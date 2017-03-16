Поговорим об этом: эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

Проблемы «ниже пояса» наиболее тяжело воспринимаются человеком, так как касаются интимной части жизни. Для мужчин они вовсе становятся личной катастрофой, ведь задевают его мужское достоинство. «Об этом» ТИА рассказал заведующий урологическим отделением Тверской областной больницы Игорь Карташов.

Проблемы «ниже пояса» наиболее тяжело воспринимаются человеком, так как касаются интимной части жизни. Для мужчин они вовсе становятся личной катастрофой, ведь задевают его мужское достоинство. «Об этом» ТИА рассказал заведующий урологическим отделением Тверской областной больницы Игорь Карташов.



Многие мужские проблемы, в том числе и бесплодие, начинаются в самом раннем детстве, а порой еще в утробе матери. Инфекционные, вирусные заболевания беременной женщины сыграют свою злую роль в жизни ребенка. После рождения, мальчика необходимо показать специалистам: урологу, хирургу, педиатру. Как правило, первый осмотр малыша проводится еще в роддоме, врач смотрит, правильно ли сформированы половые органы. Не вылеченные вовремя детские болезни во взрослой жизни могут стать серьезной проблемой, в том числе, причиной бесплодия.



- У мальчиков нередко встречается такая проблема как отсутствие одного или обоих яичек в мошонке - крипторхизм. Яички не опускаются в мошонку, а остаются в брюшной полости или в паху. Эта беда поправима, причем, не всегда нужно оперативное вмешательство. Если же вовремя яички не переместить на свое законное место, то это может привести к повреждению семенников или даже к бесплодию. Ведь в брюшной полости семенники подвергаются воздействию более высоких температур. Неисправленная вовремя проблема приведет к отставанию в половом развитии мальчика в целом. Другие проблемы, которые нередко встречаются в самом раннем детстве, - это паховая грыжа и варикозное расширение вен семенного канальца. Если не обратиться к специалисту вовремя, то эти заболевания также скажутся на качестве спермы, и, возможно, станут причиной мужского бесплодия.



Если мальчик родился здоровым или все мужские проблемы обнаружены и исправлены в раннем детстве, то дальше важно родителям научить его сохранить это здоровье. С точки зрения здоровья, нет ограничений, когда можно начинать половую жизнь.



- Мы сейчас не будем обсуждать нравственную сторону вопроса. Но нужно понимать, может ли подросток 12-14 лет нести ответственность за свои действия, понимает ли он всю серьезность взрослых взаимоотношений. Родители должны рассказать сыну у презервативах, и о том многообразии заболеваний, которые можно заработать при незащищенном сексе. Заболевания, передающиеся половым путем, перенесенные, в том числе, в подростковом возрасте, – нередкая причина бесплодия мужчины. Кроме того, профилактические осмотры мальчиков не должны быть формальными. Ведь любое заболевание, выявленное на ранней стадии, лечится быстрее и проще. Если у мальчика, парня, мужчины возникли проблемы, не нужно заниматься самолечением или покупать лекарства согласно увиденной рекламе. Такое лечение приведет только к осложнениям.



Игорь Николаевич рассказал, что такое известное и распространенное заболевание как простатит «помолодело»:



- Это миф, что простатитом болеют только старики. И в 20, и в 30 лет мужчина может столкнуться с этим недугом. Если мужчина за ночь 2-3 раза встает в туалет, испытывает дискомфорт при мочеиспускании, боль, жжение, необходимо обратиться к урологу. Ведь что такое простатит? Это воспаление предстательной железы. Инфекция может попасть как в результате незащищенного секса, так и после любой перенесенной болезни, например, ангины. Если вовремя не вылечить недуг, то простатит может стать причиной мужского бесплодия.



Кроме того, признаки простатита могут на деле скрывать такое коварное заболевание как рак простаты. Подтвердить или опровергнуть диагноз может только квалифицированный специалист. В старшем возрасте мужчины должны регулярно приходить на осмотр к урологу. Помимо простатита, зрелых мужчин подстерегает такая болезнь как аденома простаты – разрастание предстательной железы. Из-за ее увеличения мужчины испытывают дискомфорт при мочеиспускании, боль, ощущение не полного опорожнения мочевого пузыря, частые позывы в туалет.



Большинство заболеваний мочеполовой системы приводят не только к бесплодию, но и к эректильной дисфункции.



