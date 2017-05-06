В Твери на территории завода подобрали зайчонка. Малыша ждут в Центре реабилитации диких животных «Ромашка»

В Твери на территории одного из заводов неравнодушные люди подобрали зайчонка, он выжил в отличие от двух своих братьев - малышей кто-то забил палками.

Зайчонка ждут супруги Мурашовы из Центра реабилитации диких животных «Ромашка», а вот как привезти его к ним, они не знают.

- Наша машина до Твери вряд ли доедет. Но сделать это надо не позднее 9 мая, так как 10 мая люди, приютившие зайку, уезжают и девать его некуда, – рассказал ТИА Алексей Мурашов, – может кто-то откликнется и привезет несчастного к нам в центр, мы будем очень благодарны.

Если вы готовы привезти зайчонка в Центр реабилитации диких животных «Ромашка», который находится в Зубцовском районе Тверской области, просьба позвонить по телефону: 89057411305 спросить Яну или Алексея.

Руководители центра просят звонить либо до 10 утра, либо после 19. Супруги каждый день в делах, ухаживают за животными, а потому находятся все время на улице. Либо пишите смс-сообщения.