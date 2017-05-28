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«На манеже всё те же и уже не те же»: как проходит праймериз "Единой России" в Твери

«На манеже всё те же и уже не те же»: как проходит праймериз "Единой России" в Твери - ТИА
28 Мая 2017 18:28
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Фоторепортаж

Ощущение приближающегося праймериз "Единой России" витало в Твери задолго до 28 мая: стёкла в общественном транспорте завешали плакатами с адресами участков голосования; как сообщал электорат, в школах детям раздавали листовки с призывами голосовать за нужных кандидатов, в больницах настоятельно советовали ставить галочку за определенных врачей; за один голос неизвестные агитаторы предлагали по триста рублей прямо на руки; из городских урн то и дело кричаще выглядывали скомканные плакаты с гордыми лицами кандидатов в Тверскую Думу. Сами претенденты на кандидатство в депутатство в соцсетях призывали голосовать за них и рассказывали почему. Город охватила полупредвыборная лихорадка. Напомним, что праймериз – лишь предварительное голосование, оно определит кандидатов от "ЕР", которых выдвинут на выборы в Думу, но всё решит народ 10 сентября.

В предварительном голосовании участвуют 102 кандидата: 49 членов единороссов, 33 сторонника партии и 20 беспартийных. Среди них как до боли знакомые депутатские лица, так и «свежая кровь», порой совсем не известная. 

53 участка открылись с самого раннего утра воскресенья. Впрочем, большинство тверичан в первой половине выходного дня, видимо, предпочли либо выспаться, либо уехать на дачу, либо просто никуда не ходить. Избирательные комиссии сидели практически в гордом одиночестве.

К часу дня, например, на избирательном участке на Озерной, 12 проголосовали лишь 13 человек. Несмотря на то, что кандидаты здесь более чем именитые: не член, но сторонник партии «ЕдРО» Эдуард Бакин, «руководитель видеодепартамента портала GEOMETRIA.ru по совместительству VJ, ставший в прошлом году маркетологом ООО "Чистый город"». В статусе на личной страничке в соцсети у Эдуарда: «Я никогда не вру. Я не работаю на Первом!».

Олег Балаян - секретарь Тверского регионального отделения партии "Единая Россия" и по совместительству соавтор нашумевшего чудо-препарата Теокомпозит.

Илья Холодов – действующий депутат и активный партийный деятель

Игнат Ковалёв - замдиректора по спортивной работе Школы высшего спортивного мастерства

Екатерина Сухарева - администратор ООО "Трендсеттер"

Корреспонденту ТИА удалось застать лишь одного голосующего – 26-летнюю Анжелику.

Она отдала свой голос за Олега Балаяна. К избирательному участку Анжелика подъехала на машине вместе с Алексеем Арсеньевым – действующим депутатом горДумы и коллегой Олега Балаяна.

На Волоколамском, 10 народу в обеденное время было побольше, но в основном, как говорят члены комиссии, идут голосовать люди пенсионного возраста. Всего к 11.30 – 23 человека.

- У них бессонница, вот они и идут с утра. Остальные, наверное, на даче, работают или спят. Надеемся, к вечеру народу побольше будет.

Участники праймериз на этом участке – действующие депутаты-единоросы Вадим Рыбачук и вышеупомянутый Алексей Арсеньев, беспартийная Дарья Лаврикова, главный редактор и начальник отдела информационно-аналитической работы "Областного молодежного центра" и такой же беспартийный Егор Власов, гендиректор ООО "КАРНЕ". О последнем вообще ничего не известно, кроме места работы и образования – истфак ТвГУ (исходя из сайта праймериз).  

А вот на проспекте Победы, 36 днем был почти ажиотаж – больше 30 человек пришли «исполнить свой гражданский долг» на 13.00. Голосовали и молодежь, и старшее поколение. 

"Надо было магнитофон привезти, голосовали бы охотнее", – рассуждают члены комиссии. Ставки делают на Вячеслава Цаголова – "он хорошую агитацию провел". Да и на стенде его лицо самое примелькавшееся. Цаголов – активный член и деятель партии власти. К тому же очень спортивный – именно он устраивает пробежки в парке Победы в любую погоду. 

За кого пришли отдать свой голос, избиратели говорят неохотно. В качестве причины, почему пришли на праймериз, называют разное: выполнение гражданского долга, на работе попросили поддержать ветеранскую организацию, знают кандидата лично. Мужья отнекиваются и старательно передают возможность высказаться женам. Одна из собеседниц сказала, что «попросили на работе проголосовать за Щербакову, она каких-то ветеранов представляет».

Вот пенсионер Сергей Васильевич Золин не побоялся рассказать, за кого голосует и почему:

- Я за Гулину. Она заведующая в детском саду, а у меня дочь воспитателем работает. Но не в этом, в другом. Хочется, чтобы порядок был в системе.

