08.2017 10:21
            0 | 2

            • no name 
              Торги определят
              08.08.2017 10:28
              0 | 2

          • fen 15 
            Собственник комитет по имуществу Тверской области и сначала он должен ответить по всей строгости закона, как он (собственник) давел памятник архитектуры до такого состояния.
            08.08.2017 10:55
            0 | 8

            • VoToN 
              Что-то мне кажется будет стандартное: "Эти люди у нас уже не работают. Документы не сохранились по причине, пожара, потопа, кражи (нужное подчеркнуть). Установить виновных невозможно." :)
              08.08.2017 11:35
              0 | 3

          • VoToN 
            Вот Вам бы лишь хиханьки да хаханьки, а я же на полном серьезе!!!
Вот, гляньте пример
http://www.rbc.ru/society/04/08/2017/598450889a79471c29f51ecb
Может и Твери поможет, может только этого и не хватает!!! Ну чтобы не настал полный П... :)))
            08.08.2017 11:29
            0 | 1

    • RSERG 
      Да уж, вы построите!!!!! Очередной супермаркет? На большее вас нет.
      08.08.2017 08:47
      0 | 14

    • VoToN 
      Что-то стареете сержант. Нет чтобы задвинуть что-то типа: "Здание было построено с нарушениями на развалинах древнейшего монастыря. Вот и отторгла его земля Тверская. Очистилась от скверны. Только монастырь нас всех спасет!", смотришь и народ потянется и рейтинги еще больше взлетят ;)
      08.08.2017 12:13
      0 | 0

  • леха мамонтов 
    дождались бл
    08.08.2017 07:44
    0 | 27

  • Krot 
    -1
    08.08.2017 07:50
    10 | 2

  • BORODA-KPRF 
    Вот уроды! Дождались?!  Сталина на вас нет!
    08.08.2017 07:54
    4 | 27

    • BEKTOP 
      При всем уважении к И.В.,  вроде бы здание это при нем и построено было. Не долго по историческим меркам оно  протянуло. Что не снимает ответственности и с местных властей- по-любому  до обвала не надо было доводить, об аварийном состоянии давно было известно, надо было что-то предпринимать...
Только не надо под этим соусом опять про "жесткую руку" и тому подобное продвигать. Берите у Сталина лучшее( а его не мало можно найти), а не прославляйте негатив и издержки.
      08.08.2017 12:34
      0 | 1

  • Pascal Paoli 
    Эта развалюха, как и старое здание ДОКБ, ещё лет 10 будет стоять-крошиться. На новые здания денег нет... А если коммерсам продать, так они там элитное жильё построят, типа "Алые паруса".
    08.08.2017 07:54
    3 | 10

    • toolmano 
      Речной 10 лет не простоит. Там колонны одной нет, которая верхушку удерживает. Зиму здание уже вряд ли переживёт.
      08.08.2017 08:06
      0 | 21

  • angst_de 
    Позор нынешним властям!!  На месте интересного сооружения поставить очередную "коробку" из стекла и бетона? Или ,что более вероятно, цветных панелек? И гордиться этим??
    08.08.2017 07:54
    1 | 36

  • BORODA-KPRF 
    А что нам на это ответит ХОЛОДОВ Илья ? , или он занят выборами ? Огонькова в отставку!!!!
    08.08.2017 08:01
    0 | 28

  • dsmile 
    Даже здание речного вокзала показало россиянам в каком состоянии находится  страна...
    08.08.2017 08:04
    1 | 35

    • VoToN 
      Только не страна, а конкретный город, где все на все положили бооольшой болт.
      08.08.2017 08:19
      1 | 17

      • abeltv 
        И страна тоже, кроме Москвы, Сочи и Казани....
        08.08.2017 08:45
        1 | 11

        • VoToN 
          А как же Питер?
Да ладно уж... все давно в курсе о причине таких инцидентов... 
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/04/10818379.shtml
          08.08.2017 08:55
          0 | 2

