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Хакеры взломали базы и системы МВД России

12 Мая 2017 20:42
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Федеральные СМИ сообщают о хакерских атаках на ИСОД - Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России. Первым об этом написал LIFE со ссылкой на паблик Mash

Все подключённые к сети компьютеры оказались заблокированными, на мониторах отразилось послание: "Упс!". По сообщению издания, министерству предлагают откупиться от киберпреступников биктоинами. 

Главная проблема заключается в том, что базы МВД стали доступны третьим лицам, однако сотрудникам придётся справляться и с бытовыми проблемами. К примеру, УГИБДД по Тверской области в официальном паблике предупреждает граждан, что МРЭО приостанавливают свою работу: очевидно, что сотрудники просто технически не могут поставить на учёт машины или выдать права. В шапке сайта регионального УМВД - плашка "Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".

По данным "Ведомостей", в российских соцсетях и на форумах компаний сообщается, что вирус атаковал и их. В частности, утверждается, что заражению подверглись компьютеры сотрудников компании «Связной» и «Мегафон».

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Метки: киберпреступность хакеры взломали базы мвд умвд по тверской области угибдд по тверской области
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Комментарии (11)

  • jazz-y 
    "Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске", - рассказал собеседник.
По его словам, за восстановление работы компьютера хакеры требуют перевести им сумму, эквивалентную $300 в биткоинах."

Словили вирус-шифровальщик, который разползся по локалке? Рукалицо...
    12.05.2017 21:02
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    • Proletary 
      Не только там, словила даже демократическая Мелкобритания. Пока по новостям выходит, что новый вид криптлокера. Подождем более подробных сведений, и не из такой помойки, как Лайф.
      12.05.2017 21:15
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  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Тоже мне, атака. Гуглить ровно две минуты.
http://it-help.info/how-to/malwares/3316-how-to-remove-wanna-decryptor-virus
На линуксовых форумах- тишина и благодать.
И кстати в симантековских базах уже есть защита.
    12.05.2017 21:39
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    • Proletary 
      Фейк это рекламный. http://www.wired.co.uk/article/wanna-decryptor-ransomware
Ванна не становится в автозагрузку, а шифрует файлы. Короче мораль - нефиг письма открывать в браузере. Ничему Теслакрипт не научил обывателей.
      12.05.2017 21:57
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      • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
        >Фейк это рекламный.<
Уж больно вовремя. Токо-токо наше всё подписало указ против интернета- и ВНЕЗАПНО атака на МВД.  Прям начинаю верить в российских хакеров на службе у Трампа. :))
        12.05.2017 22:04
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        • Proletary 
          Англичанка гадит :)
"Financial Times уже имеет некоторые представления о природе вируса. Газета пишет, что WannaCry представляет собой модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США Eternal Blue. Программа распространяет вирус через протоколы обмена файлами, которые установлены на компьютерах многих организаций по всему миру. Пишут, что вирус распространяется с какой-то удивительно большой скоростью"
От анонимности в сети все беды, истинно вам говорю. Икона Яровой во весь десктоп спасает.
          12.05.2017 22:12
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          • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
            Воистину спасает. Икона Милонова- заменяет файрвол. 
Икона Сталина- ваще превращает любую винду в макось.
            12.05.2017 22:21
            0 | 0

  • ilich 
    Сегодняшняя сводка от майкрософта - всё тихо. Подробности - здесь:  http://www.pctools.com/security-news/zero-day-vulnerability/
    12.05.2017 21:56
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    • Proletary 
      Тут немного не об этом. А вообще не слабо похоже бомбануло
https://www.gazeta.ru/social/2017/05/12/10671101.shtml?utm_medium=exchange&utm_source=smi2
      12.05.2017 22:02
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    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Ну еще бы, прям Вам  мелкомягкие так и скажут "По последним событиям выяснилось что наша система- дырявое говно."
      12.05.2017 22:09
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      • jazz-y 
        Заплатка, устраняющая уязвимость в протоколе smb через которую лезет этот вирус была выпущена 14 марта.
        12.05.2017 22:21
        0 | 0
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