На трассе М-10 малолитражка столкнулась с лосём

ДТП произошло 26 мая на трассе М-10.
Как рассказали ТИА в ГИБДД по Тверской области, женщина - водитель Opel Corsa -наехала на лося, который выбежал на проезжую часть.
В результате ДТП водитель не пострадала, лось получил серьёзные травмы.
Случаи ДТП с участием лосей в последнее время далеко не редкость. 20 мая в полночь в Кимрском районе столкновение с лосем привело к гибели человека.
На Старицком шоссе под Тверью, в 5 км от города, ночью произошла авария. Лось неожиданно выбежал на дорогу, водитель легковушки не успел затормозить. Ударом животное разорвало, так что голова лося оказалась в салоне автомобиля.
При этом встретиться с лосём можно и в черте города. Будьте предельно внимательны и осторожны.
Комментарии (4)
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Бертран
26.05.2017 20:11
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