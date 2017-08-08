В Твери обрушилось здание Речного вокзала

ЧП произошло около полуночи, первые признаки обрушения появились вечером 7 августа, опасную зону огородили лентой. На видео видно, что обвалилась треть фасада здания. Конструкция продолжает рушиться.

Авто фото Алексей Катков

Читатели ТИА пишут, что здание продолжает сыпаться, стоит характерный шум и треск.

Обрушение продолжается. Начал крениться верхний этаж, пишет rostber

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В конце июня ТИА делало материал о судьбе Речного вокзала. Мы проводили опрос среди читателей, что делать с вокзалом. 74 % опрошенных ответили: "Реставрировать! Это символ Твери, который не должен умереть"

Здание Речного вокзала построено в 1938 году на левом берегу Волги. Прежде на этом месте находились здания древнего Отроча монастыря, от которого чудом сохранился только один Успенский собор. В 1969-1975 годах были построены причалы длиной в 400 метров.

Речной вокзал был построен по проекту архитекторов Е.Н.Гавриловой и П.П.Райского. Здание имеет четкую геометризированную композицию, с большой ротондой в центре и двумя крыльями, поставленными относительно друг друга под прямым углом. Двухэтажная ротонда окружена колоннадой и увенчана бельведером с высоким шпилем. Здание было выстроено в стиле сталинского неоклассицизма.

29 апреля 2011 года в здании речного вокзала был открыт центр современного искусства «Тверца». На открытии присутствовали Дмитрий Зеленин, в то время губернатор Тверской области, руководитель центра Марат Гельман, художник Андрей Бильжо. В поддержку данного события в Твери был организован первый фестиваль современного искусства «Верь в Тверь». Однако Центр приказал долго жить.

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