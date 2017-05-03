Тверской центр реабилитации диких животных «Ромашка» призывает не подбирать детенышей диких зверей

В Центр реабилитации диких животных «Ромашка», расположенном в Зубцовском районе Тверской области, все чаще люди приносят детенышей диких зверей и птиц. Люди гуляют по лесу и находят малышей, желая помочь им, забирают из дикой природы. Но их дом там, в лесу, с людьми они гибнут.

Так недавно в Центр принесли целый выводок куниц. Нашедшие такой подарок рассказали, что эти ребятишки двух недель отроду лежали просто так на земле в лесу. Люди не смогли пройти мимо, пожалели детенышей и принесли их в центр.

- Зверята были упитанные и подвижные, а это значит, что они были не брошенные. Мы знаем, что куниц выкормить невозможно, но все-таки решили попробовать, уж очень было жалко малышей. Но против природы не попрешь, человек не может заменить кунице маму. Весь выводок погиб, - рассказали ТИА в центре.

Регулярно в центр приносят птенцов, зайчат, ежат. В желании помочь, человек оказывает этим малышам «медвежью услугу». Зачастую, такая помощь приводит к гибели диких ребятишек.

- Люди должны понимать, что лес, дикая природа – родной дом для всех этих малышей. Там им хорошо, природа о них позаботится сама.

В «Ромашке» ТИА рассказали, что сейчас большинство птиц Центра готовится к появлению потомства: кто-то уже сидит на яйцах, другие обзаводятся парой. А недавно, в апреле, центр подарил 5 сов сипух в зоопарк в Ростов на Дону.

- Мы разводим сипух в Центре и выпускаем их в дикую природу в Краснодарский край. Но не всех сов получается выпустить на волю, некоторые наотрез отказываются приспосабливаться к жизни в дикой природе – не хотят самостоятельно ловить мышей, таких приходится пристраивать в зоопарки.

Фото центра "Ромашка"