И проблему бездомных животных надо решить – вот чем должна заниматься Дума. Я люблю собак, у меня всегда собаки были. Но то, что они на улице бегают - нехорошо. Вот как было в СССР: ночью татары на повозке разъезжали, собак вылавливали и на Грибоедова везли. Там они несколько дней жили. Если не нашелся хозяин, собак на мыло пускали.

Сергей Васильевич не знает, что в Твери кандидатов в депутаты, которые предложили бы хоть как-то урегулировать проблему, нет.

Молодые супруги с ребенком говорить о своем выборе отказались, но уходя, крикнули, что они "всегда ходят на выборы, потому что нам есть, за кого голосовать. А если на диване сидеть, ничего не изменится". Тоже позиция.

Другой молодой отец рассказал, что отдал свой голос за кандидата, которого знает лично. Но имя сохранил в тайне.

Третья семья призналась, что проголосовали за Цаголова. "Дорогу молодым", - говорят.

На участке в школе № 34 на Соминке атмосфера была совсем другая – избирателей много (почти 150 человек проголосовали к 15.00), из динамиков громко играет весёлое «Падают, падают, падают лииистья».

Представители участковой комиссии говорят, что такая явка - благодаря проделанной работе: кандидаты проводили с избирателями встречи в школах, действующий депутат Думы и сельхоздеятель Александр Оводков возил на экскурсии в ЗАО «Калининское».

Избиратели на вопросы реагируют по-разному.

Любовь Алексеевна, например, говорит, что она патриот и выборы для неё – это святое. Правда, за кого отдала свой голос, не признается. Добавляет лишь, что этот человек много сделал для города.

Алексей, пришедший на праймериз с сыном, говорит более охотно:

- Я поддержал нашего председателя ТСЖ Кирилла Косырева (Кирилл Косырев беспартийный, работает председателем ТСЖ "Кольцевая-80"). Он много для нашего дома сделал, для района, и городу будет очень полезен, я уверен.

На выходе из участка корреспондент повстречался с молодой мамой, которая пришла голосовать, но призналась, что «разговаривать неохота», и с тремя молодыми людьми. Последние, как честно рассказали, пришли голосовать по просьбе знакомых, и с первого раза не смогли вспомнить фамилию кандидата, а потом вспомнили – Оводков:

- Нам старшие сказали, что он достойный кандидат, много сделал. Надо прислушиваться к мнению старших.

Просто к слову: «слуга народа»  Александр Оводков  -  лидер по доходам в Тверской городской Думе. За 2016 год заработал 9 млн 674 тысячи 357 рублей. В собственности у него почти 500 земельных участков, общей площадью 10 кв. км. 

Если об официальных цифрах, то как сообщает сайт «Единой России», на 16.00 28 мая явка избирателей составила более 7500 человек. Участки будут работать до 20.00. Результаты праймериз огласят в понедельник 29 мая. 

 

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Метки: праймериз единой россии единая россия выборы выборы в тверскую городскую думу 28 мая праймериз
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Комментарии (28)

  • леха мамонтов 
    сплошное дурачье не нахлебались еще от ворья патриотов
    28.05.2017 18:34
    0 | 18

    • Zorkiy 
      Можно было бы провести по современным технологиям  и ограничиться предварительным интернет-голосованием...
      28.05.2017 19:04
      0 | 4

  • Добрая Мышь 
    Только что молодняк на силикатке, проголосовавших за холодова, обсуждал, когда им деньги отдадут
    28.05.2017 18:38
    0 | 19

    • TvereZ 
      вот сейчас и поймут, что "обещать - не значит жениться"
)))
      28.05.2017 18:57
      0 | 9

  • osel star 
    выборы без выбора! считаем общий процент.
    Прикрепленные изображения:
    28.05.2017 18:41
    0 | 7

  • TvereZ 
    И в этой новости не хватает традиционного ролика:
[Ленинград - Выборы.avi]
    28.05.2017 18:49
    0 | 5

  • Dobry кrtek 
    Унылое позорище. Надо быть последними идиотами, чтобы на реальных выборах отдать свои голоса за кандидатов типа "холодов-цаголов-никитин" и подобных им существ, ибо ни на секунду нельзя расценивать лицемерную "труху" с дурным запахом, обильно выделяющуюся из их ротовых полостей, как здравые мысли, а не плохо скрытое желание "что бы ни делать-лишь бы не работать". Да и недалёки они до брезгливой жалости. Деградирует тверской народец, коли попёрся на подобные убогие шоу. Одно радует, деградантов не так много. P.S. Смотреть с 4:15, заменяя "ревизор" на "депутат". "Ну, что было в этом вертопрахе похожего на депутата?!"
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    28.05.2017 18:51
    0 | 14

  • dsmile 
    Всех в люстрационный список!
    28.05.2017 18:52
    0 | 10

    • Umputn 
      Да ну их!
Потом просто полетят под зад коленом, делов то. Много чести возиться ещё с падалью.
А кто реально за эти годы нахапал - тот ответит, разумеется.
      28.05.2017 21:37
      0 | 0

  • tverlaw 
    Лохотрон !!!!!! Голосуй не голосуй, всё равно получишь светлое завтра с армянской диаспорой в лице Балаяна. Ура!
    28.05.2017 18:57
    0 | 11

  • Xычник_Ёж 
    "Гражданский долг"...Я никому ничего не должен
    28.05.2017 19:00
    0 | 9

  • ilich 
    А будут ли выборы?