  • Филин 
    Sic transit gloria mundi
    08.08.2017 08:12
    2 | 6

  • kudimov 
    Судя по отношение властей к зданию судьба его была давно предрешена. Делать не хотели и сносить не могли - боялись народного гнева. А сейчас появились все основания помочь ему исчезнуть навсегда. Хорошо, что такая выжидательная тактика обошлась без трагедии, могло бы кого-нибудь и придавить.
    08.08.2017 08:26
    0 | 28

    • Proletary 
      +100500
Кудимов, а вас с Речки в ментовский пикет на Речном не брали? Не ваш район, но все же.
PS Злые езыки говорят, мол Крот там в молодости был ввергнут. Гнустная лошь, ящетаю.
      08.08.2017 08:33
      0 | 4

      • kudimov 
        Крота то там не придавило?) Можа попёрся туда по старой памяти)
        08.08.2017 09:59
        0 | 6

    • Naum 
      Зато у слуг народа дворцы растут. Туда деньги есть вкладывать. Позор такой власти. Это как показатель полной беспомощности, некомпетентности городских правителей.
      08.08.2017 08:34
      0 | 16

      • VoToN 
        Рейтинги тоже растут... 0-)
        08.08.2017 09:01
        0 | 6

    • Ин окентий 
      и больничка сгорела... сама...
      08.08.2017 08:52
      1 | 9

    • romich 
      Можа, придавило
      08.08.2017 09:20
      0 | 3

  • Leo-L 
    В Крыму туристам показывают достопримечательность - развалины Херсонеса, а в Твери будут показывать развалины Речного вокзала, как символ бесхозяйственности.
    08.08.2017 08:32
    0 | 33

    • Proletary 
      Зарегистрировал трейдмарк и полезную модель? Иначе допью 100 мл и застолблю словоформу "Двор Пролетарки, и Речной Вокзал Ея"
      08.08.2017 09:16
      0 | 3

      • TvereZ 
        Вот вам еще в копилку словоформ: "колледж им. Бюста Давыдова и Коня Его")))
        08.08.2017 09:40
        0 | 1

        • Proletary 
          Незапомню.
          08.08.2017 10:27
          0 | 2

  • vorobjaninoff 
    Нет здания - нет проблем...
    08.08.2017 08:38
    0 | 7

    • no name 
      Ага, прям сталинский подход в современной интерпретации )))
      08.08.2017 10:32
      4 | 1

    • VoToN 
      Думаю надо развить лозунг :)
Нет тепло- и водо-сетей - нет прорывов!
Нет дорог - нет аварий! 
ну и т.д. благо начало положено :)
      08.08.2017 11:25
      0 | 4

      • vorobjaninoff 
        нет чиновников - нет бардака...
        08.08.2017 12:24
        0 | 1

  • Алексей Владимирович 
    построите там мечеть. старый город уходит вместе с нами а вам позволят спинеры крутить да покемонов ловить. дефективные
    08.08.2017 08:43
    2 | 22

    • Proletary 
      Старче, нельзя так шутить. Вы где шлялись? Тут События одно за другим, а вас нет, и Окончательного Вердикта нет. Бяда.
      08.08.2017 09:01
      0 | 9

      • TvereZ 
        Вместо окончательного вердикта давно уже нужен Endlosung )))
        08.08.2017 09:30
        1 | 2

        • Proletary 
          В основе - Нюрнбергские законы. Типа пакета Яровой. Когда пришли за евреями, я молчал, ведь я не еврей.
          08.08.2017 09:36
          0 | 3

  • Kolyan 
    Прекрасный символ тверского туризма! Экспо-Тверь, экспо-сити, бла-бла-бла... Тьфу!
    08.08.2017 08:57
    0 | 25

    • Andrevna 
      Бла-бла-Тверь. Прос..ли город.
      08.08.2017 09:13
      0 | 15

  • fen 15 
    Да дела, что можно сказать присоединяюсь к выше сказанному это позор властей города и области, вот вам и развитие туризма, речной вокзал развалился, дороги на Нилову пустынь нет, так держать. Ждём ответ прокуратуры и СК, как говорится даже интересно кого назначат крайним как никак памятник архитектуры.
    08.08.2017 09:02
    0 | 13

