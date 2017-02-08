«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

Беспрецедентное чудо-лекарство, которое обязано перевернуть всю ветеринарию (а заодно и мир), было разработано в Тверской сельскохозяйственной академии и запатентовано в январе 2017 года. Разработчик «Теокомпозита» - доктор биологических наук и профессор кафедры ТГСХА Эдуард Макарян - утверждает, что его препарат отращивает животным отрезанные лапы, убивает рак, выращивает новые глаза у слепых собак, поднимает на ноги переломанных и парализованных животных без операций, делает волков и леопардов дружелюбными и лечит вирус "лихорадки последних дней". А если капнуть «Теокомпозит» корове в глаз, то через несколько дней увеличатся надои и жирность молока. Рецепт чудо-новинки профессор прочитал в Библии. Ветеринары в ужасе «сжигают свои дипломы и уходят работать дворниками». Мы расспросили Эдуарда Макаряна о его изобретении и узнали у практикующих ветврачей, что они об этом думают.

Профессор принимал ТИА в инновационной ветеринарной клинике, которая работает на базе ТГСХА с 2001 года. Препарат «Теокомпозит» учёный начал разрабатывать 10 лет назад. В его основе стволовые клетки, выделенные из селезёнки свиней, полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон, коммерческие растворы Версена и трипсина, тетрациклин. Цель разработки препарата – решение самых разных проблем здоровья животных (воспаление суставов, внутренних органов, регенерация тканей) одной инъекцией. Препарат, как рассказывает учёный, проходит широкую апробацию - в Дмитровой Горе, районных СББЖ. Хозяева сами просят ввести их питомцам препарат и приезжают к профессору, как он говорит, из Франции, Румынии. Новинкой интересуются в Израиле, Штатах.

Рецепт препарата учёный прочитал из Библии, а его действие он не может объяснить даже сам.

- Препарат удивляет нас самих. И мы приходим к выводу, что он обладает интеллектуальными особенностями: в некоторых случаях он рассасывает опухоли, в некоторых – сращивает ткани. В некоторых случаях он увеличивает надой молока, в других – прекращает половую деятельность. Всё зависит от целого ряда причин – точки приложении препарата, дозы и физиологического состояния животных. И мы хотим уйти от уколов и лечить болезни, закапывая препарат в глаз.

Эдуард Макарян рассказал о случаях чудесного выздоровления животных благодаря его «Теокомпозиту».

Так, например, он рассказывает, что удалось вылечить 21-летнего кота с раковой опухолью на лапе и хронической почечно-печеночной недостаточностью. Кота отказались оперировать из-за сердечной недостаточности.

- Метастазы пошли в область подкожной клетчатки. Мы ввели препарат в район опухоли – она стала рассасываться и исчезла через несколько дней. Закапывали в глаза. Почки начали работать. Сейчас он нормально себя чувствует!

Результат лечения:

Другому коту - мейнкуну - «Теокомозит» отрастил недостающий семенник. Кот, как говорит профессор, поступил в клинику «с семенником в стадии рассасывания, он почти не прощупывался». После уколов препарата в мошонку, семенник стал крупнее, а спустя две недели появился второй. Сейчас этот мейнкун – счастливый папаша прекрасных котят. У Эдуарда Макаряна есть на электронной почте тому подтверждение.

Как вы поняли, "Теокомпозит" оказывает очень быстрое действие. Доказательство тому, как говорит учёный, - эксперимент в известном хозяйстве в Дмитровой Горе: коровам закапали препарат в глаза всего один раз. Через четыре дня надой увеличился до 80 литров, а жирность молока увеличилась до 8, 8%!

"Теокомпозит" вырастил глаза слепой собаке и вылечил другой катаракту.

Слепой китайский Хин с двусторонним кератитом и катарактой. Закапывали препарат в глаза и кололи в затылок. Собака начала различать предметы и ходить. Сегодня она прекрасно себя чувствует, резвится и радуется, утверждает профессор.

