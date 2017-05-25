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По Твери бегал лосёнок: животное погибло

По Твери бегал лосёнок: животное погибло - ТИА
25 Мая 2017 10:55
Автор:

Фоторепортаж

25 мая в Твери, рано утром в Пролетарском районе по улицам бегал лосёнок. Очевидцы сделали его фотографии на проспекте Ленина, в районе Полиграфкомбината. Как и следовало ожидать, животное выскочило на дорогу, где его зацепил Форд.

После раненый лосёнок, прихрамывая, забрался в кусты и отлёживался там. Поэтому его видели многие работники Полиграфкомбината, которые шли на смену. В 8 часов он был ещё на месте. Затем, как пишут пользователи соцсетей, приехали ППС, несколько человек в штатском и егерь.

-  Моя мама работает на Полиграфкомбинате, она и видела, как лосёнка сначала застрелили, а потом увезли на машине с прицепом, - рассказала ТИА Екатерина.

Автор фото Николай Варавка, Екатерина Михеева, Екатерина Назарова.

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Метки: лось лось в твери лосёнок сбили лося
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Комментарии (37)

  • Whois 
    Мда. Видимо ранение было неизлечимым. Да и подстраховались на случай бешенства. История не приятная.
    25.05.2017 11:26
    0 | 4

  • kudimov 
    Ну вот это точно за гранью добра и зла. Зачем убивать то? Лосенок не крокодил, убежавший из террариума и представляющий опасность для людей. Тем-более раненый.
    25.05.2017 11:27
    0 | 7

    • Whois 
      Неоднозначно. Лечить дикого зверя это не лошадь лечить. Хотя лошадь сломавшую ногу, увы тоже... Где держать? Что потом? Потом отпускать в дикую природу скорее всего нельзя будет.
      25.05.2017 11:38
      0 | 3

  • RVS 
    Может таки усыпили,а не убили?
    25.05.2017 11:31
    0 | 9

    • Zorkiy 
      На сленге охотников: "добЫли" - вроде как уже нейтрально воспринимается...
      25.05.2017 11:56
      0 | 2

  • Net. 
    Решение всех проблем: убить и в мешок! С глаз долой из сердца вон! Не лечить и помогать, а убивать и жрать- молодцы, главное что бы не подавились!   Позор- в городе нет службы, которая должна цивилизованно должна решать такие проблемы : МЧС или кто ещё. Пип-ц, как достала глупость и жестокость! Странно, что  граждане активно не отреагировали,  не позвонили хоть в МЧС, получается пока не случилось ДТП не приехали ППСники с киллером. Ну и город у нас! Хоть бы этот позор на центральное ТВ попал. Пусть наши благочестивцы прославятся!
    25.05.2017 11:32
    3 | 5

    • Whois 
      Ваши конкретные предложения. По пунктам. Без соплей.
Может быть вы как раз тот человек, который возглавит городскую службу помощи диким животным.
      25.05.2017 11:39
      0 | 3

      • Net. 
        Whois, возглавит не смогу- не хочу занимать чужое место. Для этого нужны определённые навыки и образование. А службы уже есть: МЧС и егеря ( надеюсь не все егеря киллеры). В данном случае нужно было:
1) Снотворное 
2) Машина для транспортировки
3) 2-4 егеря и МЧСника,  вообщем мужика, которые погрузили бы животное в транспортное средство
4) Ветеринар
5) Ну и лес, либо питомник ( для лечения или реабилитации)
На итоге не великие деньги ( надеюсь бюджет ТО позволяет подобную роскошь!)   Результат и статья а ТИА были бы совершенно иные!
        25.05.2017 11:51
        1 | 4

        • Whois 
          Тогда не надо поучающих советов и таких же негодований, т.к. - "Для этого нужны определённые навыки и образование.".

