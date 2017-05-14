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МВД сообщило о полном возобновлении работы госуслуг ГИБДД

МВД сообщило о полном возобновлении работы госуслуг ГИБДД - ТИА
14 Мая 2017 11:49
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Сбои в работе инфраструктуры, которая обеспечивает предоставление гражданам государственных услуг по линии Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, отсутствуют. Оказание услуг осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, 12 мая федеральные СМИ сообщили о хакерских атаках на ИСОД - Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России. Все подключённые к сети компьютеры оказались заблокированными, на мониторах отразилось послание: "Упс!".

УГИБДД по Тверской области в официальном паблике предупредило граждан, что МРЭО приостанавливают свою работу, а в шапке сайта регионального УМВД появилась плашка "Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".

Как сообщалось на сайте Министерства внутренних дел, благодаря своевременно принятым мерам были блокированы порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%. 

Серверные ресурсы МВД России не подвергались заражению благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус», как сообащлаофициальный представитель ведомства. 

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Метки: вирус гибдд мрэо сбой госуслуг мвд рф
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Комментарии (1)

  • Proletary 
    "не подвергались заражению благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус»"

Вот так одной фразой можно обгадить то немногое, что у нас еще осталось. Эльбрус, хоть он и китайский по сути, по отзывам - штука хорошая, но после таких сообщений у нормального человека должно сформироваться мнение, что этот процессор лишь часть домика для уточки, построенного на российские детские пособия налоговыми резидентами Швейцарии в пользу неназванных бенефициаров.
    14.05.2017 12:19
    0 | 3
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