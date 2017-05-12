Хакеры взломали базы и системы МВД России

Федеральные СМИ сообщают о хакерских атаках на ИСОД - Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России. Первым об этом написал LIFE со ссылкой на паблик Mash.

Все подключённые к сети компьютеры оказались заблокированными, на мониторах отразилось послание: "Упс!". По сообщению издания, министерству предлагают откупиться от киберпреступников биктоинами.

Главная проблема заключается в том, что базы МВД стали доступны третьим лицам, однако сотрудникам придётся справляться и с бытовыми проблемами. К примеру, УГИБДД по Тверской области в официальном паблике предупреждает граждан, что МРЭО приостанавливают свою работу: очевидно, что сотрудники просто технически не могут поставить на учёт машины или выдать права. В шапке сайта регионального УМВД - плашка "Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".

По данным "Ведомостей", в российских соцсетях и на форумах компаний сообщается, что вирус атаковал и их. В частности, утверждается, что заражению подверглись компьютеры сотрудников компании «Связной» и «Мегафон».