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В Твери «Ауди» провалилась в дорожную яму

В Твери «Ауди» провалилась в дорожную яму - ТИА
автор фото: Сергей Евгеньевич
29 Мая 2017 19:45
Автор:

Фоторепортаж

Еще один автомобиль серьезно пострадал на тверском бездорожье. Авария произошла на ул.Маршала Конева. Водитель автомобиля «Ауди» видимо не ожидал, что большая лужа прячет огромную яму, в итоге передними колесами провалился в эту дыру. Фотографию аварии сделал и разместил в группе «Подслушано у водителей. Тверь» Сергей Евгеньевич.

Число аварий по вине дорожных ям в городе растет. Напомним, 28 мая в 23.45 в Пролетарском районе Твери мужчина ехал с моста через Тьмаку, на ул. Строителей у дома 7/16 попал в яму, потерял управление, сбил дорожное ограждение и влетел в столб. 24 мая ТИА рассказало о ДТП в Твери на Соминке, где водитель "Пежо" не заметил глубокую яму на дороге: пострадал и сам, и автомобиль

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Метки: Ауди провалилась в яму ямы на дороге
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Комментарии (9)

  • Proletary 
    Эта яма старше самого маршала.
    Прикрепленные изображения:
    29.05.2017 20:04
    0 | 1

  • fen 15 
    Слушайте какая-то очень не хорошая тенденция в городе, или сейчас опять напишут лихач и гонщик. Позор Огонькову и Криворученко. Когда будут комментарии администрации города и МУП ЖЭК.
    29.05.2017 20:12
    0 | 6

    • Proletary 
      Открывая заседание с членами правительства в среду, 24 мая, Президент РФ Владимир Путин предложил поговорить о том, как идет работа по исполнению указов 2012 года в части повышения заработных плат в бюджетной сфере. Он подчеркнул, что эта тема значимая и чувствительная для миллионов россиян.

Глава государства напомнил о необходимости выйти на обозначенные целевые показатели по зарплатам в 2018 году по всем указным в «майских» указах категориям бюджетников. «В целом заявленные обязательства исполняются. Однако в некоторых субъектах Федерации с этим возникают трудности», - отметил он и добавил, что рассчитывает услышать предложения по исправлению ситуации в ближайшее время.
      29.05.2017 21:17
      0 | 0

  • yuran 
    Важная заповедь водителя! Не заезжай в незнакомую лужу, вдруг это вход в метро.
    29.05.2017 21:40
    0 | 6

    • Ferapont 
      Или
это пруд для утопления всей нерадивой админисрации, которой покую, что творится в городе.
      29.05.2017 21:52
      0 | 2

  • abeltv 
    В городе безвластие отсюда все проблемы. Не должно быть двоевластия - мэр должен быть мэром и никаких сити-менеджеров быть не должно. Нужен выбранный мэр, который работает, а не 2 откровенных бездельника !
    29.05.2017 22:10
    0 | 0

  • russs 
    И как не раз бывало в далёком сорок третьем,
Немецкая машина скатилась под откос.
    Прикрепленные видео:
    Так то!
    29.05.2017 22:39
    0 | 0

  • 1% 
    аксиома "под каждой лужей - яма" должна действовать в автоматическом режиме.
    29.05.2017 22:48
    0 | 0

    • russs 
      Как так жить, если всё время оглядываться???
Уютный чатик для полуношников http://tvernews.chatovod.ru/
      29.05.2017 23:01
      0 | 0
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