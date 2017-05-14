МВД сообщило о полном возобновлении работы госуслуг ГИБДД

Сбои в работе инфраструктуры, которая обеспечивает предоставление гражданам государственных услуг по линии Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, отсутствуют. Оказание услуг осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, 12 мая федеральные СМИ сообщили о хакерских атаках на ИСОД - Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России. Все подключённые к сети компьютеры оказались заблокированными, на мониторах отразилось послание: "Упс!".

УГИБДД по Тверской области в официальном паблике предупредило граждан, что МРЭО приостанавливают свою работу, а в шапке сайта регионального УМВД появилась плашка "Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".

Как сообщалось на сайте Министерства внутренних дел, благодаря своевременно принятым мерам были блокированы порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%.

Серверные ресурсы МВД России не подвергались заражению благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус», как сообащлаофициальный представитель ведомства.