Результат:

У слепой собаки благодаря этому лекарству начали вырастать глаза:

- Позвонили мне хозяева и сказали, что у собаки воспаленные глаза. На осмотре мы глаз не обнаружили – их практически не было, а была плёнка, закрывающая внутриглазные впадины. Хозяин расстроился, думал, что собака обречена. Мы сказали, что у нас есть такой препарат, и применили в затылок одну инъекцию. Через 10 дней хозяин заметил в глазах соринку, а оказалось на осмотре, что у собаки начали формироваться по типу зрачка образования! Это пигментное пятно начало увеличиваться и расширяться, оно имитирует структуру глаза! Собака сейчас бегает по двору и в некоторых случаях не натыкается на предметы. Собака не видит, но мы его исследуем ещё, бросаем в разные критические ситуации.

Теокомпозитотерапия поставила парализованную собаку на лапы и отрастила другой отрезанную культю.

Так, кавказская овчарка 3 года страдала выраженной формой хромоты на обе задние конечности по причине межпозвонковых нарушений. Через 20-30 минут после инъекции "Теокомпозитом" собака уверенно встала, опираясь на левую заднюю конечность, и появлись попытки опираться на правую заднюю конечность. Собака с трудом, но передвигается.

- У другой собаки отросла отрезанная культя! После каждой инъекции культя вырастала на 1,7-2 см. При пальпации отмечена прочная хрящевая ткань. Собака ранее «скакавшая» на трёх ногах, стала опираться на выросшую культю левой конечности, - говорит довольный лечением профессор.

А онажды профессору привезли туркменского алабая. Пёс пятимесячный и лежачий после лечения встал и начал ходить:

- На рентгенограмме было видно, что идёт рассасывание костной ткани, она разрушается, вымываются кальциевые и фосфорные компоненты, и кости перестают функционировать. Нервы воспаляются и не в состоянии держать конечности. Собака была в лежачем положении, на команды не реагировала. Лечились даже в Москве. После первых инъекций Теокомпозита собака подняла голову. Сразу взяла темп на положительную динамику. А через месяц собака пропала – мне позвонили хозяева. А потом они нашли его в соседнем дворе. Собака начала ходить!

После всего этого мне очень обидно, что наши специалисты не очень хотят сотрудничать с нами, - сетует профессор.

Чтобы продемонстрировать нам действие препарата, Эдуард Макарян пригласил в клинику Наталью Ребезову с конём. У него после закапывания в глаза "Теокомпозита" поправились зубы, вылечился парез лицевого нерва, сросся перелом.

- У Хай Вея к тому же был провисший сустав, искривление челюсти, выпуклость глаза, неестественное положение ушей, раздроблена холка, перелом остистых отростков позвоночника, разбито бедро, смещение крестца. Конь не мог жить самостоятельно без ощущения боли и посторонней помощи. Курс лечения у Эдуарда Артёмовича проходил три недели. Теокомпозит закапывали в глаза и в нос. Сейчас конь не испытывает проблем со здоровьем.

Отрицательная практика использования «Теокомпозита» тоже есть, но незначительная. Противопоказания к приему препарата – злокачественные образования на 3 и 4 стадии. Но улучшить состояние животных всё равно удавалось всегда, как говорит врач.

Рецепт препарата Эдуард Макарян взял из Библии:

- В Библии есть формула вечной жизни. Нужно её использовать правильно. Формула прописана в Евангелии от Иоанна стих 17:3 «Чтобы иметь вечную жизнь, приобретайте знания о единственном Боге и Его Сыне Иисусе Христе». Мы видели ген вечной жизни, он у нас есть. Мы можем жить вечно, но стоит нам затронуть этот ген вечной жизни, весь организм покрывается злокачественными опухолями всех органов и тканей. Но мы можем этот ген затронуть с другой стороны. Вот Теокомпозит влияет на некоторые генетические особенности и позволяет животным проявить те возможности, которые до конца дней не проявились бы.

Патент на препарат получен. Соавтором препарата, в том числе, является Олег Балаян, - доктор военных наук и ныне ректор ТГСХА.

Но это ещё не все. Учёный работает над лекарством, которое без операции стерилизует кошек и кастрирует котов. Рабочее название - "Тестам". В ТГСХА планируют открыть приют для животных, где будут апробировать препарат и ставить опыты над питомцами. Если коротко, от "Тестама", как утверждает Эдуард Макарян, навсегда отсыхает матка и яичники у самок, а у самцов – семенники.

- Вы бы видели кровавый способ кастрации! Хозяева тоже очень хотят от него уйти! Раньше мы проводили хирургическую операцию. Доступ через брюшную полость через разрез к мошонке осуществлялся, поэтому это представляло опасность по целому ряду причин: кровотечения, нагноения, воспалительный процесс – это в целом боль и травма. Когда мы вводим под лёгким наркозом «Тестам» в каждый семенник, они сморщиваются, высыхают и прекращают свою деятельность. Препарат вызывает смерть семенника, и семенник погибает.

В группе Вконтакте, посвящённой деятельности учёного, опубликовано видео химической кастрации кота. Внимание, видео не для слабонервных:

У кошек "Тестам" вводят в рога матки. Делают маленький надрез, достают матку, вкалывают препарат, укладывают матку обратно. Внутри животного она «высыхает и пропадает, как и семенники» у котов:

- Тестам вызывает их некроз или смерть по-другому. На стерилизацию уходит 10-15 минут. Она поднимается и идет. Потом мы отпускаем животных. И всё. Способности к размножению самки и самцы теряют.

В плане у нас - открыть приют для животных. Мы будем отлавливать, всех химически кастрировать, стерилизовать и отдавать в добрые руки или выпускать на улицу, - поделился планами профессор. – На Тестам мы тоже планируем получить патент.

Слава о препарате "Теокомпозит" разошлась ни много ни мало по всей России. Практикующие ветеринары комментируют "Теокомпозит" в сообществе Эдуарда Макаряна и популярном среди ветеринаров паблике «Злой ветеринар». Ветврачи стыдят профессора за использование разных фотографий больных и выздоровевших животных, шутят, что теперь будут сжигать свои дипломы, уйдут работать в дворники и советует разработчикам «купить мозгов на распродаже»:

John Preston: Отрастают лапы. После теокомпозита. Наконец-то, скоро проблема инвалидов с ампутацией конечностей будет решена. Знатно троллите - про отрастающие лапы, господа.

Марика Польских: Дай Бог мозгов купить на распродаже этим композитщикам. Мошенничество в чистом виде. Почему в прокуратуре эти посты не читают?

Ольга Суворова: Эдуард, уважаемый, хочу сделать Вам комплимент - Вы переплюнули Остапа Бендера.

В паблике «Злой ветеринар» ветврачи придумывают рекламные слоганы для тверского препарата, называют теокомпозитотерапию шизофренией и обвиняют Макаряна в мошенничестве:

Luba Stepanova: купи теокомпозит - вырасти своему животному очередные глаза.

Анастасия Сорокина: Ну а как может быть плох препарат, отращивающий глаза, увеличивающий удой, изменяющий скорость роста, вылечивающий саркому? Прям "встань и иди".

Алёна Пивина: То чувство, когда уже кажется достиг дна, но снизу все-таки стучат [☺]

Кроме этого, в своём сообществе Эдуард Макарян рассказывает, что "Теокомпозит" лечит такое заболевание, как "Лихорадка последних дней". Вирус передается от человека к животному:

- Курс лечения больных животных охватывает длительный период применения Теокомпозита, но при соблюдении регулярности терапии отмечается положительный результат: так, например, выздоровевшие волки, потеряв агрессивность и ожесточённость, начинают проявлять терпимость к овцам. Леопарды становятся спокойными и вполне уживаются с козлятами. Львы и медведи перестают быть злыми.

Мы обратились к практикующим ветеринарам популярных тверских клиник. Они попросили не указывать свои имена и коротко прокомментировали применение «Теокомпорзита»:

- Это ужасно. Близко не подпущу этот препарат к своим пациентам.

- Очередная панацея...Чур меня, чур меня.