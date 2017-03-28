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Задержаны организаторы митинга против коррупции в Твери

Задержаны организаторы митинга против коррупции в Твери - ТИА
28 Марта 2017 15:10
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28 марта задержаны и доставлены в Центральный РОВД Андрей Прокудин и Артур Барвин – организаторы митинга 26 марта на площади Славы. Как сообщается в соцсетях, активисты задержаны по статье 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Напомним, Прокудину и Барвину не согласовали проведение митинга против коррупции по инициативе Навального на площади Славы, объяснив это тем, что в этот день с 10.00 до 20.00 там будет проходить согласованная акция в поддержку экологии. Активисты обратились в суд, однако 24 марта в удовлетворении административного иска о признании решения администрации города незаконным было отказано.

Триста  человек, митингующих против коррупции в стране, вышли на площадь в 14.00, заметив, что никаких экологов на месте не было. Митинг проходил под лозунгами, совмещающими запрещенный (под названием "Он нам не Димон") и разрешённый экологический - "ОННАМНЕЭКОЛОГ", "Есть коррупция - нет экологии". Как это было - в репортаже ТИА.

В финале акции организаторы поблагодарили присутствующих на площади немногочисленных сотрудников полиции в форме за невмешательство и охрану правопорядка. Митингующие даже поаплодировали полицейским.

Через два дня за организаторами приехали сотрудники правопорядка и задержали их. Андрей Прокудин пишет в соцсетях, что сейчас ждёт допроса:

«Сидим, разговариваем с полицейским, пью чай, ем банановые пряники))) Говорим о жизни, о власти, о людях... Нормальный мужик, хорошо разговариваем))», - пишет активист. 

Корреспонденту ТИА Андрей Прокудин пояснил, что пока это не официальный разговор. Официальный будет позже - со следователем, который потребует официального объяснения по поводу митинга.

На тверском митинге никто задержан не был. Массовые задержания, как сообщают федеральные СМИ, зафиксированы в Москве, инициатор митинга задержан и арестован на 15 суток. Также задержаны и арестованы сотрудники Фонда борьбы с коррупцией.

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Комментарии (18)

  • Uylo_Yobannen 
    Это нормально. Менты - люди подневольные. Если Неизвестные Отцы решат, что они "знали и бездействовали", их самих "транклюкируют нахрен".
    Прикрепленные видео:
    Скрипач свидетель!
    28.03.2017 15:26
    2 | 11

    • romflyag 
      Это не нормально. Предположим, что Путин не у власти, и что всё в одночасий измениться? Нет конечно. К нему нужно подключить будет много всяких местных царьков, только тогда возможно, что то измениться. А так все в один голос начнут петь песни "мы были не пределах - нам приказали". И получается нужно всех простить и дать им грабить страну дальше. Как беглые депутаты от ЕР и КПРФ, пели, что им не давали возможности говорить правду. 
Милиция вела себя правильно народ постоял и тихо разошелся, "ораторы" были нулевые, а этим индюкам ещё и статью шьют. Путин наверное собственной тени боится. 
Народец у нас жизнью доволен, живем хорошо, в Глобусе народу больше было чем на митинге.
      28.03.2017 15:43
      0 | 11

  • below 
    Видимо в нашей стране принято задерживать не коррупционеров, а митингующих против них.
    28.03.2017 15:28
    1 | 25

  • Beqbmak 
    давно пора чет долго тянули...
    28.03.2017 15:29
    8 | 3

  • Житель подземелья 
    Митинг разрешили? Разрешили. Экологические лозунги были? Были. Я не пойму, какие вопросы?
    28.03.2017 15:29
    2 | 21

    • Uylo_Yobannen 
      Формальное соблюдение процедуры. Надеюсь.
      28.03.2017 15:34
      0 | 7

  • Jailbreak 
    Есть такая профессия- Димона защищать
    Прикрепленные изображения:
    28.03.2017 15:43
    3 | 12

    • AlexR69 
      не помните, что произошло после того, как барина свергли и усадьбу его спалили?
стало ли после этого крестьянам лучше и в чём?
удалось ли крестьянам справедливо поделить имущество?
смогли ли крестьяне воспользоваться разграбленным имуществом и на долго ли им хватило денег?
почему крестьяне не смогли и не захотели "вольной жизни" ради которой изначально спалили усадьбу?
через сколько лет у крестьян появился новый барин?
      28.03.2017 16:03
      3 | 4

      • Jailbreak 
        Просто крепостное право отменили, а рабская психология осталась. Раб не хочет свободы, он хочет иметь собственных рабов. Барину просто не нужно было вводить рабство. Не надо крестьян доводить до революций. Не обижайте их, слушайте их, если они устраивают митинг - значит барин их вообще не слышит, живет в параллельной реальности, значит не осталось у них другого способа донести до него свои мысли.
        28.03.2017 16:15
        0 | 8

  • Судья 
    если ты против коррупции, значит ты против правительства! я правильно понимаю?
    28.03.2017 15:59
    0 | 14

    • Житель подземелья 
      берите ширше, смотрите глубже: против существующего положения дел вообще, ибо коррупция - одна из наших скреп!!!
      28.03.2017 16:02
      0 | 12

  • Szpilki 
    Миронов интересно сказал, в том числе и про Тверь. (Б. Миронов - судьям, прокурорам, силовикам, забывшим историю)
 https://www.youtube.com/watch?v=V_l1Vf-ncTo
    28.03.2017 16:19
    0 | 2

  • Бертран 
    Интересно, а на что они надеялись? Строго не накажем, но теперь они под контролем будут, на органы работать придется, и не на полицию, а на тех что посерьёзнее.
Береги честь смолоду!
    28.03.2017 16:49
    2 | 2

    • pridu 
      Некоторая часть надеясаь на это https://youtu.be/5CuB8miXBzQ
      28.03.2017 17:07
      0 | 0

  • Mike_V 
    Похоже полиции "вставили" за то, что не мешала людям митинговать и ни одного задержания не было.
    28.03.2017 16:56
    0 | 1

    • ckfdf_nhele 
      С этим митингом скверная история - не смогли согнать на экологический митинг бюджетников, студентов и активистов прокремлевских организаций. Или не захотели? Глупость или измена? Кто-то в среде Тверь-администраторов работает на раскачивание стабильности.
      28.03.2017 17:03
      0 | 4

      • Житель подземелья 
        Там согласовальщики из администрации облажались по полной, подставив в первую очередь себя, а потом уже номинального "заявителя" "экологического" митинга, который сразу сказал (как только на него эти орги вышли), шо он всех вертел и ничего не подавал и не подписывал. Дабы никто ничего не стал копать, формально разрешили, а вот почему не стали сгонять "экологов" хотя бы к 14.00 - таки вопрос забавный.
        28.03.2017 17:36
        0 | 3

        • ckfdf_nhele 
          в каком-то городе устроили турнир по настольному теннису, и с утра до вечера, и под дождем(!!!) молодежь изображала соревнования. В случае Твери нет никакой речи о глупости - явный умысел на раскачивание ситуации и саботаж.
          28.03.2017 17:46
          0 | 0
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