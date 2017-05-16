tvernews.ru
16 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Организаторов антикоррупционного "экологического" митинга в Твери суд приговорил к штрафам

Организаторов антикоррупционного "экологического" митинга в Твери суд приговорил к штрафам - ТИА
16 Мая 2017 09:47
Автор:

Организаторы митинга 26 мая на площади Славы Андрей Прокудин и Артур Барвин привлечены  к административной ответственности по ч.1 ст.20.2 Кодекса РФ (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации и проведения митинга). Центральный районный суд назначил молодым людям штрафы в размере 10 тысяч рублей каждому.

Напомним, несогласованный митинг против коррупции по инициативе Навального, который прошёл днём 26 марта на площади Славы, где на самом деле должна была целый день проходить разрешённая акция в защиту окружающей среды, собрал по меньшей мере 400 человек.

Митинг проходил под лозунгами, совмещающими запрещенный (под названием "Он нам не Димон") и разрешённый экологический митинги - "ОННАМНЕЭКОЛОГ", "Есть коррупция - нет экологии".

После собрания на площади Славы митингующие отправились гулять к центру города. Участники дошли до ТЦ "Олимп" и там разошлись. Задержанных на тверском несогласованном антикоррупционном митинге, в отличие от многих других городов России, не было.

Тем не менее ровно через два дня организаторы митинга – Барвин и Прокудин – были задержаны и доставлены в Центральный РОВД. 

Суд над активистами состоялся 12 мая. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: митинг антикоррупционный митинг организаторы митинга оштрафованы оннамнедимон дмитрий медведев
Смотрите также:
Комментарии (9)

  • hockey 
    И со словами "Тут вам не Киев" назначил штраф 10 000 рублей каждому
    16.05.2017 09:55
    0 | 4

  • Бертран 
    Гуманны законы наши, от того и желающих нарушать его много. 10 тысяч, это очень мало за столь дерзкие выходки.
    16.05.2017 10:03
    4 | 4

    • Proletary 
      Бертран, а что ваша партия считает адекватным такой выходке? Искандером @бануть по площади или это тоже слишком гуманно?
      16.05.2017 10:12
      4 | 2

      • Бертран 
        За нетрезвую езду штраф 30000, а за организацию массовых беспорядков 10000! Курам на смех!
        16.05.2017 10:24
        0 | 4

        • Proletary 
          Как всегда исчерпывающе. Вы награждаетесь орденом Мары Багдасарян 2-й степени, с мечами.
          16.05.2017 10:56
          4 | 0

  • id1Ray 
    реализация своих конституционных прав (которые вдруг с какого-то перепуя стало нужно согласовывать вплоть до лозунгов)- это слишком дерзко?
митинг разрешили? разрешили! - а какие там будут лозунги и тема - это "разрешителей" не касается никак.
"акция в защиту окружающей среды" - кроме несогласованного махания флагами ПЖиВ это какой смысл имеет вообще?
    16.05.2017 10:20
    4 | 3

  • ckfdf_nhele 
    Господа, с приходом процветания в нашу демократическую Республику обострилась проблема маленьких гаденышей. В патриархальные времена родители высекли бы их в субботу розгами, а в воскресенье заставили батюшке в храме исповедоваться. Теперь же можно быть спокойным только за судьбу маленьких гаденышей из аристократических семей нашего города, остальные остались и без должностей, и без розг. Что делать, Бертран?
    16.05.2017 10:30
    3 | 0

  • vo-vam 
    Всё-таки не сдержались, отчитаться видимо попросили.
    16.05.2017 10:31
    4 | 0

  • Добрая Мышь 
    давно хотела написать, вот по теме http://www.yaplakal.com/forum2/topic1575428.html
    16.05.2017 10:41
    2 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

День Победы в Твери - как это было

2017-05-09 19:23
171

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
79

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
62

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
54

Патриотизм в Калязине: раздетые дети танцевали под снегом и дождем

2017-05-10 19:43
50

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
49

Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

2017-05-11 14:59
46

Глава Оленинского района просит жителей не выходить на митинг против мусорного завода

2017-05-14 20:04
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100