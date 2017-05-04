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ГЖИ: "ситуация с УК, создающими компании-клоны и условия для банкротства, нас беспокоит"

04 Мая 2017 10:15
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ТИА писало про управляющие компании-клоны под общим названием "Застава": суть в том, что пользуясь "дырками" в законе, руководство УКашек банкротит одни компании и тут же открывает новые, миллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями уходят в никуда, а жилой фонд переводят путём заочных голосований. Однако далеко не всегда жильцы понимают, что происходит, какие документы они подписывают, не обращают внимание на поменявшиеся реквизиты в квитанциях по квартплате. Подробнее о ситуации именно в УК "Застава" читайте в материалах: "Как работают управляющие компании в Твери: деньги собрал – обанкротился – открыл новую... А лучше - пять" и "Как работают управляющие компании в Твери-3: с точки зрения УК, в их банкротстве виновны жители-должники".       

ТИА направило запросы в налоговую инспекцию, которая ответила, что создание УК-клонов абсолютно законно, а также в ГЖИ. Прокомментировал положение дел  врио начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области Д.О. Ефимов:

"В Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области периодически поступают обращения граждан по вопросу правомерности выбора управляющей организации, в том числе, в отношении ООО «УК Застава».

В рамках возложенных на Главное управление полномочий по обращениям проводятся проверки на предмет правомерности принятия общим собранием собственников многоквартирного дома решения о выборе управляющей организации, чтобы заключить с ней договор управления.

В частности по ООО «УК Застава» проводились проверки по обращениям собственников многоквартирных домов № 3 по ул. Жореса и № 13 по ул. Мусоргского Твери. Установлено, что при проведении общих собраний отсутствовал кворум, предусмотренный жилищным законодательством, следовательно, общее собрание не правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня.

В связи с этим Главное управлением обратилось в суд с исковыми заявлениями о признании недействительными решений общих собраний. Заявления приняты судом к рассмотрению.

По другим многоквартирным домам существенных нарушений процедуры проведения собраний не установлено.

Согласно части 2 статьи 195 Жилищного кодекса Российской Федерации, реестр лицензий субъекта РФ должен содержать раздел, который включает в себя сведения об адресе многоквартирного дома или адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат. Ведение реестра лицензий Тверской области осуществляется Главным управлением.

Управляющая организация в случае изменения перечня многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми она осуществляет, в течение трех рабочих дней со дня изменения таких сведений обязана разместить их на официальном сайте для раскрытия информации, а также направить их в Главное управление.

При подаче заявления о внесении в реестр лицензий Тверской области достаточно предоставления копии протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В случае если Главным управлением выявлены основания для приостановления рассмотрения заявления, должностным лицом Главного управления может быть принято решение о запросе письменных решений (бюллетеней) собственников.

Если же смотреть на проблему шире, то ситуация с УК, создающими компании-клоны и условия для банкротства, разумеется, беспокоит Главное управление. Данные действия обусловлены большими суммами задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, которые в таких случаях могут заявлять о преднамеренном банкротстве в арбитраж.

Главное же управление, в свою очередь, все материалы по результатам проверок направляет в следственные органы, в том числе – в Управление МВД России по Тверской области и в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Такие материалы направлялись как в отношении нескольких УК с названием «Застава», а также УК «ТЖК», ЖЭУ-22, «Новый дом», «УК ЖЭУ», «Управляющая компания «Орша», «Дома в порядке», «Мой дом», «Меридиан» и других компаний, которые используют пробелы в законодательстве в свою пользу.

В настоящее время всеми органами власти ведется совместная работа по разрешению сложившейся ситуации, поиску механизмов по наведению порядка в данной сфере".

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Метки: ук застава гжи жкх ук управляющие компании твери
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Комментарии (6)

  • MikeH 
    Я могу озвучить это короче, с полным сохранением смысла исходного сообщения.
Вот: Бла-бла-бла!
:-)))
    04.05.2017 11:00
    0 | 3

  • jazz-y 
    А ГЖИ не беспокоит, например, как ГУКи получили дома в управление? Или, может, их беспокоит вопрос проведения открытых конкурсов по выбору УК в новостройках? :)

По теме: минстрой планирует запретить УК, не имеющим домов в управлении получать лицензию. Т.е. создавать заранее несколько "пустых" УК будет проблематично. Правда банкротиться от этого меньше не станут...

"В настоящее время всеми органами власти ведется совместная работа по разрешению сложившейся ситуации, поиску механизмов по наведению порядка в данной сфере" 
чего? неужели нормативы на ОДН нормальные примут или перепишут всю нормативку Минстроя, которая заставляет УК отвечать рублем как за косяки РСО, так и за косяки жильцов?
    04.05.2017 11:14
    0 | 2

  • Rina 
    Именно как-то "ГЖИ беспокоит", но и только. Каким образом, например, УК ЖЭУ-5 получили в управление 100 с лишним домов? Жители вообще ни сном ни духом не поняли. А потом съехал их офис из дома, а нового арендатора засыпали повестками в суды разных инстанций.
    04.05.2017 11:25
    0 | 2

  • BARBAdos 
    я в курсе про несколько УК Орша и Фаворит(просто, + и 1), при этом действуют они параллельно, но видимо с прицелом на последующее банкротство...

Но вообще с учетом нашего законодательства не мудрено, что владельцы УКашек так зарабатывают, там риски минимальны, даже если чертовски не повезет и все-таки за жопу возьмут, то дадут года 3 условки. А с учетом уровня работы нашего доблестного МВД в плане экономических преступлений и прокуратуры, то у нас просто ниша образовалась на рынке в плане того, как можно нехило бабла поднять, не вкладывая фактически ничего своего...

А ГЖИ эта вообще непонятно за что отвечает - они просто факты констатируют, а на что то влиять они не хотят...
    04.05.2017 12:23
    0 | 0

  • BARBAdos 
    кстати эти УКашки еще и попутно зарабатывают на тех же провайдерах - срубают с них периодически бабло за то, что те оборудование свое устанавливают на чердаках или подвалах. При этом УКашкам данные помещения естественно не принадлежат и никакого права на доение провайдеров они не имеют...
    04.05.2017 12:27
    0 | 0

  • 1% 
    ну и дальше что? одних это беспокоит, другие готовятся к дискуссии по поиску механизма решения проблемы,а терпилы по факту как молчали, так и будут молчать, вообще не вижу смысла в этом посте.
    04.05.2017 13:18
    0 | 0
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