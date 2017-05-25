По Твери бегал лосёнок: животное погибло

25 мая в Твери, рано утром в Пролетарском районе по улицам бегал лосёнок. Очевидцы сделали его фотографии на проспекте Ленина, в районе Полиграфкомбината. Как и следовало ожидать, животное выскочило на дорогу, где его зацепил Форд.

После раненый лосёнок, прихрамывая, забрался в кусты и отлёживался там. Поэтому его видели многие работники Полиграфкомбината, которые шли на смену. В 8 часов он был ещё на месте. Затем, как пишут пользователи соцсетей, приехали ППС, несколько человек в штатском и егерь.

- Моя мама работает на Полиграфкомбинате, она и видела, как лосёнка сначала застрелили, а потом увезли на машине с прицепом, - рассказала ТИА Екатерина.

Автор фото Николай Варавка, Екатерина Михеева, Екатерина Назарова.