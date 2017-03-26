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В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами" - ТИА
26 Марта 2017 14:10
Автор:
Фотограф: Юрий Муравьев

Фоторепортаж

На площади Славы, где был запрещен митинг против коррупции по инициативе  Навального, с 10.00 официально проходил митинг экологов в защиту окружающей среды. К 14.00 на площади собралось уже больше 300 человек. На спинах у некоторых листы бумаги с надписью «ОННАМНЕЭКОЛОГ» - лозунг, совмещающий запрещенный (под названием "Он нам не Димон") и разрешённый митинги. Пока никто в происходящее не вмешивается. Сотрудников правоохранительных органов в форме почти нет. 

Фото Юрий Муравьев

С трибуны слышатся речи о Навальном, выборах и гражданском обществе. Пока на площади мирно и спокойно.

15.25  - больше 400 человек митингующих отправились гулять на бульвар Радищева. 

В регионах акции "Он нам не Димон" собрали тысячи человек, как пишет www.newsru.com/. В большинстве своём митинги не согласованные администрациями.

В большинстве городов - единичные задержания, но в целом в полицию забрали десятки человек. 

Прямая трансляция митинга: 

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Метки: митинг в твери экологический митинг оннамне эколог димоннамнеэколог
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Комментарии (15)

  • Эго 
    О! Теперь понятен ход зоозащитников со свои митингом. Они просто на разогреве были.
    26.03.2017 14:38
    0 | 5

  • Leandr 
    Вот так, на хитрую ж..пу  члена партии "Единая Россия" Ильи Гаврилова, организовавшего митинг, якобы, в защиту животных, а на самом деле, чтоб сорвать митинг против коррупции, нашелся уйх с винтом.
    26.03.2017 15:08
    0 | 5

    • Mike_V 
      Так фишка в том, что организаторам митинга против коррупции, которые разыскали Гаврилова, он сам сказал, что не подавал заявку на митинг про экологию и вообще впервые об этом слышит ... Поэтому, тут имеются подозрения на фальсификацию документов администрацией Твери ...
      26.03.2017 15:18
      0 | 2

      • Leandr 
        Ого! Но может этот Гаврилов просто обосрался, когда понял, во что вляпался, поэтому и дал задний ход. А если он заявку не подавал, то тогда тут уголовщиной попахивает. Еще я думаю, что пацана просто обдурили более старшие члены партии - уговорили подписать бумажку. Но, в любом случае, ему теперь жить с этим клеймом, еще долго-долго митинг в защиту животных ему будет икаться. Гаврилов и Пашедка теперь все время будут вместе в СМИ мелькать, как два брательника.
        26.03.2017 15:30
        0 | 0

        • Mike_V 
          Он (Гаврилов) конкретно заявил, что не подписывал и подпись на заявке не его. Организаторы также  разговаривали с родителями Гаврилова, те также подтвердили, что подпись не похожа на подпись их сына .
          26.03.2017 15:38
          0 | 0

  • Добрая Мышь 
    вот заняться людям нечем...лучше бы на субботник сходили да город убрали
    26.03.2017 15:13
    3 | 0

    • ckfdf_nhele 
      Массовость проводимого сегодня в Твери митинга  умерит прыть ресурсоснабжающих организаций и преследующих только их интересы депутатов ТверьДумы и РЭКа в направлении повышения платы за ЖКУ.
      26.03.2017 15:21
      0 | 3

      • Uylo_Yobannen 
        Ага, щас...
        26.03.2017 15:31
        0 | 1

  • Mike_V 
    Ура, ТИА все таки решились опубликовать инфу о митинге !!! Кстати, заголовок не совсем корректен, так как митинг против коррупции никто не запрещал, а всего лишь не согласовала администрация митинг количеством более 400 человек, так как типа мест таких в городе у нас нету, на такое количество участников ...
    26.03.2017 15:15
    0 | 4

    • Leandr 
      Это сказал заместитель Огонькова по фамилии Пашедко. Врет как дышит. На площади Славы в мае проходила ярмарка Минсельхоза, на которой побывало от 20 до 30 тысяч человек
      26.03.2017 15:18
      0 | 2

  • horror 
    Одни тупорылые малолетки, которым по 100 рублей заплатили.
    26.03.2017 15:22
    4 | 1

    • Leandr 
      Огоньков или Руденя? Все деньги у них. Видно решили против самих себя митинг провести.
      26.03.2017 15:33
      0 | 0

  • Kirush 
    Нельзя митинговать против коррупции
    26.03.2017 15:39
    1 | 0

    • Leandr 
      А то Огоньков и Руденя всех посадят?
      26.03.2017 15:40
      0 | 0

      • Leandr 
        Посадят все население города, кроме чиновников. Да им и так вроде неплохо
        26.03.2017 15:41
        0 | 0
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