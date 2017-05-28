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В Тверской области иномарка на скорости сбил лося: момент ДТП запечатлел регистратор

28 Мая 2017 14:07
Автор:

Фоторепортаж
Видео

Появилось видео ДТП, произошедшего ещё 24 мая в Бологовском районе Тверской области: иномарка сбила взрослого лося. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло во время маневра обгона. 

Водитель Toyota Crown пошёл на обгон, выехал на полосу встречного движения. В этот момент из леса выбежал крупный лось, в которого на полной скорости и врезалась машина: от удара животное  подбросило высоко вверх. Автомобиль получил значительные повреждения бампера и кузова. Лось погиб, водитель и пассажиры практически не пострадали - отделались испугом и ссадинами. Сообщает vistanews.ru

Это далеко не первое ДТП с участием лосей, произошедших на дорогах Тверской области в 2017 году. 

26 мая на 173 километре трассы М-10 женщина - водитель Opel Corsa -наехала на лося, который выбежал на проезжую часть. В результате ДТП водитель не пострадала, лось получил серьёзные травмы. 

20 мая в полночь в Кимрском районе столкновение с лосем привело к гибели человека.

На Старицком шоссе под Тверью, в 5 км от города, ночью произошла авария. Лось неожиданно выбежал на дорогу, водитель легковушки не успел затормозить. Ударом животное разорвало, так что голова лося оказалась в салоне автомобиля.

25 мая в Твери, рано утром в Пролетарском районе по улицам бегал лосёнок. Очевидцы сделали его фотографии на проспекте Ленина, в районе Полиграфкомбината. Как и следовало ожидать, животное выскочило на дорогу, где его зацепил Форд. Эта история закончилась печально для лосёнка - животное убили. 

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Метки: сбили лося дтп с лосем лось на дороге
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Комментарии (11)

  • Net. 
    Бред! 7 лосей за месяц - перебор!!! Бедные животные!
    28.05.2017 14:37
    3 | 2

    • UnCle 
      Из этих лосей большая часть лосей за рулём...
      28.05.2017 15:07
      1 | 5

  • Инокентий 
    понос, блин, у урода за рулем... видел же авто справа оттормаживается, неспроста же!
    28.05.2017 15:35
    3 | 2

    • hellraiser 
      Он не оттормаживался , а ехал тошнил
      28.05.2017 16:57
      0 | 3

      • Инокентий 
        лучше оттормозиться, чем поносить, штаны-то не отстирал еще?
        28.05.2017 17:13
        2 | 0

      • Инокентий 
        минусаторы, вы в своем уме? "тошнил" в крайнем правом - типа лох, а летун-придурок зае...сь какой умный и быстрый? животное убил, машину побил, на штраф налетел...
        28.05.2017 17:31
        0 | 0

  • 1% 
    Животных жалко.... на людей вообще пох.
    28.05.2017 15:55
    1 | 3

    • Whois 
      Человеконенавистничество -идеология фашизма.
      28.05.2017 16:53
      0 | 1

      • Net. 
        Whois, Вы спец по идеологии фашизма!? Обоснуйте предыдущий комментарий. Вы, видимо, специалист широкого профиля и по фашистской идеологии и по травмам лосей несовместимыми с жизнью!?
        28.05.2017 17:04
        1 | 1

  • Gans 
    Крепкой тойтота оказалась
    28.05.2017 17:15
    0 | 1

  • Бертран 
    Хорошая машина всегда спасет своего хозяина. Зверь под полтонны был, а все живы и здоровы.
    28.05.2017 17:30
    0 | 1
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