О гормонах, заблуждениях о контрацепции, подготовке к родам и климаксу - в интервью с гинекологом Дмитрием Бейлиным

На протяжении всей своей жизни даже совершенно здоровая женщина постоянно сталкивается с типичными проблемами, часть которых сильная половина человечества считает надуманными, а о части – не принято говорить вслух. Главная биологическая функция женщины, заложенная самой природой – рождение и вынашивание детей, но и на пути к выполнению этого плана могут возникнуть непредвиденные трудности самого разного порядка.

На ТИА уже была публикация о мужском здоровье от колыбели до старости, теперь мы предлагаем вам поговорить о здоровье женском. О том, почему девочку с раннего возраста нужно показывать специалисту, пользе гормональной терапии и мифах, связанных с контрацепцией, инфекциями и ПМС – в интервью с врачом-гинекологом Клиники ТГМУ Дмитрием Бейлиным.

От рождения до первых месячных

С первых минут рождения, самый первый осмотр девочки делает ещё врач-неонатолог, который проверяет, как развиты наружные половые органы и затем наблюдает ребёнка в течение первых дней жизни, во время пребывания в родильном доме. На первом году жизни такой осмотр у педиатра должен проводиться ежемесячно. К сожалению, с проблемами гинекологического характера будущая женщина может столкнуться ещё в младенчестве: одна из них – слипание половых губ или синехии (спайки). Эта патология, которая сегодня довольно часто встречается у девочек от полугода, причиняет ребёнку дискомфорт и приводит к распространению инфекций.

- Главная причина слипания половых губ – нарушение гигиены, - рассказывает Дмитрий Бейлин. – С первых дней жизни у девочки начинают работать все слизистые, и за ними требуется обязательный ежедневный уход. Однако сейчас среди родителей бытует мнение, что девочкам можно до трёх лет ходить в памперсах или одноразовых трусиках. Это нарушение и микроклимата, и биоценоза влагалища, что в конечном итоге приводит к инфицированию. Кроме того, сейчас вместо подмывания родители часто просто подтирают детей влажными салфетками. Но если вы дома, а не в гостях – лучше всё-таки ребёнка подмывать.

Существуют особые правила гигиенического ухода за ребёнком. Во-первых, подмывание мальчиков и девочек до года нужно проводить по-разному: если в случае с мальчиками достаточно проточной воды и детского мыла, то для девочек желательна мягкая кипячёная вода, чтобы не вызвать сухость кожных покровов, и использование детских гигиенических средств ухода. Подмывать младенца нужно обязательно после каждой дефекации, а по возможности – и после каждого мочеиспускания. Хотя бы раз-два в месяц следует использовать ванночки с отваром трав, к примеру, с ромашкой, которая оказывает антисептическое действие. Во-вторых, ребёнка нужно приучать к горшку с полугода – только этого достаточно, чтобы препятствовать развитию патологий. А в течение первых шести месяцев жизни главное – менять памперсы почаще, не допуская, чтобы младенец носил килограммы «физиологических отправлений» между ног. Таким образом, чтобы избежать синехий, достаточно соблюдать профилактические меры.

- Лечение тоже заключается в основном в гигиенических процедурах и применении антисептических средств. Нужно оценить, насколько выражена патология. Бывает, что родители не обращают внимания на длительное воспаление у ребёнка – мол, всё само пройдёт. Но затем начинается спаечный процесс, и нежная слизистая постепенно замещается соединительной тканью, причиняя девочке дискомфорт и вызывая отклонения в развитии. В запущенных случаях приходится проводить рассечение и назначать различного рода мази. При качественном лечении в дальнейшем у девушки не возникнет проблем подобного характера.

Девочка превращается в женщину

С наступлением менструальной функции девушке нужно показываться гинекологу для профилактического осмотра раз в год, при наличии жалоб рекомендуется ультразвуковое исследование. По словам Дмитрия Бейлина, средний возраст менархе – первого менструального кровотечения – за последние десятилетия заметно снизился: с 16-17 лет у женщин, родившихся в 1930-е - 1940-е годы, до 13-15 лет у современных девочек-подростков. Бывают и исключения, которые, впрочем, не обязательно сигнализируют об отклонениях в развитии.

