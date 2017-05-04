ГЖИ: "ситуация с УК, создающими компании-клоны и условия для банкротства, нас беспокоит"

ТИА писало про управляющие компании-клоны под общим названием "Застава": суть в том, что пользуясь "дырками" в законе, руководство УКашек банкротит одни компании и тут же открывает новые, миллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями уходят в никуда, а жилой фонд переводят путём заочных голосований. Однако далеко не всегда жильцы понимают, что происходит, какие документы они подписывают, не обращают внимание на поменявшиеся реквизиты в квитанциях по квартплате. Подробнее о ситуации именно в УК "Застава" читайте в материалах: "Как работают управляющие компании в Твери: деньги собрал – обанкротился – открыл новую... А лучше - пять" и "Как работают управляющие компании в Твери-3: с точки зрения УК, в их банкротстве виновны жители-должники".

ТИА направило запросы в налоговую инспекцию, которая ответила, что создание УК-клонов абсолютно законно, а также в ГЖИ. Прокомментировал положение дел врио начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области Д.О. Ефимов:

"В Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области периодически поступают обращения граждан по вопросу правомерности выбора управляющей организации, в том числе, в отношении ООО «УК Застава».

В рамках возложенных на Главное управление полномочий по обращениям проводятся проверки на предмет правомерности принятия общим собранием собственников многоквартирного дома решения о выборе управляющей организации, чтобы заключить с ней договор управления.

В частности по ООО «УК Застава» проводились проверки по обращениям собственников многоквартирных домов № 3 по ул. Жореса и № 13 по ул. Мусоргского Твери. Установлено, что при проведении общих собраний отсутствовал кворум, предусмотренный жилищным законодательством, следовательно, общее собрание не правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня.

В связи с этим Главное управлением обратилось в суд с исковыми заявлениями о признании недействительными решений общих собраний. Заявления приняты судом к рассмотрению.

По другим многоквартирным домам существенных нарушений процедуры проведения собраний не установлено.

Согласно части 2 статьи 195 Жилищного кодекса Российской Федерации, реестр лицензий субъекта РФ должен содержать раздел, который включает в себя сведения об адресе многоквартирного дома или адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат. Ведение реестра лицензий Тверской области осуществляется Главным управлением.

Управляющая организация в случае изменения перечня многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми она осуществляет, в течение трех рабочих дней со дня изменения таких сведений обязана разместить их на официальном сайте для раскрытия информации, а также направить их в Главное управление.

При подаче заявления о внесении в реестр лицензий Тверской области достаточно предоставления копии протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В случае если Главным управлением выявлены основания для приостановления рассмотрения заявления, должностным лицом Главного управления может быть принято решение о запросе письменных решений (бюллетеней) собственников.

Если же смотреть на проблему шире, то ситуация с УК, создающими компании-клоны и условия для банкротства, разумеется, беспокоит Главное управление. Данные действия обусловлены большими суммами задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, которые в таких случаях могут заявлять о преднамеренном банкротстве в арбитраж.

Главное же управление, в свою очередь, все материалы по результатам проверок направляет в следственные органы, в том числе – в Управление МВД России по Тверской области и в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Такие материалы направлялись как в отношении нескольких УК с названием «Застава», а также УК «ТЖК», ЖЭУ-22, «Новый дом», «УК ЖЭУ», «Управляющая компания «Орша», «Дома в порядке», «Мой дом», «Меридиан» и других компаний, которые используют пробелы в законодательстве в свою пользу.

В настоящее время всеми органами власти ведется совместная работа по разрешению сложившейся ситуации, поиску механизмов по наведению порядка в данной сфере".