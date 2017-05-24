Под Тверью легковушка столкнулась с лосем

На Старицком шоссе под Тверью, в 5 км от города, ночью произошла авария. Лось неожиданно выбежал на дорогу, водитель легковушки не успел затормозить. Ударом животное разорвало, так что голова лося оказалась в салоне автомобиля.

Страшные фотографии аварии разместила в "ВК" в группе "Подслушано у водителей Тверь" Елена Шевчук. Девушка написала, что люди в автомобиле остались живы. Новость активно обсуждается в социальной сети. Так, Екатерина Назарова пишет, что этот участок "богат на лосей", совсем не обязательно превышать скорость. чтобы налететь на зверя: "Я год назад на этом же участке лося поймала. Со скоростью 40км/ч (двигатель обкатывала). Там охотники гоняют животных,сами звери так дорогу не перебегаюют", пишет девушка. А Юлия Голубок и вовсе написала, что лоси уже по Твери бегают, а не только за городом: "Сегодня в 7 утра в южном около таможни двое лосей тоже бегали, пипец. Я ехала прям они передо мной хотели перебежать..."