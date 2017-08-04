Снова штормовое предупреждение от МЧС: в Тверской области ожидается гроза

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Сообщается, что в ближайшие 3 часа и с сохранением вечером 4 августа в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, кратковременное усиление ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Напомним, последняя гроза сопровождалась сильнейшим ураганом. 2 августа от стихии пострадали многие районы нашего региона.

В настоящее время в Андреапольском, Торопецком и Западнодвинском районах вновь зафиксировано ухудшение погодных условий, которое провоцирует новые аварийные отключения электроэнергии. Энергетики наращивают группировку сил и средств в этой зоне.