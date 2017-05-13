tvernews.ru
14 мая Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

МВД России: Благодаря своевременно принятым мерам были блокированы порядка тысячи заражённых компьютеров

13 Мая 2017 21:02
Автор:

12 мая Департаментом информационных технологий, связи и защиты информации МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, благодаря своевременно принятым мерам были блокированы порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%.

Серверные ресурсы МВД России не подвергались заражению благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус».

- Активность вируса локализована.  Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, федеральные СМИ сообщили о хакерских атаках на ИСОД - Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России. Все подключённые к сети компьютеры оказались заблокированными, на мониторах отразилось послание: "Упс!".

УГИБДД по Тверской области в официальном паблике предупредило граждан, что МРЭО приостанавливают свою работу, а в шапке сайта регионального УМВД появилась плашка "Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: хакеры взломали базы мвд хакер хакерская атака
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Jailbreak 
    Правильно написать не блокированы, а зашифрованы. И не утечка данных невозможна, а мы верим, что раз мы сейчас отключили интернет, то хакеры ничего не скачают! Упс, проблема в том, что никто не знает, сколько времени у хакеров был доступ к компьютеру, как минимум, время на шифрование. Ну и использованные уязвимости позволяли включить практически "режим бога" на компе, то есть абсолютный контроль над всеми установленными программами
    13.05.2017 21:32
    0 | 2

    • russs 
      Да ладно, зашифрованы. Скринлокер споймали небось самый тупенький.
      13.05.2017 22:46
      0 | 0

  • dsmile 
    Тем не менее, эти "менее одного процента" парализовали работу. А Не тронутыми остались компьютеры с косынкой и соцсетями?)
    13.05.2017 22:26
    0 | 1

  • Proletary 
    МВД России: как гордиться тем, что обо@#ался.
    13.05.2017 22:27
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

День Победы в Твери - как это было

2017-05-09 19:23
171

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
65

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
56

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
55

Патриотизм в Калязине: раздетые дети танцевали под снегом и дождем

2017-05-10 19:43
49

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
49

Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

2017-05-11 14:59
46

ТверьАтомЭнергоСбыт предлагает к замене счетчики электрической энергии по цене в 3 раза выше рыночной

2017-05-10 12:12
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100