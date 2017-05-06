tvernews.ru
06 мая Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери на территории завода подобрали зайчонка. Малыша ждут в Центре реабилитации диких животных «Ромашка»

06 Мая 2017 21:59
Автор:

В Твери на территории одного из заводов неравнодушные люди подобрали зайчонка, он выжил в отличие от двух своих братьев - малышей кто-то забил палками.

Зайчонка ждут супруги Мурашовы из Центра реабилитации диких животных «Ромашка», а вот как привезти его к ним, они не знают. 

- Наша машина до Твери вряд ли доедет. Но сделать это надо не позднее 9 мая, так как 10 мая люди, приютившие зайку, уезжают и девать его некуда, – рассказал ТИА Алексей Мурашов, – может кто-то откликнется и привезет несчастного к нам в центр, мы будем очень благодарны.

Если вы готовы привезти зайчонка в Центр реабилитации диких животных «Ромашка», который находится в Зубцовском районе Тверской области, просьба позвонить по телефону: 89057411305 спросить Яну или Алексея. 

Руководители центра просят звонить либо до 10 утра, либо после 19. Супруги каждый день в делах, ухаживают за животными, а потому находятся все время на улице. Либо пишите смс-сообщения.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: реабилитационный центр ромашка реабилитационный центр диких животных ромашка мурашовы
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • uabumoderoff 
    Глубокоуважаемые супруги,а примите крысенка,мышонка и тараканчика? Я преклоняюсь перед вашим нелёгким и изнуряющим трудом.
    06.05.2017 23:02
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Михаилу Кругу посмертно предлагают присвоить звание "Почётный гражданин города Твери"

2017-05-04 21:49
73

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
69

9 мая в Твери пройдёт спортивная акция «Рекорд Победы»: горожане будут отжиматься

2017-05-04 17:49
47

Определили участок для строительства выставочного центра «Тверь Экспо»

2017-05-04 11:45
39

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

2017-05-03 16:06
37

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

В Твери молодые люди без помощи полиции нашли и поймали человека, который портил автомобили в Пролетарском районе

2017-05-04 15:17
25

Вот и лето пришло...

2017-04-30 18:53
23

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100