- С проблемой слабой эрекции сталкивается большинство мужчин. Это заболевание – серьезный удар по психологическому состоянию. Если это произошло однократно, то вероятнее всего причина – усталость, эмоциональное перенапряжение. Но если проблема возникает регулярно, мужчина неспособен завершить половой акт – нужно обратиться к специалисту, а не замыкаться в себе или, еще хуже, пить разрекламированные препараты.



Одна из основных причин слабой эрекции – сердечно-сосудистые заболевания. В Тверской области смертность от этих болезней самая высокая. Только на первый взгляд кажется, что атеросклероз не имеет никакого отношения к интимной жизни. На деле, все наоборот: из-за налета и бляшек на стенках сосудов затруднен ток крови, в том числе и в половой член. Нужно сдать кровь на холестерин, чтобы узнать, он ли виноват в «мужской беде».



Нарушение обмена веществ, ожирение, сахарный диабет также станут причиной проблем с эрекцией и могут привести к бесплодию.



Пивные животы, женская грудь не только не красят мужчину, но и говорят врачу о серьезном гормональном нарушении. У мужчины снижается уровень тестостерона. Этот «комок нервов» - так мужчины нередко называют свои пивные животы – на деле фабрика по превращению тестостерона в эстрогены (женские половые гормоны). Кроме того, ожирение приводит к гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть о нормальной половой активности здесь уже говорить не приходится.



Получается, вновь вернулись к все тому же банальному здоровому образу жизни: правильному, сбалансированному питанию, физической активности, отказу от вредных привычек. Игорь Карташов отметил, что не нужно верить рассказам, что есть один или несколько чудодейственных продуктов, который всегда помогут и от всего спасут. Это лишь рекламный ход и ничего больше.



- Не нужно есть много жареной, жирной пищи, легкоусвояемых углеводов. Еда должна быть разнообразной. Не нужно гнаться за заморскими деликатесами, как правило, к нам они приходят напичканные химией, и здесь уже о пользе говорить не приходится. Вообще, человеку лучше всего есть те продукты, которые выращены в родном ему регионе.



Причиной слабой эрекции могут стать и психологические проблемы.



- Скандалы в семье, трудности на работе, финансовые проблемы, переутомляемость – все это может сказаться на половой активности мужчины. Но с этими вопросами уже нужно обращаться к психологу или сексологу.



Кроме слабой эрекции, при которой мужчина либо не может завершить половой акт, либо вовсе интимная близость становится невозможной, нередко мужчины сталкиваются с такой проблемой, как невозможность удерживать эрекцию.



- Конечно, причиной могут быть перечисленные выше заболевания. Но возможно, это физиологическая особенность мужчины, а не болезнь: одному нужен час, другому для полового акта достаточно трех минут. Здесь нужно договариваться полюбовно с женщиной, решать вопрос в семейном кругу. В любом случае, секс в семье - это не самая главная составляющая счастья.



На вопрос, есть ли какая-то норма: как часто мужчине необходимо для здоровья заниматься сексом и в каком возрасте проблемы с эрекцией нужно принимать как данность, ответил, что нет ни норм, ни ограничений по возрасту.



- Сексом нужно заниматься по потребности и как можно дольше в плане возраста. То есть и в 60 лет, и в 70 проблемы с эрекцией - это не норма, если они возникли, то нужно обращаться к врачу. Чем дольше мужчина ведет активную половую жизнь, тем лучше у него будет здоровье в целом. И наоборот, редкий секс может стать причиной не только психологических расстройств, но и стать причиной воспалительных процессов мочеполовой системы, привести к развитию простатита.



Игорь Карташов назвал мужские профессии, которые находятся в группе риска по бесплодию и мужским болезням в целом.



- На первом месте, офисный работник – тот, кто весь день сидит. Чтобы избежать букета болезней из-за сидячей работы, нужно каждый час-два делать небольшую разминку – встать, пройтись немного, присесть несколько раз, это займет пару минут, но спасет от застаивания крови. В группе риска работа, которая связана с высокими температурами, например, сталевары. При регулярном, продолжительном перегревании половых органов, сперматозоиды становятся малоподвижными, не происходит их нормального развития. Профессии, связанные с высокой психологической нагрузкой, также находятся в группе риска и отрицательно сказываются на половой активности и репродуктивной способности мужчины.