"5) Ну и лес, либо питомник ( для лечения или реабилитации)
На итоге не великие деньги ( надеюсь бюджет ТО позволяет подобную роскошь!)   Результат и статья а ТИА были бы совершенно иные!" - даже комментровать не знаю как.
          25.05.2017 12:59
          0 | 0

      • AEM 
        Служб помощи им не хватает... А зачем нам такая служба? У нас же есть отмороженный отряд живодеров, отстреливающий бездомных животных (а иногда и домашних) без разбора за приличные деньги. Давайте, как у нас принято, отдадим им контракт без конкурса! И все проблемы будут решены... Они еще и сыты будут. Потом можно по той-же схеме решить проблему городской службы помощи людям без ОМЖ...
        25.05.2017 12:47
        1 | 0

    • Alx 
      В соседней новости кота раненого убили из сострадания. Так это подавалось, как благодетель. Какая принципиальная разница с лосем в этой новости?
      25.05.2017 12:08
      3 | 0

      • Net. 
        В вариантах решения ситуации!
        25.05.2017 12:10
        0 | 1

  • russs 
    На глазах у детей
Съели лося,
Злые охотники
В шапках егерьских!
    25.05.2017 11:33
    0 | 2

  • durus-nuntius 
    А потому, что меры надо было принимать еще ДО аварии!!!Пока лосенок бегал по дороге - вызвать спец. службы (или же у нас таких нет????....) - для отлова и отвезти животное в лес....Хотя уже и раненое животное можно было спасти и убивать было совем необязательно (ведь правда???)-НО при этом, конечно, надо было бы потратить ЧУТЬ-ЧУТЬ побольше сил и времени...
    25.05.2017 11:34
    0 | 3

    • Whois 
      Вы знаете какие ранения получил зверь?
Вы в курсе чем отличается лечение дикого зверя от домашнего?
      25.05.2017 11:41
      0 | 5

    • BARBAdos 
      блин, ну чего вы наивные такие. Если он хромал, потом улегся и даже подпустил к себе людей на близкое расстояние, то скорее всего нормально передвигаться уже не мог, видимо что то с конечностями. Как вы его лечение представляете? Гипс наложат или лангет и постараются его уговорить не двигать поврежденной конечностью? Лося не заставить ходить на костылях, не жилец он был уже после повреждения ноги, как это не прискорбно осознавать...
      25.05.2017 11:44
      0 | 6

  • USSR 
    Хм... В заголовке сказано погибло. А получается помогли погибнуть
    25.05.2017 11:36
    0 | 4

  • BARBAdos 
    кто то котлеты будет есть сегодня...
    25.05.2017 11:39
    2 | 2

  • horton 
    Может все же не застрелили? Когда усыпляют, тоже из ружья стреляют же...
    Прикрепленные изображения:
    25.05.2017 11:40
    1 | 1

    • BARBAdos 
      ага, в травмпункт повезли, на рентген...
      25.05.2017 11:47
      1 | 5

    • antiER 
      Мне то же кажется, что усыпили, они же не стали на месте тушу разделывать(
      25.05.2017 11:55
      0 | 2

      • BARBAdos 
        ну да, и мангал не разожгли...
        25.05.2017 12:19
        0 | 3

  • Инокентий 
    Ради запаса котлет в морозилке людишки способны на такую подлость. Неужели нельзя было связаться по этому вопросу, чтобы помочь дитенышу? Мерзко жить среди таких тварей-"людей".
    25.05.2017 11:45
    4 | 2

    • Whois 
      Ваши предложения по данной ситуации. По пунктам. Со знанием дела.
      25.05.2017 11:47
      0 | 1

      • Инокентий 
        Никогда не было такой ситуации.. Но интернет и СМИ в помощь, есть же организации, занимающиеся помощью диким животным... Но котлеты важнее, потом "херои" расскажут как одолели зверя...
        25.05.2017 11:52
        0 | 2

        • Whois 
          Как вы задрали Инторнетовские всезнайки лежебоки.
          25.05.2017 13:06
          0 | 0

  • TVERSKOY_SK 
    Самки лосихи отгоняют молодых лосей от себя. Молодые начинают искать территорию. Попадая на территорию, занятую другими лосями, они изгоняются и в итоге попадают на территорию, которая традиционно лосями не занимается.
    25.05.2017 11:45
    1 | 2

  • Whois 
    В Торопце есть питомник для медвежат, которые остались без матери.
Существует он в основном не только за счет поступающих средств, но и за счет энтузиазма Пажетнова С.П.
"С 1985 г. семья Пажетновых живет в д. Бубоницы Торопецкого района, где по инициативе Валентина Сергеевича организована биологическая станция “Чистый лес”. Деятельность биостанции ориентирована на изучение биологии крупных хищных млекопитающих, а также на реабилитацию медвежат-сирот."
Мало таких людей, инициативных и Профессианалов. Больше тех, кто все знает и дает советы в инторнетах.
Наверное питомник для диких зверей попавших в беду нужен, но без таких как Пажетнов, это нереально.
    25.05.2017 11:45
    0 | 3

  • ДеД 
    Обед, вкусный обед!
    Прикрепленные изображения:
    25.05.2017 11:45
    1 | 3

  • Green_tea 
    Сколько соплей. У нас в городе страшная проблема со скорой помощью для людей. Ждать приходится по 2-3 часа МИНИМУМ. Здесь бы что наладили, а потом о лосях думали.
    25.05.2017 11:46
    6 | 2

    • Net. 
      Green_tea, сопли у тебя по поводу скорых! А с такими как ты, вряд ли реально хоть какую проблему решить, "товарисч указчик"...
      25.05.2017 11:58
      4 | 4

      • Dobry кrtek 
        Зеленочайная ненавидит птиц ( при виде их она впадает в паническое расстройство ) и маленьких щенков ( предлагала давить их прессом ). О чём с ней можно говорить? Да и СМП, вероятно, уже задолбала своими неадекватными обращениями типа "Я почти вся умерла, а вас всё нетути...Сволочи!"
P.S. Зеленочайная, почему про Сирию ничего не сказали? Бонбы ведь денег народных стоють... Сначала бы в Сирии чего-нибудь наладили, а потом о лосях уж думали!!!!
        Прикрепленные изображения:
        25.05.2017 12:15
        1 | 6

        • Whois 
          Подтянулся человеконенавистник и зоолюб.
Жги!
          25.05.2017 13:07
          0 | 0

  • Naum 
    Добыли лося не в сезон охоты это преступление. Прокуратура должна отреагировать. Никакого заключения ветеринара о состоянии здоровья лося скорее всего не было, а приехавшая бригада расценила лося как кусок мяса, который поделили между собой.
    25.05.2017 12:48
    1 | 5

    • Инокентий 
      Надеюсь прокуратура не оставит это дело. Очень желаю,чтобы эта омерзительная история получила широкую огласку, дабы потом не было желания ее повторения.
      25.05.2017 12:52
      0 | 2

  • Whois 
    Я вот думаю, а что если бы комментарии делали только те люди, которые хоть немного разбираются в обсуждаемых вопросах? Это касается не только этой темы. Мне кажется комментариев было бы десятки раз меньше. Но инторнет дает право феерично возмущаться и давать советы жеманно падая в виртуальный обморок от окружающей мерзости по темам о которых еще вчера комментатор и не слышал.
    25.05.2017 13:10
    0 | 0

  • Бертран 
    Дикие животные пришедшие из леса очень опасны для наших людей. Страшные болезни, свирепый нрав, клыки, когти, рога и копыта сведут в могилу почти любого обывателя. Охотники и егеря только могут противостоять такому натиску, да  то не все. 
Власти сделали правильно ликвидировав зверя- люди, это наше всё!
    25.05.2017 13:11
    0 | 0
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