Президент РФ Владимир Путин разрешил командующим Росгвардии брать в свое оперативное подчинение подразделения Вооруженных сил России. Поскольку нацгвардия была создана для проведения операций на территории внутри страны, то речь идет о привлечении регулярной армии для подавления беспорядков и иных силовых действий внутри России.
    28.05.2017 19:02
    1 | 8

    • Umputn 
      Ну "организованные массы" они, допустим, смогут усмирить, подавить.
А что будут делать, например, с небольшой организованной группой всерьёз подготовленных профессионалов, которые решат их, убогеньких, выпилить молча (от слова СОВСЕМ), без суеты, в одночасье и по одиночке?
Смешно, право. Очередной "театр безопасности".
      28.05.2017 21:32
      0 | 1

  • Бертран 
    Единая Россия - единственная партия, которая проводит предварительные голосования по открытой модели и позволяет самим жителям выбирать кандидатов, которые пойдут от нее на выборы. Сегодня вечером во время селекторной связи с выборными регионами Председатель Партии, глава Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев и секретарь Генерального совета Партии Сергей Неверов подведут итоги голосования. Надеемся на успех, господа.
    28.05.2017 19:08
    4 | 2

    • Dobry кrtek 
      Выбирай, не выбирай...
Мустафы сгорел сарай!
      28.05.2017 19:21
      0 | 10

    • Umputn 
      Толсто, Бертран. Но бывало и толще, право. Жги ещё! :) :) :)
      28.05.2017 21:33
      0 | 1

  • Mikhail69 
    Как то интересно, представители, тд, тп, и только у ер - члены! Мягкий намёк, что голосуй не голосуй, а получишь его самого.
    28.05.2017 19:27
    0 | 5

  • uabumoderoff 
    Зачем человеку в собственность 10 кв.километров земли?Ведь в конце жизни у него останется лишь 2кв.метра в лучшем случае.
    28.05.2017 19:54
    0 | 8

    • osel star 
      мож у него родственников много
      28.05.2017 20:03
      0 | 2

  • aldan 
    Праймериз ЕР
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    28.05.2017 20:15
    0 | 2

  • konbur 
    Какой ещё "гражданский долг"? С каких пор участие граждан в партийном мероприятии стало их долгом? И, кстати, на каком основании в проведении партийного мероприятия задействованы муниципальные учебные заведения?
    28.05.2017 20:20
    0 | 5

  • aldan 
    Зря вы плохо относитесь к ЕР .В том, что наша страна безудержно деградирует, нет вины 'Единой России'. В этом ее заслуга! Кстати, в своё время  меня заставляли вступить в ЕР, когда я отказался меня заставили написать заявление:
 Обещаю: никогда не вступать в "Единую Россию" - хочу умереть единственным дураком в стране.
    28.05.2017 20:29
    1 | 2

  • Kypamop 
    Вот интересно. ЕР единственная партия, которая говорит - прийди и выбирай своего кандидата от нашей партии. Причем кандидатом может стать любой, для рожденных на бронепоезде - ЛЮБОЙ человек может прийти и стать кандидатом. Пожалуйста, выдвигай своего кандидата, агитируй, голосуй. Но проще орать дома, что все украли , жулье-ворье. Кто из здесь отписавшихся ходил голосовать?
    28.05.2017 20:40
    1 | 0

    • Vtveri 
      В цирке не участвуем, не клоуны
      28.05.2017 20:55
      0 | 5

    • Dobry кrtek 
      Хм... А смысл, любезный "мирошкинец", ходить на "выборы" тех, кто априори вызывает отвращение? Вопрос риторический.
      28.05.2017 21:15
      0 | 2

    • Xычник_Ёж 
      А где бы еще узнать что выборы идти должны? Извещали только тех кому заплатили по 300 рублей похоже! Да и толку голосовать? На смену одному ворью придет молодое,перспективное и беспринципное быдло,типа пробегунов, одни других прикроют.Интересно,а все кандидаты в армии служили? Все Долг родине отдали? Или только хапать лезут?
      28.05.2017 21:27
      0 | 1

  • Vtveri 
    Странно,  что оводков не член. Сторонник блин) так поднялся при кореше прежнем губере, мог бы и уважить руку дающую и в партийку вступить
    28.05.2017 20:52
    0 | 2

  • Umputn 
    Спасибо ТИА за список зашкваренных. Возьму на карандаш товарищей, с которыми не стоит иметь дело и жать руку. "Членство" в ЕР - давно уже как позорный ярлык =)
    28.05.2017 21:28
    0 | 6
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