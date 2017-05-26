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На трассе М-10 малолитражка столкнулась с лосём

26 Мая 2017 18:42
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ДТП произошло 26 мая на трассе М-10. 

Как рассказали ТИА в ГИБДД по Тверской области, женщина - водитель Opel Corsa -наехала на лося, который выбежал на проезжую часть. 

В результате ДТП водитель не пострадала, лось получил серьёзные травмы. 

Случаи ДТП с участием лосей в последнее время далеко не редкость. 20 мая в полночь в Кимрском районе столкновение с лосем привело к гибели человека.

На Старицком шоссе под Тверью, в 5 км от города, ночью произошла авария. Лось неожиданно выбежал на дорогу, водитель легковушки не успел затормозить. Ударом животное разорвало, так что голова лося оказалась в салоне автомобиля.

При этом встретиться с лосём можно и в черте города. Будьте предельно внимательны и осторожны. 

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Метки: дтп с лосем столкновение с лосем наезд на лося гибдд по тверской области
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Лосиная тема на ТИА
Читать это стало аж лень.
Лосям уже даже противно
Ведь пишут про них каждый день...(
    26.05.2017 19:16
    0 | 2

    • sgajatkvk3922 
      Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться ---  http://upl.pp.ua/eda
      26.05.2017 20:02
      0 | 0

  • horton 
    А почему не написали на каком км трассы М10? Или два раза в одном месте не выбежит?
    26.05.2017 20:01
    0 | 0

  • Бертран 
    И ловят и топят и бьют их баграми
    26.05.2017 20:11
    0 | 0
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