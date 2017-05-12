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Депутаты ТГД отчитались о доходах: в лидерах – Александр Оводков с доходом 9,5 млн рублей и собственностью 10 кв. км земельных участков

Депутаты ТГД отчитались о доходах: в лидерах – Александр Оводков с доходом 9,5 млн рублей и собственностью 10 кв. км земельных участков - ТИА
12 Мая 2017 12:47
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После ухода из Думы Антона Секержицкого, в лидеры по доходам выбился Александр Оводков. Этот депутат за 2016 год заработал 9 млн 674 тысячи 357 рублей. В собственности у него автомобиль «Лексус РХ 200Т» и почти 500 земельных участков, общей площадью 10 кв. км.

На втором месте – депутат Андрей Кукушкин, доход которого составил 7 млн  859 тысяч 971 рубль. В собственности у него два автомобиля «БМВ Х5»  и «Мицубиси Пэджеро», а также земельный участок 868 кв.м и нежилое помещение 288,9 кв.м.

Тройку лидеров замыкает глава Твери Александр Корзин. Его годовой заработок составил 3 млн 45 тысяч 220 рублей. В собственности у Александра Борисовича одна квартира 46,6 кв.м., два автомобиля «УАЗ 3962», «Шевроле Треил Блейзер» и мотоцикл «Днепр 11 МТ».

Доходы депутатов Тверской городской Думы за 2016 год в цифрах:

Аксенов Сергей Михайлович – 1 млн 814 тыс. 268 руб.

Ануфриев Юрий Владимирович – 468 тыс. 020 руб.

Арсеньев Алексей Борисович – 891 227 руб.

Балаян Олег Рубенович – 2 млн 679 тыс. 14 руб.

Барановский Евгений Вячеславович – 1 млн 232 тыс. 210 руб.

Варфаломеев Евгений Петрович – 2 млн 726 тыс. 665 руб.

Гуменюк Дмитрий Юрьевич – 1 млн 702 тыс. 759 руб.

Делаков Сергей Юрьевич – 1 млн 625 тыс. 081 руб.

Дешевкин Вадим Николаевич – 2 млн 212 тыс. 007 руб.

Жирков Максим Вячеславович – 665 878 руб.

Кондюков Александр Васильевич – 954 254 руб.

Котов Виталий Федорович – 603 920 руб.

Лабынина Наталья Львовна – 1 млн 63 тыс. 413 руб.

Лебедева Елена Илларионовна - 598 484 руб.

Лейман Юрий Альфредович – 451 327 руб.

Локтев Николай Федорович – 1 млн 803 тыс. 196 руб.

Мамонов Сергей Анатольевич – 1 млн 250 тыс. 124 руб.

Панчин Сергей Андреевич – 475 501 руб.

Рыбачук Вадим Борисович – 1 млн 887 тыс. 263 руб.

Фадеев Дмитрий Валентинович – 812 331 руб.

Федоров Юрий Павлович – 827 935 руб.

Холодов Илья Александрович – 906 648 руб.

Шишков Сергей Викторович – 516 010 руб.

Юлегина Елена Евгеньевна – 743 935 руб..

Подробнее о доходах депутатов, их супругов и недвижимом имуществе смотрите здесь, также как и сведения о доходах муниципальных служащих города Твери, замещающих высшие, главные, ведущие должности муниципальной службы в Тверской городской Думе, Контрольно-счетной палате Твери.

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Метки: сведения о доходах тверская городская дума тверские депутаты
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Комментарии (5)

  • Dobry кrtek 
    Ясен пень, почему и для чего активные бездельники типа "цаголов-никитин-холодов" рвут свои анусы, чтобы в думу пролезть))) Не ради бабла, но ради блага народу.
    12.05.2017 12:56
    0 | 7

  • russs 
    Вот настоящие кандидаты в почётные тверичане, а не круги всякие!
    12.05.2017 12:59
    0 | 3

  • Vtveri 
    А как же рэндж ровер на котором оводков катается? В аренде или тест-драйв?) а с землёй дольщиков он красиво поступил) как и с коттеджными посёлками поступает своими, где ни газа, ни дорог.
    12.05.2017 13:35
    0 | 4

  • леха мамонтов 
    сколько паразитов
    12.05.2017 15:46
    0 | 1

  • angst_de 
    Просто сироты какие-то...
    12.05.2017 15:59
    0 | 0
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