  • Andrevna 
    По сравнению с тем, сколько денег прилипает к рученькам шаловливым, отреставрировать здание Речного - нефиг делать. Где наши Павлы Парамоновы? Уши прижмут и уродства, типа дома у пятого роддома продвигают? Или магнитики с видами Речного вокзала штампуют?
    08.08.2017 09:06
    0 | 16

  • TVERSKOY_SK 
    Износ этого здания 96% минимум, так что реставрировать нет смысла, надо сносить и на его месте делать уже что то новое, т.к. реставрация этой рухляди будет в несколько раз дороже постройки нового здания.
    08.08.2017 09:13
    6 | 12

    • Andrevna 
      У нас в городе есть практика восстановления зданий с фундамента. Именно восстановления, а не "что-то новое построить".
      08.08.2017 09:23
      1 | 14

      • TVERSKOY_SK 
        Иногда лучше и дешевле построить современное здание на новом фундаменте.
        08.08.2017 10:06
        6 | 2

        • Andrevna 
          Ключевое слово - "ИНОГДА". Что к данному случаю неприменимо.
          08.08.2017 10:07
          0 | 8

        • Bonch 
            Тут  дело не  в  том  что дешевле!  Дешевле  вообще  ничего не делать.
  Вопрос - то в  том,  что б сохранить один из символов  столицы  Верхневолжья!
    Конечно это дорого... Нет,  даже ОЧЕНЬ  дорого. Но я  за  реставрацию!
          08.08.2017 10:50
          0 | 12

  • russs 
    Вместе со зданием речного вокзала обрушился рейтинг Рудени.
    08.08.2017 09:17
    1 | 25

    • Proletary 
      Поднялся, канонир.
      08.08.2017 09:23
      0 | 4

      • Эго 
        Sic transit gloria m̶u̶ Rudeni
        08.08.2017 10:33
        0 | 2

    • Ин окентий 
      у нас не так все просто... если в Твери что-то падает (рушится), то рейтинг мудени растет почему-то...
      08.08.2017 09:27
      0 | 10

      • russs 
        И цена на бензин. :(
        08.08.2017 09:58
        0 | 8

  • Kolyan 
    Рейтинг - дело наживное. А вот Речной жалко.
    08.08.2017 09:25
    0 | 13

  • bae99 
    Гребанный экибастуз...
Сцука, все админисрации в полном составе должны в отставку подать как городская так и областная. Молча написать всем заявления. 
А пример должны подать экс директор техникума и его коллега по админисрации...
    08.08.2017 09:25
    0 | 12

  • Добрая Мышь 
    как же хорошо, что случилось это ночью  и никто не пострадал. Здание  - целая история, но построить по аналогии можно, так что не кипятитесь раньше времени
    08.08.2017 09:28
    1 | 5

    • Proletary 
      Мышь, достанете Крота с кичи? Вы - единственный подпистчк, который может все.
      08.08.2017 10:33
      1 | 3

      • Добрая Мышь 
        а что с ним?я не всесильна - сегодня Мортал комбат у Пашедко
        08.08.2017 10:39
        0 | 3

  • nikls 
    Теперь это символ политики АНТИтуризма. Пора всю эту нашу административную шайку люстрировать!
    08.08.2017 09:29
    0 | 11

    • TvereZ 
      Люстра не выдержит.  И даже не всякая опора уличного освещения...
      08.08.2017 09:32
      0 | 6

  • vorobjaninoff 
    Только неделю назад собрались развивать турызм, а тут... Не иначе группа диверсантов Трампа высадилась в окрестностях.
    08.08.2017 09:38
    0 | 7

    • TvereZ 
      обама в руферы подался...
      08.08.2017 09:41
      0 | 4

  • rostber 
    Обрушение продолжается. Начал крениться верхний этаж.
    Прикрепленные изображения:
    08.08.2017 09:42
    0 | 10

