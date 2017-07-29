Тверские эсеры определились с партийными «паровозами» и списком желающих быть депутатами городской думы

Вслед за единоросами и коммунистами региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» также определилось с партийным списком и так называемыми «паровозами», которые должны вести партию к победе на выборах в Тверскую городскую Думу.

До главных выборов грядущей избирательной кампании осталось полтора месяца, ежедневно сайт облизбиркома радует жителей новыми именами тех, кто хочет руководить Тверью.

Итак, паровозы от тверских справедливоросов:

Белых Эдуард Николаевич, 1967 года рождения, основное место работы ООО «Тверькомплекс», депутат Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, житель Твери.

Иванова Татьяна Игоревна 1987 года рождения, живет в Рязани, работает в фонде «Центр защиты прав граждан»

Юровский Сергей Алексеевич 1973 года рождения, живет в Твери, основное место работы – региональное отделение партии «СР»

Весь партийный список опубликован на сайте избирательной комиссии Тверской области.

Напомним, ранее определились с партийным списком, «паровозами» и списком одномандатников партии ЛДПР, «Единая Россия», «КПРФ», «Коммунисты России».