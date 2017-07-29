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Тверские эсеры определились с партийными «паровозами» и списком желающих быть депутатами городской думы

28 Июля 2017 14:54
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Вслед за единоросами и коммунистами региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» также определилось с партийным списком и так называемыми «паровозами», которые  должны вести партию к победе на выборах в Тверскую городскую Думу.

До главных выборов грядущей избирательной кампании осталось полтора месяца, ежедневно сайт облизбиркома радует жителей новыми именами тех, кто хочет руководить Тверью.
Итак, паровозы от тверских справедливоросов:

Белых Эдуард Николаевич, 1967 года рождения, основное место работы ООО «Тверькомплекс», депутат Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, житель Твери.
Иванова Татьяна Игоревна 1987 года рождения, живет в Рязани, работает в фонде  «Центр защиты прав граждан»
Юровский Сергей Алексеевич 1973 года рождения, живет в Твери, основное место работы – региональное отделение партии «СР»

Весь партийный список опубликован на сайте избирательной комиссии Тверской области.
Напомним, ранее определились с партийным списком, «паровозами» и списком одномандатников партии ЛДПР, «Единая Россия», «КПРФ», «Коммунисты России».

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Метки: справедливая россия выборы в тверскую городскую думу
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Комментарии (1)

  • Vodnik-76 
    Такое впечатление, что СР - прибежище политических маргиналов, отвергнутых всеми, кем только можно. Миша Каменский, жилищно-коммунальный деятель, не так давно убеждавший по телевизору проголосовать за него на праймериз ЕР, но не убедивший и с треском их проваливший. Вечный грантоклюй и мифотворец Андрюша Борисенко, в недавнем прошлом член ЛДПР и двигавший на прошлогодних выборах в ЗС единоросса с уголовным прошлым Секержицкого. В общем, что ни фамилия в списке, то редиска (нехороший человек в смысле).
    28.07.2017 15:56
    0 | 3
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