- Если менструация началась раньше 13 лет, родителям желательно обратиться к гинекологу, чтобы понять, нормально ли это, и узнать, как девочка развивается. Следует бить тревогу и в том случае, если девушке глубоко за 16 лет, а менструации так и не наступили: нужно понять суть проблемы, поскольку возможны и пороки развития, как, например, отсутствие матки.

Был случай: пациентка росла здоровой девочкой, но ей исполнилось 16 лет, потом 17 лет – а менструации нет. Её ведут к врачу, он что-то надсекает, в течение двух-трех дней происходит кровомазание, которое принимают за менструацию. Потом опять нет ничего. При УЗИ выясняется, что у девочки нет матки, как нет и влагалища. В 23 года ей делают реконструктивную операцию в Москве, но время уже ушло. Сейчас это взрослая зрелая женщина, но у неё нет ни интимной жизни, ни естественной возможности зачать. При этом другие дефекты отсутствуют: хорошо развиты яичники, всё работает. Единственная возможность дать ей шанс стать матерью – суррогатное материнство с использованием её яйцеклетки.

В течение года месячные становятся регулярными. В среднем цикл длится 28 дней, от 26 до 32 дней – пределы нормы. Но гинеколог подчёркивает: цикл индивидуален и может быть как короче, так и длиннее у абсолютно здоровой женщины. Кроме того, на его продолжительность влияет масса внешних факторов, поэтому срываться и бежать к врачу, если месячные вдруг пришли не вовремя (на два-три дня раньше или позже), не следует. Из-за болезни, стресса или других причин цикл может сдвинуться на плюс-минус семь дней. К специалисту стоит обратиться в случае, если эти нарушения стали систематическими.

В норме менструация должна быть безболезненной или, по крайней мере, терпимой. Всё-таки матка – это мышца: во время месячных она сокращается, так что тянущие ощущения или незначительные боли имеют своё объяснение. Но если боль настолько сильная, что приходится принимать медикаменты, лучше обратиться к врачу. Опять же, девушка должна понимать, что неприятные ощущения при месячных – тоже индивидуальный фактор, который не обязательно говорит о проблемах. Главное – регулярно наблюдаться у гинеколога, консультироваться и обращать внимание на отклонения.

Половое воспитание в семье и школе

С акселерацией полового созревания подростки раньше начинают и половую жизнь. Врач убеждён, что в школах и других учебных заведениях обязательно должно быть половое просвещение: юношам и девушкам нужно рассказывать и о сексуальном воспитании, и о том, как меняется тело по мере взросления, и о гигиене. В семье тоже важно не бояться говорить с дочерьми на эту тему. В подростковом возрасте многое зависит именно от девушки: у мальчиков гормональный фон развивается быстрее, они раньше начинают чувствовать свою мужскую силу и в меньшей степени отдают себе отчёт о последствиях раннего секса, тогда как девочки от природы более целомудренны.

- Половая жизнь должна начинаться тогда, когда женщина полностью созреет и психологически, и физически, - говорит Дмитрий Бейлин. – К сожалению, сейчас как происходит: гормоны заиграли, и девушка начала половую жизнь. Но по всем признакам она ещё глубоко инфантильна: у неё не развились полностью внутренние половые органы, не нормализовался гормональный фон и психологически она – ранимый ребенок. К тому же, о защищённом контакте среди подростков говорить не приходится – а это чревато и нежелательной беременностью, и инфекциями, передающимися половым путём.

Сегодня уровень полового просвещения крайне низок. Образованные люди с хорошей работой и опытом семейной жизни приходят на приём и рассказывают, что в качестве метода контрацепции используют прерванный половой акт. Это очень печально. На сегодняшний день ППА – это не метод контрацепции, а не что иное, как надежда на авось. Доказано, что при прерванном половом акте беременность наступит обязательно. А если она не наступила в течение года, значит, есть какие-то проблемы со здоровьем партнёров.

