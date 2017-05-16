Организаторов антикоррупционного "экологического" митинга в Твери суд приговорил к штрафам

Организаторы митинга 26 мая на площади Славы Андрей Прокудин и Артур Барвин привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.20.2 Кодекса РФ (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации и проведения митинга). Центральный районный суд назначил молодым людям штрафы в размере 10 тысяч рублей каждому.

Напомним, несогласованный митинг против коррупции по инициативе Навального, который прошёл днём 26 марта на площади Славы, где на самом деле должна была целый день проходить разрешённая акция в защиту окружающей среды, собрал по меньшей мере 400 человек.

Митинг проходил под лозунгами, совмещающими запрещенный (под названием "Он нам не Димон") и разрешённый экологический митинги - "ОННАМНЕЭКОЛОГ", "Есть коррупция - нет экологии".

После собрания на площади Славы митингующие отправились гулять к центру города. Участники дошли до ТЦ "Олимп" и там разошлись. Задержанных на тверском несогласованном антикоррупционном митинге, в отличие от многих других городов России, не было.

Тем не менее ровно через два дня организаторы митинга – Барвин и Прокудин – были задержаны и доставлены в Центральный РОВД.

Суд над активистами состоялся 12 мая.