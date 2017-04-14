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Как работают управляющие компании в Твери-3: с точки зрения УК, в их банкротстве виновны жители-должники

14 Апреля 2017 13:34
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После публикации материала о том, как работают в Твери управляющие компании «Застава» и «Застава Плюс» : создают новые, банкротятся и переводят друг другу жилой фонд –  в  редакцию ТИА пришли представители компаний и высказали свою точку зрения на происходящее в системе ЖКХ.  "Мы пришли не оправдываться, а рассказать вам правду", - сделали они заявление с порога.

Вкратце напомним суть: в Твери зарегистрированы целых четыре УК «Застава» и несколькол же «Застав Плюс» с одинаковым названием, одинаковым видом деятельности, юридическим адресом и учредителем. Накопив долги, компании банкротятся, а жилой фонд переводится из одной в другую. Уставный капитал – всего 10 тысяч рублей, в собственности техникии нет, она арендуется. Взять с такой компании, понятное дело, нечего. Ресурсоснабжающими организациям остаётся разводить руками и считать многомиллионные убытки. А новой управляющей компании – копить новые долги.

Кто виноват? Вопрос отнюдь не риторический: оказывается, виноваты жильцы и магазины

Руководители УК «Застава» (№4) рассказали, что по такой схеме работают почти все УК в России. А виной тому, по их словам, неплательщики.  

- Да, проблема есть. И она в дебиторской задолженности. Жильцы не платят нам, мы не платим ресурсоснабжающими организациям, отсюда многомиллионные долги и как следствие – банкротство, - говорит замруководителя УК «Застава» Владимир Галанов, показывая бумаги с долгами. В конце таблички должников общая сумма – 10 миллионов рублей по 55 домам.

– И это с июня прошлого года.

По данным УК, исправно платят только около 60-70 % жильцов, остальные – игнорируют квитанции, накапливая дестяки и сотни тысяч долгов. Подача искового заявления в суд «мотивирует» лишь 5 % должников. После получения уведомления, они добровольно погашают долги перед УК. абсолютно все суды управляющие компании выигрывают, но судебные приставы не спешат "выбивать" задолженность из собственников квартир.

- Мы практически не получаем своих денег. Возникают проблемы на стадии исполнительного производства. С одной стороны, некоторые должники не работают или работают неофициально, с другой, судебные приставы странным образом прекращают производство через четыре дня, - рассказывает  заместитель директора «Застава Плюс» Александр Конкин.

Вторая причина больших долгов УК – это не платящие за ЖКУ арендаторы нежилых помещений в домах - в основном магазины. Ограничить подачу коммунальных услуг малому бизнесу практически невозможно.

При этом переход на прямые платежи – когда потребитель платит непосредственно ресурсоснабжающей организации за потребленную услугу – ситуацию не спасают: как утверждают представители управляющих компаний, долги за жильцов всё равно обязаны платить УК, потому что прямые платежи и прямые договоры - разные вещи.

                                   Что делать? И снова есть ответ – банкротиться

Накопив долги, компании вынуждены банкротиться. Например, предыдущая «Застава» накопила долг в 23 миллиона рублей. Конкурсное производство, как правило, не приносит кредиторам никакой выгоды. То есть в итоге свои недополученные от УК деньги ресурсники не только не могут вернуть, но иногда ещё и остаются в «минусе», выплачивая зарплату  арбитражному управляющему и расходы по судебному делопроизводству.

Поэтому на вопрос - почему новые и идентичные по названию управляющие компании создают заранее? - представители УК ответили в один голос: «А что тут такого?»:

- Мы же все взрослые люди и всё понимаем. Это глубокая системная проблема во всей стране. Заранее известно, что созданная управляющая компания станет банкротом, - откровенно ответил  Владимир Галанов. – Компания создается с таким же названием, меняются лишь реквизиты. Но это делается для удобства жильцов: они знают, куда идти, куда звонить, потому что ничего не меняется.

Представители УК утверждают, что жилой фонд переводят из обанкротившейся компании в новую только законным путём и только по голосованию. Напомним, два собственника, подписавших документы на перевод в новую компанию «Застава», рассказали ТИА, что были введены в заблуждение – в управляющей компании им сказали, что они подписывают бюллетени, чтобы остаться в старой УК.

Тем не менее, представители «Заставы» это опровергают – перевод осуществляется на добровольной основе.

- Собрания проходят в очно-заочной форме. Старшие по домам в курсе всей ситуации – что дом переводят в новую управляющую компанию, раздаются бюллетени, в которых сказано, что жители заключают договор с такой-то управляющей компанией, с такого-то числа. Жители выражают своё мнение, подписывая бюллетени, - рассказывает Дарья Абрамова, юрист УК «Застава».

