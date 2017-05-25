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В Твери водитель пострадал, влетев в дорожную яму

В Твери водитель пострадал, влетев в дорожную яму - ТИА
автор фото: Михаил Назаров
25 Мая 2017 09:09
Автор:

Фоторепортаж

24 мая в Твери в 19.07 напротив дома 25 по ул. Хрустальная 43-летний водитель «Пежо Боксер» влетел в дорожную яму. Автомобиль получил серьезные повреждения, а водитель ушибы. Бригада скорой на месте оказала пострадавшему помощь, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тверской области. Фотографии провала асфальта на Соминке разместил в группе «Подслушано у водителей. Тверь» «ВК» Михаил Назаров. Пользователи соцсети называют дыру «порталом в другое измерение» и тверским метро

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Метки: дорожная яма
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Комментарии (12)

  • Nox.next 
    Вот тех уволившихся чиновников администрации  Твери, отвечавших за дороги, и закатать в эту яму.
    25.05.2017 09:29
    0 | 19

  • kudimov 
    Хуже дорог я не припомню, чем в этом весеннем сезоне. Делают медленно, а небольшие улочки, типа Богданова, просто игнорят
    25.05.2017 09:34
    0 | 16

    • BARBAdos 
      В 90-е и начале 00-х были  и похуже, но как то за последние годы мы уже привыкли к достаточно быстрому ремонту после зимнего сезона, ну и стиль вождения как бэ тоже сформировался, а здесь едешь и только воронки объезжаешь...
      25.05.2017 09:41
      0 | 4

  • fen 15 
    Да часть чиновников уволили, но кроме них ответ должен держать господин Огоньков и конечно директор МУП ЖЭК, Гудочкин хотя там рулит ставленик Огонькова, зам директора господин Криворученко. Компетенция Криворученко не поддаётся критике, настолько бездарного руководителя МУП ЖЭК ещё не видел. Сколько ещё можно терпеть этого деятеля?
    25.05.2017 09:54
    0 | 13

    • Naum 
      Вот изменили бы закон, чтобы иски предъявляли не в организации к должностным лицам и срок взыскания 50 лет. Тогда действительно и глава города и руководители типа ЖЭКа несли бы персональную ответственность за плохие дороги и за невыполненные работы, а с учетом больших сумм по искам, скорее всего хищения прекратились бы и дороги стали нормальными.
      25.05.2017 12:58
      0 | 0

  • Paul_Moriarty 
    Ну, что, ТИА, забраковали вчера мою новость по причине занятости некоторых товарищей на форуме по безопасности. Вот вам безопасность!
Поезжайте, когда соберетесь, уже не на конкретный перекресток, а устройте ребятам экскурсию по городу что ли... Раз они сами всех дорожных достопримечательностей не знают. Вот вам контрольные точки: 
1. тот перекресток из новости;
2. яма на Хрустальной (см. выше);
3. такие же, а то и поболее, ямы около дома №5 по М.Конева. Причем после дождика там лужа и их вообще не видно.
4. переезд на Речном;
5. переезд на Республиканской;
6. пл. Капошвара (пути, ага). Там стыки рельс вообще как ежи торчат;
7. перекресток Горького-Благоева;
8. пл. Терешковой.

P.S. Володарку опять перекопали. Сколько прошло с предыдущего раскопа? Пара месяцев или меньше? Неделю копали, потом почти месяц плиты незаделанные лежали, положили асфальт и опять в том же самом месте клад ищут!
    25.05.2017 10:32
    0 | 8

    • pridu 
      а с Терешкой то что не так? Каждый день там катаюсь, все можно сказать подлатали уже
      25.05.2017 10:37
      0 | 0

      • Paul_Moriarty 
        Все просто отлично!
        Прикрепленные изображения:
        25.05.2017 10:46
        0 | 0

        • Alx 
          Езжу по этим рельсам каждый день, проблем нет.
          25.05.2017 12:15
          0 | 0

          • Paul_Moriarty 
            А я каждый день пути перебегаю перед Сапсаном. Проблем нет.

Если вы считаете, что в полумиллионном городе красться через перекрестки магистральных улиц со скоростью 2-3 км/ч - это норма, то проблемы у вас все-таки есть. Вы просто их не видите или боитесь себе в этом признаться.
            25.05.2017 12:52
            0 | 0

  • 1% 
    я помню как-то энтузиасты обозначили все ямы светоотражающей краской - было очень круто) а хороших дорог в обозримом будущем не ждите, не надо тешить себя иллюзиями.
    25.05.2017 11:10
    0 | 1

  • Net. 
    Где нибудь в отчётах эта яма уже трижды закатана, а деньги по карманам растырины!
    25.05.2017 11:13
    0 | 3
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