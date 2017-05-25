В Твери водитель пострадал, влетев в дорожную яму

24 мая в Твери в 19.07 напротив дома 25 по ул. Хрустальная 43-летний водитель «Пежо Боксер» влетел в дорожную яму. Автомобиль получил серьезные повреждения, а водитель ушибы. Бригада скорой на месте оказала пострадавшему помощь, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тверской области. Фотографии провала асфальта на Соминке разместил в группе «Подслушано у водителей. Тверь» «ВК» Михаил Назаров. Пользователи соцсети называют дыру «порталом в другое измерение» и тверским метро