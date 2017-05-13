МВД России: Благодаря своевременно принятым мерам были блокированы порядка тысячи заражённых компьютеров

12 мая Департаментом информационных технологий, связи и защиты информации МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, благодаря своевременно принятым мерам были блокированы порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%.

Серверные ресурсы МВД России не подвергались заражению благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус».

- Активность вируса локализована. Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, федеральные СМИ сообщили о хакерских атаках на ИСОД - Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России. Все подключённые к сети компьютеры оказались заблокированными, на мониторах отразилось послание: "Упс!".

УГИБДД по Тверской области в официальном паблике предупредило граждан, что МРЭО приостанавливают свою работу, а в шапке сайта регионального УМВД появилась плашка "Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".