    • Добрая Мышь 
      так это было ясно - крыша за сегоднешний день рухнет, у нее ж опоры нет
      08.08.2017 09:53
      0 | 7

  • Moon_Orchid 
    +100 к Карме, тьфу ты, к выборам в пользу ЕР))))
    08.08.2017 09:53
    0 | 9

    • 1234443344244 (http://vk.com/id1250736) 
      И на фоне надпись: "за процветание". Столько лет ничего не могли с этим сделать, позор.
      08.08.2017 10:11
      0 | 11

  • vorobjaninoff 
    с учетом предстоящих выборов и случившейся ночью фигни Бертрану, вангую, придется переходить на круглосуточное вещание...
    08.08.2017 10:19
    0 | 7

  • Эго 
    Символ Калинина, символ бесхозяйственности Твери...а для многих - символ личных событий... выпускного, свадьбы, юбилея... Какой шикарный вид открывался с этого, уже не существующего балкона... Эх, пойду чебуреками займусь, зажую негатифф....
    08.08.2017 10:22
    0 | 19

  • Кубит 
    Это равнозначно, если бы в Москве рухнула Спасская башня Кремля...
Речной вокзал - символ разрухи в Твери, показывающий как оно все есть на самом деле, без победных заявлений и роста рейтинга. 

Это не формальный символ Твери. Был. Есть.
    Прикрепленные изображения:
    08.08.2017 10:31
    0 | 21

    • vorobjaninoff 
      а могло бы это здание блестеть и сверкать... в нормальной стране...
      08.08.2017 10:45
      0 | 12

  • flam_47 
    История как с ДОКБ,рейдеры в работе!
    08.08.2017 10:33
    0 | 6

  • Net. 
    Грустно!! Просрали такую красоту, на всех туристических и других фотография Твери ( Калинина)  разных времён ОН есть, вернее был... Теперь не будет... Позор властям города!
    08.08.2017 10:42
    0 | 20

  • Mantikora 
    Всё таки, ОН рухнул. 
Интересно, а кто собственник земли? Город? Кто знает?
Надо до фундамента разрушить и восстановить все заново, иначе народ не поймет.
ТИА уже проводил опрос -  большинство ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ!!!!!
    08.08.2017 10:47
    0 | 10

  • леха мамонтов 
    ШАЙКУ ВОРОВ И ДАРМОЕДОВ В ОТСТАВКУ
    08.08.2017 11:04
    0 | 8

  • velmot1331 
    Меня одного смущает, что барин Белоцерковский назначил экспертизу дабы "оценить" (в кармашек кошелька) ущерб и как лучше восстанавливать (то есть распилить с этой экспертизой себе бабла побольше)? Нехер допускать людей в управление, которые и в ТвГУ разобраться не могут основательно!
    08.08.2017 11:33
    0 | 6

  • VoToN 
    Какие еще экспертизы??? Деньги на ветер. Срочно вызвать Питерских специалистов (раз уж местные не справляются), перенимать опыт, рухнет же!!!
http://www.rbc.ru/society/04/08/2017/598450889a79471c29f51ecb
    08.08.2017 11:46
    0 | 3

  • chitatel 
    Нет речного транспорта -- нет вокзала)))  

Процесс закономерный. Скоро все так пропадать начнет ;))  

Нет науки - нет университета ;))  

Нет рабочих мест -- нет людей ;))  

Нет людей  - нет города  ;)) 

Нет города   - нет администрации ;)  

ну и так по  цепочке ;)
    08.08.2017 11:48
    0 | 4

  • Хычник_Ёж 
    Главное рейтинг, а он высок! Минус больница, минус речной, при прошлом минус 2 роддома!
    08.08.2017 12:12
    0 | 2