- То есть, они меняют УК «Застава» на УК «Застава» по бюллетеню?

 - Да. Жители привыкли к одному паспортному столу, к тому, где находится их управляющая компания, - продолжила юрист.  

А Александр Конкин добавил, что, как правило, качать права по поводу обманных бюллетений приходят злостные неплательщики.

                                 Уставный капитал 10 тысяч и машина в качестве имущества

Директор УК «Застава Плюс» Пётр Предэ рассказал, что кроме уставного капитала в 10 тысяч рублей в собственности его компании  автомобиль УАЗ. В «Заставе» и того меньше – 10 тысяч капитала и техника в аренде. Это тоже нормальная практика для российских компаний, как говорят представители УК. В конце концов, в законе нет ограничений на этот счёт.

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Метки: управляющие компании в твери застава застава плюс банкротство УК
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Комментарии (16)

  • kudimov 
    По поводу жителей-неплательщиков можно согласиться. У нас раньше вывешивали списки, так волосы дыбом вставали от некоторых цифирь долга. И причем среди неплательщиков были люди, которые утром во дворе заводили и прогревали дорогие иномарки.
Но один вопрос не дает покоя - почему эти руководители УК продолжают работать в этом бизнесе? Не уходят заниматься чем-нибудь другим. Может прикипели к любимой работе? Или может жалко жителей бросить на произвол судьбы? Или есть более прозаичная причина, а?
    14.04.2017 13:47
    0 | 7

    • jazz-y 
      Конечно причина более прозаична - люди получают зарплату, кормят семьи. Общая убыточность бизнеса (в первую очередь из-за особенностей законодательства) этому не мешает.
      14.04.2017 13:55
      0 | 6

      • kudimov 
        Джаззи, кормят хлебом, хлебом с маслом или хлебом с маслом и икрой?
        14.04.2017 14:10
        0 | 2

        • jazz-y 
          Кто чем кормит свои семьи зависит не от сферы деятельности, а от возможностей конкретного человека.
          14.04.2017 14:15
          0 | 3

          • kudimov 
            "Слова не мальчика, но мужа".
            14.04.2017 14:19
            2 | 1

        • sashafedorov86 
          Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
          14.04.2017 15:03
          0 | 0

    • VoToN 
      Вот потому у них и есть дорогие иномарки :)
      14.04.2017 15:01
      0 | 3

  • NPC 
    Все верно сказано, но в большей степени это касается не системы ЖКХ, а системы исполнительного производства и законов, которые настолько социальны, что жулики этим активно пользуются.
С человека, который имеет только единственную квартиру и голые стены можно взять только 100р в месяц, ибо работает он в черную и никогда своих денег не покажет. 
В итоге законодательство направленное на то, чтобы помогать социально незащищенным слоям помогает маргинальным слоям.
    14.04.2017 13:56
    0 | 4

  • future 
    При нормальной работе судов и судебных приставов. За долги м.б. вплоть до выселения.
http://juresovet.ru/esli-est-zadolzhennost-po-kvartplate-chem-grozit-mogut-li-vyselit-za-dolg-otvetstvennost-nakazanie/
    14.04.2017 14:34
    0 | 1

  • Kotbegemot 
    «В течение всего 2016 года население чаще всего испытывало затруднения с оплатой жилищно-коммунальных услуг и покупкой назначенных лекарств. К ноябрю доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, достигла 27%».

Источник: Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. 
Мониторинг НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

А ведь правда еще есть и те, кто «прогревает дорогие иномарки» (см.kudimov)
    14.04.2017 14:34
    0 | 1

  • future 
    А так сам пришел и рассказал,что банкротят специально =)
    14.04.2017 14:35
    0 | 0

  • popsa 
    Сейчас летом всех загонят в ЕИРЦ и "заживём".
    14.04.2017 14:53
    0 | 1

  • russs 
    Процедура банкротства должна быть совмещена с процедурой расстрела.
    14.04.2017 15:05
    1 | 0

    • Kotbegemot 
      27% процентов населения???
      14.04.2017 15:16
      0 | 0

  • Rob 
    Интересная корпоративная система УК- жители якобы не платят и они тут же идут банкротиться!? А не легче ли попробовать взыскать с жителей долги? А потом пусть приставы этим занимаются! Странно получается- с жителей ничего сами не взыскивают, идут банкротиться, а при этом передают долг аналогичной компании. А в части того, что жители сами подписывают протокол о выборе новой компании- пусть суд проверяет, особенно странно когда все единогласно их выбирают.
    14.04.2017 15:32
    0 | 1

  • Бертран 
    Чего греха таить, народ у нас действительно, сознательностью не обременен. Жадноватый и вороватый народ наш- от того и всё развитие государства страдает. Законы либеральные.
    14.04.2017 15:33
    0 | 0
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