Если взрослые люди живут с такими заблуждениями, что можно говорить о подростках? Сегодня гинекологи нередко сталкиваются с проблемами, которые вызваны приёмом средств экстренной контрацепции. Данные препараты используют исключительно в тех случаях, когда произошло непредвиденное – порвался презерватив, девушка подверглась насилию, - и принимать их можно только изредка. А молодёжь советует их друг другу, поскольку ничего толком не знает о контрацепции. Но эти средства содержат очень высокий уровень гормонов, что впоследствии вызывает сбои цикла и может привести к заболеваниям яичников и эндометрия.

Оральная контрацепция и мифы о гормональных препаратах

В России страх перед гормональной терапией лет двадцать-тридцать назад был сравним со страхом перед химиотерапией. Женщины боялись потолстеть, боялись, что после отмены вырастут усы или появятся другие мужские признаки. Причины этого страха объяснимы, говорит Дмитрий Бейлин: в 1980-е, когда в стране появились первые гормональные препараты, девушки действительно набирали вес и рисковали получить дополнительные нарушения, поскольку таблетки были ещё несовершенными и несбалансированными.

- Относительно гормональных препаратов у женщин много предрассудков. С пациентками всегда нужно разговаривать, что-то спрашивать, выяснять, что-то «разжёвывать». Если с женщиной говорить, она сделает всё, как надо, а если ограничиться сухим «по одной таблетке три раза в день» - она будет пить по четыре. Настоящий бич – женские форумы. Своим пациенткам я говорю: либо вы на форуме, либо у врача. Это просто караул. Ни один врач не расскажет и не посоветует того, что активно обсуждается дамами – участниками форумов. Остаётся сидеть и хлопать глазами: Господи, откуда ты всего этого набралась?

Сегодня оральная контрацепция – это мировая тенденция в гинекологии. Она добралась и до России, но необоснованные страхи не изжиты до сих пор, и от впечатлительных обывателей мы можем услышать, что гормональные таблетки не только провоцируют ожирение, но и вызывают онкологические заболевания, образование кист яичников или гомосексуальность будущего ребёнка. Тем не менее, сегодня врачи убеждённо говорят не только о безвредности гормональной терапии, но и о её несомненной пользе, которая не ограничивается контрацептивной функцией.

- Ни один гормональный препарат не увеличивает вес – это доказанный факт. Но все они повышают аппетит. Формула очень проста: если мы поддаёмся аппетиту – то набираем вес. В первые полгода приёма организм привыкает к препарату, после этого жалобы на аппетит, как правило, пропадают, поскольку женщина начинает контролировать себя.

Другой известный миф – что контрацептивы нужно принимать с перерывами. На самом деле делать это ни в коем случае нельзя. При отмене возникает так называемый ребаунд-эффект: яичники активно начинают включаться в работу, наступает нежелательная беременность и расстроенная женщина, которая решила сделать перерыв, приходит на аборт – а это уже крайняя мера.

Единственная причина для перерыва – запланированная беременность. Если женщина планирует беременность через год – пьёт контрацептивы год, планирует через два – пьёт два. После отмены наступает беременность. Ограничений по продолжительности приёма нет, но необходимо постоянно наблюдаться у врача.

На сегодняшний день оральная контрацепция – один из самых надёжных методов предотвращения нежелательной беременности наряду с внутриматочными спиралями, кремами и кольцами. Но все они не защищают от заболеваний, передающихся половым путём, - с этой точки зрения лучше презерватива пока ничего не придумано. Он же остаётся самым популярным средством контрацепции. Гормональные препараты, как правило, используют в качестве средства планирования семьи супружеские пары или женщины, имеющие постоянного полового партнёра.

Мировой лидер по производству гормональных препаратов в гинекологии – Германия. Именно там производится большинство оригинальных препаратов – сбалансированных и низкодозированных. Врач легко может подобрать для любой женщины подходящие контрацептивы, которые защитят её от нежелательной беременности и сохранят здоровье.

