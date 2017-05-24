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Под Тверью легковушка столкнулась с лосем

Под Тверью легковушка столкнулась с лосем - ТИА
24 Мая 2017 18:02
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Фоторепортаж

На Старицком шоссе под Тверью, в 5 км от города, ночью произошла авария. Лось неожиданно выбежал на дорогу, водитель легковушки не успел затормозить. Ударом животное разорвало, так что голова лося оказалась в салоне автомобиля.

Страшные фотографии аварии разместила в "ВК" в группе "Подслушано у водителей Тверь" Елена Шевчук. Девушка написала, что люди в автомобиле остались живы. Новость активно обсуждается в социальной сети. Так, Екатерина Назарова пишет, что этот участок "богат на лосей", совсем не обязательно превышать скорость. чтобы налететь на зверя: "Я год назад на этом же участке лося поймала. Со скоростью 40км/ч (двигатель обкатывала). Там охотники гоняют животных,сами звери так дорогу не перебегаюют", пишет девушка. А Юлия Голубок и вовсе написала, что лоси уже по Твери бегают, а не только за городом: "Сегодня в 7 утра в южном около таможни двое лосей тоже бегали, пипец. Я ехала прям они передо мной хотели перебежать..."

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Метки: легковушка столкнулась с лосем
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Комментарии (6)

  • Whois 
    Люди живы и это главное.
Хотя сейчас им достанется от зоозащитников-теоретиков.

"" Там охотники гоняют животных,сами звери так дорогу не перебегаюют", пишет девушка"" - да  ..ля, лоси тока на зеленый свет переходят, по переходу! По этой фразе можно сказать, что и правда, лоси порой умнее людей.
    24.05.2017 18:06
    0 | 2

    • F 
      Зоошизы они такие)) Лося гоняют с октября по январь, в остальное время лоси сами шарятся по дорогам, прям как большая часть пешеходов в Твери
      24.05.2017 18:38
      0 | 0

  • Инокентий 
    Но как надо было лететь, чтобы лося так разорвало!? Неужели у нас так хорошо все с асфальтом на дорогах?
    24.05.2017 18:28
    0 | 1

  • TvereZ 
    надеюсь. водиле влепят штраф за охоту без лицензии и с особой жестокостью... )))
    24.05.2017 18:29
    1 | 1

  • Net. 
    Это ж на какой скорости надо было гнать, что бы такое крупное животное пополам разорвало!!?? Ужас!
    24.05.2017 18:29
    0 | 0

    • romich 
      Живая плоть крепка и нежна одновременно.
      24.05.2017 18:33
      0 | 0
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