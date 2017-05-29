tvernews.ru
29 мая Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери водитель попал в дорожную яму, потерял управление и врезался в столб

В Твери водитель попал в дорожную яму, потерял управление и врезался в столб - ТИА
автор фото: Наташа Стефанова
29 Мая 2017 14:43
Автор:

Фоторепортаж

28 мая в 23.45 в Пролетарском районе Твери мужчина ехал с моста через Тьмаку, на ул. Строителей у дома 7/16 попал в яму, потерял управление, сбил дорожное ограждение и влетел в столб. Фото ТИА прислала читательница Наталья.  По словам девушки, в ДТП кроме автомобиля никто не пострадал.

Это уже не первый случай за последнее время, когда по вине дорожных ям проиходят аварии. 24 мая ТИА рассказало о ДТП в Твери на Соминке, где водитель "Пежо" не заметил глубокую яму на дороге: пострадал и сам, и автомобиль

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дорожные ямы
Смотрите также:
Комментарии (10)

  • Lilu 
    При подъеме на Восточный мост со стороны пл. Гагарина на повороте есть хорошая такая ямка; Красинский мост, как после бомбежки; Сахаровское шоссе тоже жесть. Пока до нужного места доедешь семь потов сойдет от виртуозной езды.
    29.05.2017 15:01
    0 | 11

    • id1Ray 
      причем на восточке крышку колодца перекосило, после недавнего "ремонта" - когда будут исправлять? на московском шоссе тоже колодцы "отремонтировали" - и опять они далеко не вровень с дорогой - когда будет у исполнителей ответственность за такой ремонт?
      29.05.2017 15:49
      0 | 5

      • aphhbygpx2083 
        Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться ---  http://upl.pp.ua/eda
        29.05.2017 17:24
        0 | 0

  • romich 
    Дело было  не в бобине..
Неча на зеркало пенять,  коли рожа крива.
    29.05.2017 15:23
    6 | 2

  • DenBlldenn 
    это его на 60 км/ч час так расплющило, аж столб раскрошил?
ну-ну, яма виновата...
    29.05.2017 15:29
    2 | 5

    • _ultwi_771075644 
      Там вообще 40 ограничение у церкви, ибо сразу за поворотом - пешеходный переход.
      29.05.2017 16:15
      0 | 4

  • bublik 
    Отлетался голубь сизокрылый. Видимо решил, что знак 40 не для такого орла как он.
    29.05.2017 15:31
    0 | 4

  • bae99 
    Яма действительно была. Но не на асфальте...
    29.05.2017 15:41
    0 | 2

  • Ferapont 
    Интересно услышать комментарий главаря Огонькоффа, почему на дырявой дороге свежая разметка ?
∙
ПыСы. Ближе к к/т Россия дорога как после мелкокалиберной бомбежки..
    29.05.2017 16:30
    0 | 4

  • fen 15 
    Тенденция на лицо, но виноваты лихачи водители. Господа Огоньков, Криворученко и т.д. не причём. Самое интересное, что эти ДТП происходят на магистральных (главных) улицах, а что происходит на второстепенных. Когда наконец-то произойдут кадровые перемены, компания Огонькова не в состоянии справиться с поставленной задачей, максимум что могут, так это освоить бюджет, львиная доля которого растворится непонятно где. Может потом следователи расскажут.
    29.05.2017 17:29
    0 | 3
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
89

По Твери бегал лосёнок: животное погибло

2017-05-25 10:55
88

С Днем Пограничника!

2017-05-28 17:55
62

В Твери девушка забралась на памятник рыбаку

2017-05-29 11:33
59

Мне за мой голос предложили 300 рублей

2017-05-26 11:01
58

В Твери обсудят развитие молодёжи

2017-05-25 20:36
45

«На манеже всё те же и уже не те же»: как проходят праймериз "Единой России" в Твери

2017-05-28 18:28
37

В Твери в последние полгода родились Ставры, Добрыни, Мелиссы, Жданы

2017-05-24 11:58
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100