- Каждой женщине от природы дано определённое количество фолликулов, и климакс не наступит, пока организм их не израсходует. Раньше репродуктивный возраст завершался позднее: наши бабушки имели по девять-десять детей, а менструации можно было пересчитать по пальцам, потому что женщины постоянно либо ходили беременными, либо кормили грудью. Не было излишнего расходования фолликулярного аппарата, которое бы способствовало раннему климаксу. Сегодня же 80 % женщин репродуктивного возраста менструируют по 12 раз в год, что не может не сказаться на их здоровье.

Гормональные контрацептивы можно и нужно принимать даже в отсутствие половых связей – для поддержания здоровья. Женщины, не рожавшие и не жившие половой жизнью, входят в группу риска по онкологическим заболеваниям молочной железы и органов малого таза. Им гормональные препараты назначают для профилактики этих болезней.

- Может, это грубое сравнение, но, если мы заводим кошку или кота и не собираемся заниматься разведением кошачьего потомства, то даём животному капли, стерилизуем или кастрируем его. Потребность в половых контактах есть у всех половозрелых особей, но если не давать ей возможности выражаться, возникнут проблемы со здоровьем. У людей так же: отсутствие здорового гормонального фона чревато развитием онкологии. В первую очередь на гормональный дисбаланс и стресс реагируют яичники, возникает застой крови в малом тазу и другие проблемы.

Как сохранить женское здоровье?

В репродуктивном возрасте женщина должна как минимум дважды в год проходить профосмотр у гинеколога и ультразвуковое исследование органов малого таза, а также сдавать мазки на степень чистоты влагалища, микрофлору и на атипичные клетки (онкоцитология), что важно для профилактики и раннего выявления рака шейки матки. Кроме того, после 35 лет нужно по меньшей мере раз в год проходить маммографию. Кольпоскопия рекомендована в случае очевидных отклонений.

Раньше врачи обращали большое внимание на эрозию шейки матки. Её ликвидировали при помощи криодеструкции или электротерапии, сегодня – с использованием радиоволновой терапии, но Дмитрий Бейлин считает, что этот метод лечения используется слишком часто и с довольно-таки радикальным размахом.

- Уже известно, что рак шейки матки вызван вирусом папилломы человека, и при обнаружении эрозии необходимо провести исследование на ВПЧ. Применять любые инвазивные методики лечения следует только после этого. Если вируса нет, то эрозия не требует лечения, по крайней мере – с применением различных видов токов.

На базе поликлиники № 2 центра им. В.П. Аваева уже семь лет работает отделение Клиники дружественной к молодёжи (КДМ) «Твой мир.ру», которое проводит вакцинацию против ВПЧ среди девочек, ещё не начавших половую жизнь. По данным мировой медицинской литературы, глубочайшие исследования проводятся по применению этой вакцины ещё и у мальчиков. Мифы о том, что вакциной девочек «травят», что она вызывает бесплодие – откровенный бред. Каждый образованный человек должен знать, что вакцинация приносит положительные результаты. В Центре можно получить подробную консультацию и привиться бесплатно.

Каждый год на вакцину тратятся огромные деньги, но, несмотря на просветительскую работу гинекологов, иммунологов и педиатров отделения КДМ, кампания по вакцинации проваливается из-за недоверия населения, и, возможно, из-за отсутствия поддержки и содействия в воспитании здорового поколения со стороны органов образования. Если бы бесплатную вакцинацию объявили на Западе, где родителям приходится прививать детей от ВПЧ за огромные деньги, голову даю на отсечение – от желающих не было бы отбоя. У нас такого, к сожалению, пока не наблюдается.

Как пережить ПМС и климакс

Предменструальный синдром – не миф, убеждены специалисты. Но выраженность его настолько же индивидуальна у разных женщин, как и в случае с климактерическим синдромом, и связана с гормональным дисбалансом. Поэтому в репродуктивном возрасте врачи рекомендуют назначать оральные контрацептивы, которые купируют проявления ПМС или снижают их выраженность, а в предменопаузальном и менопаузальном периоде – заместительную гормональную терапию, которая редуцирует проявления климакса.

