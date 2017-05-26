На трассе М-10 малолитражка столкнулась с лосём

ДТП произошло 26 мая на трассе М-10.

Как рассказали ТИА в ГИБДД по Тверской области, женщина - водитель Opel Corsa -наехала на лося, который выбежал на проезжую часть.

В результате ДТП водитель не пострадала, лось получил серьёзные травмы.

Случаи ДТП с участием лосей в последнее время далеко не редкость. 20 мая в полночь в Кимрском районе столкновение с лосем привело к гибели человека.

На Старицком шоссе под Тверью, в 5 км от города, ночью произошла авария. Лось неожиданно выбежал на дорогу, водитель легковушки не успел затормозить. Ударом животное разорвало, так что голова лося оказалась в салоне автомобиля.

При этом встретиться с лосём можно и в черте города. Будьте предельно внимательны и осторожны.