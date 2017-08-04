ООО "Опора" объясняет, почему в Торжке частично не восстановлено электроснабжение

4 августа на сайте ТИА была опубликована народная новость читателя MikeH "Пиар vs реальность" об отсутствии электроснабжения в домах по ул. Старицкая в Торжке. Автор высказал претензии к компании ООО "Опора", которая обслуживает электросети в городе. Поэтому ТИА обратилось за комментарием к "Опоре".

Ответ:

"Ураган, который накрыл ряд районов Тверской области и нанес значительные повреждения зданиям и электросетевым объектам на пострадавших территориях, относится к разряду стихийных бедствий. Для восстановления нормального электроснабжения специалистам предварительно необходимо расчистить место работ от сорванных крыш и поваленных деревьев. Масштаб разрушений таков, что для расчистки территорий в дополнение к бригадам ООО «Опора» привлечены силы МЧС и Министерства обороны. Для ликвидации многочисленных повреждений линий электропередачи в помощь Торжокскому отделению ООО «Опора» направлены бригады из Спировского, Редкинского и Бологовского территориальных отделений компании, которые работают круглосуточно.

В первую очередь, электроснабжение восстанавливается на социально значимых объектах – в больницах, образовательных и дошкольных заведениях, важных объектах водоочистки и коммунального хозяйства. Только после этого приступают к ликвидации повреждений в жилом секторе. Часть улицы Старицкая в городе Торжке уже подключена к электроэнергии. Остальные работы ведутся в максимально оперативном режиме с привлечением дополнительных ресурсов и спецтехники.

Обращаем внимание, что указанные в новости телефоны не относятся к диспетчерским службам, это телефоны бухгалтерии и отдела сбыта. Кроме того, ураган нанес ущерб линиям коммуникации интернет-провайдера, к которым подключены указанные в новости телефоны. Обращаем внимание, что телефон диспетчерской службы Торжокского отделения: 5-39-20. При ликвидации чрезвычайных ситуаций он может быть перегружен, дополнительный телефон «горячей линии» 8-800-250-44-69.

Пресс-служба ООО «Опора».