В Твери «Ауди» провалилась в дорожную яму

Еще один автомобиль серьезно пострадал на тверском бездорожье. Авария произошла на ул.Маршала Конева. Водитель автомобиля «Ауди» видимо не ожидал, что большая лужа прячет огромную яму, в итоге передними колесами провалился в эту дыру. Фотографию аварии сделал и разместил в группе «Подслушано у водителей. Тверь» Сергей Евгеньевич.

Число аварий по вине дорожных ям в городе растет. Напомним, 28 мая в 23.45 в Пролетарском районе Твери мужчина ехал с моста через Тьмаку, на ул. Строителей у дома 7/16 попал в яму, потерял управление, сбил дорожное ограждение и влетел в столб. 24 мая ТИА рассказало о ДТП в Твери на Соминке, где водитель "Пежо" не заметил глубокую яму на дороге: пострадал и сам, и автомобиль