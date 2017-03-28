Задержаны организаторы митинга против коррупции в Твери

28 марта задержаны и доставлены в Центральный РОВД Андрей Прокудин и Артур Барвин – организаторы митинга 26 марта на площади Славы. Как сообщается в соцсетях, активисты задержаны по статье 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Напомним, Прокудину и Барвину не согласовали проведение митинга против коррупции по инициативе Навального на площади Славы, объяснив это тем, что в этот день с 10.00 до 20.00 там будет проходить согласованная акция в поддержку экологии. Активисты обратились в суд, однако 24 марта в удовлетворении административного иска о признании решения администрации города незаконным было отказано.

Триста человек, митингующих против коррупции в стране, вышли на площадь в 14.00, заметив, что никаких экологов на месте не было. Митинг проходил под лозунгами, совмещающими запрещенный (под названием "Он нам не Димон") и разрешённый экологический - "ОННАМНЕЭКОЛОГ", "Есть коррупция - нет экологии". Как это было - в репортаже ТИА.

В финале акции организаторы поблагодарили присутствующих на площади немногочисленных сотрудников полиции в форме за невмешательство и охрану правопорядка. Митингующие даже поаплодировали полицейским.

Через два дня за организаторами приехали сотрудники правопорядка и задержали их. Андрей Прокудин пишет в соцсетях, что сейчас ждёт допроса:

«Сидим, разговариваем с полицейским, пью чай, ем банановые пряники))) Говорим о жизни, о власти, о людях... Нормальный мужик, хорошо разговариваем))», - пишет активист.

Корреспонденту ТИА Андрей Прокудин пояснил, что пока это не официальный разговор. Официальный будет позже - со следователем, который потребует официального объяснения по поводу митинга.

На тверском митинге никто задержан не был. Массовые задержания, как сообщают федеральные СМИ, зафиксированы в Москве, инициатор митинга задержан и арестован на 15 суток. Также задержаны и арестованы сотрудники Фонда борьбы с коррупцией.