В Твери водитель попал в дорожную яму, потерял управление и врезался в столб

28 мая в 23.45 в Пролетарском районе Твери мужчина ехал с моста через Тьмаку, на ул. Строителей у дома 7/16 попал в яму, потерял управление, сбил дорожное ограждение и влетел в столб. Фото ТИА прислала читательница Наталья. По словам девушки, в ДТП кроме автомобиля никто не пострадал.

Это уже не первый случай за последнее время, когда по вине дорожных ям проиходят аварии. 24 мая ТИА рассказало о ДТП в Твери на Соминке, где водитель "Пежо" не заметил глубокую яму на дороге: пострадал и сам, и автомобиль