  • BEKTOP 
    Не надо там ничего делать. Развалины надо непременно сохранить и взять под охрану как памятник.
Да, речной транспорт в Тв.области благополучно загнулся почти полностью.
Но не забывпйте, что к причалу "Речного" швартуются многопалубные туристические теплоходы большого водоизмещения. Так же не надо забывать, что с Советских времен Калинин(Тверь) является конечным пунктом путешествий по Волге. 
Учтите, что перед Тверью эти теплоходы швартовались во многих городах и видели много речных вокзалов, можно утверждать с полным правом, что на этом фоне Речной Вокзал Твери окажется самым экзотическим на маршруте. Что будет способствовать росту популярности теплоходных маршрутов по Волге и будет способствовать привлечению дополнительного количества туристов.
Возможно, стоит подумать и об организации отдельных как водных, так и автомаршрутов к руинам Речного Вокзала.
Поэтому как минимум на пару-тройку лет развалины надо законсервировать.
А дальше -посмотрим. Если поток туристов окажется большим и не будет падать, то развалинам надо присвоить статус исторического памятника и сохранить навечно.
Можно подумать и о привлечении зарубежных туристов. Я полагаю, не так часто сегодня можно увидеть где-то руины Речных вокзалов.
Так что не надо тут истерики закатывать , надо подумать, как лучше обернуть сложившуюся ситуацию на пользу городу.
    08.08.2017 12:29
    0 | 1

  • Andrevna 
    Теперь по-быстрому технику московскую задействуют, чтобы остатки разобрать (забота о человеке - вдруг кто пострадает). Пойду положу цветочек к руинам... Туризм-труизм-руизм-рутизм
    08.08.2017 12:29
    0 | 4

  • Житель подземелья 
    Монастырь, говорите, раньше там был? Ну так и теперь будет, хоть и новодел. У РПЦ денег много, на новый монастырь наскребут. А на восстановление денег, как известно, нет, но мы пока еще держимся...
    08.08.2017 12:31
    0 | 1

    • Mantikora 
      Ну значит сейчас пройдет клич: подайте люди добрые на восстановление храма! и ведь подадим же, лишь бы не построили "новодел" какой нибудь.
      08.08.2017 12:50
      0 | 1

  • BEKTOP 
    Удивляюсь озлобленности людей и негативному тону комментариев.
Я же прежде всего воспринял эту новость исключительно в позитивном свете.
Почему-то все до единого комментаторы не видят главного: ЖЕРТВ НЕТ!
Благодаря слаженной и четко организованной работе городских и областных  администраций, представителей МЧС и правоохранительных органов, в очень непростой ситуации удалось избежать человеческих жертв. 
Я уже говорил об этом раньше: с приходом И.Рудени область вступила в какую-то полосу везения. Смотрите сами .В феврале-пожар в ДОКБ. В результате здание не пригодно к дальнейшей эксплуатации, но жертв- нет!
В августе-Речной Вокзал. Примечательно- тоже на берегу Волги и напротив ДОКБ. И опять удалось избежать человеческих жертв!
Я думаю, все имеющиемотношение к этомупроисшествию ответственные лица должны быть представлены к соответствующим наградам и поощрениям.
И пора бы уже сменить тональность комментов с негатива на позитив и продолжать комментирование со следующими акцентами:
-удалось избежать человеческих жертв;
-в Твери появилась новая достопримечательность, способная вызвать интерес туристов ;
-четкая и слаженная , оперативная работа многочисленных государственных структур, давать поток новостей и комментов типа "следственный комитет возбудил или проводит проверку...", отразить ответственность и титанический труд многочисленных следователей, "Госарх,  Гостех и прочие надзоры проводят проверку", отразить трудность и важность работы многочисленных проверяющих структур". Вот о чем надо писать. А не сеять негатив и уныние.
    08.08.2017 12:43
    0 | 2

  • elizabet 
    А я обращалась, вот ответ, июль этого года.
    08.08.2017 12:44
    0 | 1

  • Sogood 
    Для чего разминируют Пальмиру понятно. Непонятно, зачем потом эти мины отвозят в Тверскую область.
    Прикрепленные изображения:
    08.08.2017 13:02
    0 | 0

  • comoneverybody 
    Попы видимо на этих площадях развернутся.
    08.08.2017 13:17
    0 | 0
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