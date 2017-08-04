МРСК Центра» - «Тверьэнерго» не обслуживает сети Торжка. Ответ на народную новость

4 августа мы опубликовали народную новость "Незачет: о том как справляются с последствиями стихии в г. Торжок", в которой читатель написал, что многие дома в городе уже двое суток остаются без света, и высказал претензии в адрес энергетиков. В связи с публикацией, филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», чьи бригады устраняют последствия стихии, прокомментировал новость читателя ТИА.

Комментарий:

"С 2014 года электросетевое хозяйство Торжка не находится в ведомстве филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Компания занимаются обслуживанием энергооборудования Торжокского района. Действительно, 2 августа, когда по территории муниципалитета прошел сильнейший ураган, серьезно пострадала подстанция «Торжок», что спровоцировало аварийное обесточение потребителей. Однако все повреждения на данной ПС были оперативно устранены к утру 3 августа.

Энергетики тверского филиала МРСК Центра продолжают работу в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение потребителей Торжокского района. Понимая степень своей ответственности за бесперебойное функционирование энергосистемы региона, в режиме проведения аварийных работ энергетики компании будут восстанавливать энергоснабжение не только потребителей, запитанных от сетей тверского филиала ПАО «МРСК Центра», но и потребителей, запитанных от других территориальных сетевых организаций и садовых товариществ.

Конечно, это создает определенного рода сложности как в координации действий аварийно-восстановительных работ, так и в осуществлении контроля за безопасностью энергетиков МРСК Центра, выполняющих восстановительные работы в смежных сетях, то есть не входящих в зону ответственности компании".

От себя добавим, что сегодня это была не первая народная новость про Торжок. Свой комментарий предоставило также ООО "Опора", которая обслуживает электросети города.