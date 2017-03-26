В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

На площади Славы, где был запрещен митинг против коррупции по инициативе Навального, с 10.00 официально проходил митинг экологов в защиту окружающей среды. К 14.00 на площади собралось уже больше 300 человек. На спинах у некоторых листы бумаги с надписью «ОННАМНЕЭКОЛОГ» - лозунг, совмещающий запрещенный (под названием "Он нам не Димон") и разрешённый митинги. Пока никто в происходящее не вмешивается. Сотрудников правоохранительных органов в форме почти нет.

Фото Юрий Муравьев

С трибуны слышатся речи о Навальном, выборах и гражданском обществе. Пока на площади мирно и спокойно.

15.25 - больше 400 человек митингующих отправились гулять на бульвар Радищева.

В регионах акции "Он нам не Димон" собрали тысячи человек, как пишет www.newsru.com/. В большинстве своём митинги не согласованные администрациями.

В большинстве городов - единичные задержания, но в целом в полицию забрали десятки человек.

Прямая трансляция митинга: