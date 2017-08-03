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«Фестиваль постапокалипсиса»: что оставил после себя ураган и как борются с его последствиями

«Фестиваль постапокалипсиса»: что оставил после себя ураган и как борются с его последствиями - ТИА
Подслушано в Торжке
03 Августа 2017 16:44
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Фоторепортаж
Видео

Сильнейший ураган устроил в Тверской области «фестиваль постапокалипсиса»: вырванные с корнем деревья, километры оборванных проводов линий электропередач, искорёженные машины и даже сорванные с домов крыши. Стихия прошлась по всему региону, но самый сильный удар принял на себя северо-запад. По данным Минэнерго, без света остались порядка 26 тысяч человек. С последствиями урагана борются спасатели и энергетики. К счастью, от таких погодных выкрутасов никто не пострадал.

Торжок стихия накрыла буквально за считанные мгновения. Десятки вырванных с корнем деревьев заблокировали дороги, или хуже – рухнули на припаркованные у домов машины:

 
 

Ветер был такой силы, что срывал с домов новенькие крыши. Без части кровли осталось здание «Пожтехники».

Фото Юлия Васильева

Как рассказали ТИА на заводе, инцидент произошёл около 20.00 2 августа. К счастью, никто не пострадал.

- Крыша новая, года три назад только меняли. Будем ремонтировать, как и все соседи по несчастью.

«Пожтехника» осталась без крыши далеко не единственная в Торжке. Как сообщила пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», ветер сорвал крышу со здания Торжокского района электрических сетей Тверьэнерго.

Жители города выкладывают в соцсети шутливые объявления о поиске хозяина найденной крыши:

В соцсетях сообщают о необыкновенном "гуманизме" сотрудников одного из сетевых магазинов: в Нелидове люди, которых стихия застала врасплох, пытались спрятаться в супермаркете, откуда их выгнали, потому что магазин закрывается.

Андреапольцы благодарят спасателей за мужество:

 

Сейчас с последствиями стихии борются порядка 850 энергетиков, в том числе, привлечённые из других областей. По информации на 13.00 около 9 000 жителей Тверской области остаются без электроснабжения.

- Этой ночью сделано самое важное – устранили повреждение на линиях 110 кВ, тем самым мы запитали основные подстанции, которые обеспечивают электроснабжение районов, - говорит заместитель главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Павел Панибратов. – Работаем круглосуточно. Обходим линии, устраняем завалы. Делаем все, чтобы сегодня электроснабжение было восстановлено.

Павел Панибратов рассказал, что в области установлено около 20 генераторов, чтобы обеспечить электричеством социально-значимые объекты, и попросил жителей области сторониться оборванных проводов – это опасно для жизни и здоровья.

Как рассказал Александр Пухов, заместитель начальника ГУ МЧС по Тверской области, всё ведомство и территориальная система РСЧС функционируют в режиме «Повышенная готовность».

Сотрудники аварийно-спасательной службы и личный состав пожарно-спасательных частей региона оказывают помощь в уборке деревьев с городских улиц, а также нависающих над коммуникационными линиями. Спасатели работают по заявкам, поступающим в центр управления в кризисных ситуациях.

В Торжке на помощь себе и спасателям вышли жители города. Как сообщает портал 360tver.ru, люди взяли пилы, топоры, носилки, грабли и стали разгребать завалы из деревьев, которые в наследство городу оставил ураган.

Восстановление электроснабжения в деревне Даниловское Калининского района:

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Метки: ураган стихия в тверской области последствия урагана в тверской области мрска мчс по тверской области
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