- При климаксе от приливов повышается артериальное давление, снижается функция щитовидной железы, возникает нервозность. При ПМС может нарушиться и интимная жизнь, и взаимоотношения в семье, не говоря уже о болях. Гормональная терапия повышает качество жизни и улучшает самочувствие в обоих случаях.

В норме климакс наступает в период от 48 до 52 лет. Медицинская литература рекомендует назначать женщинам, которые выполнили репродуктивную функцию и больше не собираются рожать детей, заместительную гормональную терапию, чтобы подготовить их к предменопаузальному периоду и сделать менопаузу благоприятной.

- Всем пациенткам, которые боятся заместительной терапии, я всегда предлагаю обратить внимание на иностранок на международных курортах – как они выглядят в 60-70 лет. Мы по сравнению с ними – глубокие старики. За рубежом эти вопросы давно решены. Заместительная гормональная терапия сохраняет здоровье всех слизистых и хорошее самочувствие, что позволяет чувствовать себя молодым не только душой, но и телом.

Прерывание беременности

Малоинвазивный метод медикаментозного прерывания беременности в России появился не так давно. Препараты для медикаментозного аборта, к счастью, нельзя купить в аптеке – закупка идёт на клиники или медицинские центры. Главное в этом методе – чёткое следование инструкции фармацевтической фирмы-производителя, тогда не будет и нежелательных последствий. Нарушение инструкции может привести к осложнениям и дополнительному использованию инструментального метода. Операция по прерыванию беременности выполняется под местным обезболиванием или под внутривенным наркозом в срок до 12 недель. Позже – только по медицинским или социальным показаниям.

- Аборты ни в коем случае нельзя выводить из системы медицинского страхования, иначе в обязательном порядке вырастет число криминальных абортов, пострадают женщины, у которых не будет денег на аборт. В Америке, к примеру, законы разнятся от штата к штату, и если на консервативном Юге аборты запрещены, женщина может поехать туда, где их делают. У нас если запретят – то повсеместно, и наступит катастрофа. Причём запрет не решит проблему демографии в стране.

Скрытые инфекции – это серьёзно

Скрытые инфекции, которые вызывают у женщин много вопросов, всё-таки существуют. Дмитрий Бейлин называет самые распространённые из них – хламидиоз, уреоплазмоз, микоплазмоз, цитомегаловирус и вирус простого герпеса. Они могут вызвать проблемы в репродуктивной сфере, поскольку вызывают спаечный процесс, проблемы с зачатием, вынашиванием и даже бесплодие. Уреоплазма и микоплазма – это условно патогенная флора, которая активизируется при снижении иммунитета и может в конечном итоге привести к непроходимости маточных труб, воспалительным процессам, и прочим отклонениям. Скрытые инфекции затрагивают не только женщину, но и её полового партнёра.

- Хочу отметить, что лечить нужно не по анализам – это и бессмысленно, и нецелесообразно с финансовой точки зрения. Лечение требуется только при клинических проявлениях – причём лечить нужно обоих партнёров. Если у женщины разные половые партнёры, бывает незащищённый секс, участились жалобы на боли, рези, выделения, - имеет смысл провести обследование на скрытые инфекции и назначить лечение. При отсутствии симптомов достаточно просто регулярно посещать гинеколога.

Бесплодие, его причины и лечение

Скрытые инфекции – не единственная причина бесплодия. Проблемы могут быть и у девочек, перенесших воспаление придатков. Дмитрий Бейлин отмечает, что женщины часто переносят все эти болезни на ногах, в отличие от мужчин, которые более настороженно относятся к своей репродуктивной функции.

Помимо скрытых инфекций встречаются последствия гонореи – в первую очередь это касается подростков и молодёжи. Если раньше практически каждый случай фиксировали дерматологическая и венерологическая служба, то теперь люди не обращаются к врачу, а ищут способы лечения в интернете.

