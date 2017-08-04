Ураган "выкосил" в Тверской области "глухой" лес

Жуткая картина предстала перед глазами местных жителей на следующий день после урагана, который бушевал в Тверской области 2 августа.

Это лес вдоль дороги Селижарово – п. Оковцы.

Как будто неведомая сила «косила» многолетние сосны. Как рассказали ТИА очевидцы, ранее на этом месте был "глухой лес, не проберешься". А теперь чуть ли не поляна.

Павел Кутилин рассказывает, что в поселке Оковцы стихия буйствовала. Ураганный ветер крушил все на своем пути, повреждены крыши домов, поломаны деревья, рухнул сарай, электричества нет. В соседних деревнях та же ситуация.

Автор видео - Виктор Румянцев.