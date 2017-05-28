В Тверской области иномарка на скорости сбил лося: момент ДТП запечатлел регистратор

Появилось видео ДТП, произошедшего ещё 24 мая в Бологовском районе Тверской области: иномарка сбила взрослого лося. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло во время маневра обгона.

Водитель Toyota Crown пошёл на обгон, выехал на полосу встречного движения. В этот момент из леса выбежал крупный лось, в которого на полной скорости и врезалась машина: от удара животное подбросило высоко вверх. Автомобиль получил значительные повреждения бампера и кузова. Лось погиб, водитель и пассажиры практически не пострадали - отделались испугом и ссадинами. Сообщает vistanews.ru

Это далеко не первое ДТП с участием лосей, произошедших на дорогах Тверской области в 2017 году.

26 мая на 173 километре трассы М-10 женщина - водитель Opel Corsa -наехала на лося, который выбежал на проезжую часть. В результате ДТП водитель не пострадала, лось получил серьёзные травмы.

20 мая в полночь в Кимрском районе столкновение с лосем привело к гибели человека.

На Старицком шоссе под Тверью, в 5 км от города, ночью произошла авария. Лось неожиданно выбежал на дорогу, водитель легковушки не успел затормозить. Ударом животное разорвало, так что голова лося оказалась в салоне автомобиля.

25 мая в Твери, рано утром в Пролетарском районе по улицам бегал лосёнок. Очевидцы сделали его фотографии на проспекте Ленина, в районе Полиграфкомбината. Как и следовало ожидать, животное выскочило на дорогу, где его зацепил Форд. Эта история закончилась печально для лосёнка - животное убили.