- К сожалению, ни мужчины, ни женщины не задумываются о последствиях самолечения. Ты видишь их на приёме, спрашиваешь пациентку: гонорея была? Но никто же никогда в жизни в этом не признается!

Непроходимость маточных труб, вызванная той или иной инфекцией, - не приговор для женщины, которая хочет иметь детей. Восстановить проходимость в фимбриальном или ампулярном отделе маточной трубы (наиболее широкие части трубы) можно очень бережно при помощи лапароскопии. После операции у пациентки существует опасность возникновения внематочной беременности, поскольку плодное яйцо при движении к матке не достигает цели, а прилипает к повреждённому эпителию маточной трубы. При выраженных изменениях наиболее правильным решением порой становится тубэктомия – удаление маточных труб, после чего женщину направляют на экстракорпоральное оплодотворение.

- Бывают и пары, которым после нескольких неудачных попыток ЭКО (при ранее диагностированном трубном факторе бесплодия) удаётся зачать ребёнка самостоятельно. Дело в том, что при исследовании и диагностике у 5-7 % женщин из-за сокращений матки начинается спазм, контрастная жидкость не проходит из матки в маточные трубы, и этовыглядит как непроходимость. Из-за болевых ощущений с большой вероятностью возникает спазм в истмическом, самом узком отделе маточных труб, и при гистеросальпингографии – немолодом и достаточно рутинном методе диагностики, который всё ещё используется в России, когда контраст вводят и вовсе без наркоза, а затем делают серию рентгенологических снимков. Таким пациенткам я всё же рекомендую продолжать попытки забеременеть естественным путем.

Причиной бесплодия может стать поликистоз яичников. Дисгормональные нарушения, последствия раннее перенесенных воспалений (оофоритов) приводят к уплотнению белочной оболочки яичника: фолликулы не достигают нужных для овуляции размеров, и овуляция не происходит. Поликистоз можно лечить медикаментами, но чаще всего пациентки прибегают к лапароскопии. Чтобы предупредить эту проблему, важно следить за гормональными нарушениями у девочки в пубертатном периоде и вовремя обращаться к эндокринологу и гинекологу.

Как подготовиться к беременности?

Женщины сегодня созревают раньше, а вот рожают первого ребёнка значительно позднее, чем пару десятков лет назад. В 30 лет мы ещё строим карьеру и выполняем материальные планы, чтобы дать будущему ребёнку лучшее.

- На мой взгляд, любая карьера начинается после 25-27 лет, до тех пор человек набирается опыта, - говорит Дмитрий Бейлин. – Поэтому я считаю, что самый оптимальный, «золотой» возраст для рождения первого ребёнка – с 21 до 25 лет. После уйти в декрет женщине с каждым годом будет всё сложнее и сложнее, а в это время есть и силы, и здоровье, и все горизонты открыты: можно успеть и детей родить, и построить карьеру, и быть абсолютно счастливой. В 35 лет у женщины уже есть масса социальных факторов, стрессы, хроническая усталость, которые приводят к появлению либо обострению тех или иных хронических заболеваний, а всё это скажется на течении беременности. За возрастными первородящими требуется особый уход и надзор.

Кстати, гормональный фон во время беременности способствует женскому здоровью. Сама беременность может быть лечением, к примеру, для генитального эндометриоза, и стать средством профилактики воспалительных заболеваний, не говоря уже о раке молочной железы и шейки матки.

- Самое главное при подготовке к беременности – понять, когда вы хотите забеременеть. Перед желательной беременностью важно пройти профосмотр у гинеколога: проверить гормональный фон и сдать анализы на скрытые инфекции, чтобы вылечить их до беременности. Также стоит задуматься об образе жизни, избавиться от вредных привычек. Будущему отцу следует воздержаться от посещения саун, бань, не принимать горячую ванну, так как тепловое воздействие приводит к ухудшению качества спермы. Ну и желательно накануне беременности съездить на отдых и дать организму массу положительных эмоций. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья: именно поэтому, на мой взгляд, женщины нередко возвращаются с отдыха в положении. Такой и должна быть запланированная беременность.