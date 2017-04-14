Как работают управляющие компании в Твери-3: с точки зрения УК, в их банкротстве виновны жители-должники

После публикации материала о том, как работают в Твери управляющие компании «Застава» и «Застава Плюс» : создают новые, банкротятся и переводят друг другу жилой фонд – в редакцию ТИА пришли представители компаний и высказали свою точку зрения на происходящее в системе ЖКХ. "Мы пришли не оправдываться, а рассказать вам правду", - сделали они заявление с порога.

Вкратце напомним суть: в Твери зарегистрированы целых четыре УК «Застава» и несколькол же «Застав Плюс» с одинаковым названием, одинаковым видом деятельности, юридическим адресом и учредителем. Накопив долги, компании банкротятся, а жилой фонд переводится из одной в другую. Уставный капитал – всего 10 тысяч рублей, в собственности техникии нет, она арендуется. Взять с такой компании, понятное дело, нечего. Ресурсоснабжающими организациям остаётся разводить руками и считать многомиллионные убытки. А новой управляющей компании – копить новые долги.

Кто виноват? Вопрос отнюдь не риторический: оказывается, виноваты жильцы и магазины

Руководители УК «Застава» (№4) рассказали, что по такой схеме работают почти все УК в России. А виной тому, по их словам, неплательщики.

- Да, проблема есть. И она в дебиторской задолженности. Жильцы не платят нам, мы не платим ресурсоснабжающими организациям, отсюда многомиллионные долги и как следствие – банкротство, - говорит замруководителя УК «Застава» Владимир Галанов, показывая бумаги с долгами. В конце таблички должников общая сумма – 10 миллионов рублей по 55 домам.

– И это с июня прошлого года.

По данным УК, исправно платят только около 60-70 % жильцов, остальные – игнорируют квитанции, накапливая дестяки и сотни тысяч долгов. Подача искового заявления в суд «мотивирует» лишь 5 % должников. После получения уведомления, они добровольно погашают долги перед УК. абсолютно все суды управляющие компании выигрывают, но судебные приставы не спешат "выбивать" задолженность из собственников квартир.

- Мы практически не получаем своих денег. Возникают проблемы на стадии исполнительного производства. С одной стороны, некоторые должники не работают или работают неофициально, с другой, судебные приставы странным образом прекращают производство через четыре дня, - рассказывает заместитель директора «Застава Плюс» Александр Конкин.

Вторая причина больших долгов УК – это не платящие за ЖКУ арендаторы нежилых помещений в домах - в основном магазины. Ограничить подачу коммунальных услуг малому бизнесу практически невозможно.

При этом переход на прямые платежи – когда потребитель платит непосредственно ресурсоснабжающей организации за потребленную услугу – ситуацию не спасают: как утверждают представители управляющих компаний, долги за жильцов всё равно обязаны платить УК, потому что прямые платежи и прямые договоры - разные вещи.

Что делать? И снова есть ответ – банкротиться

Накопив долги, компании вынуждены банкротиться. Например, предыдущая «Застава» накопила долг в 23 миллиона рублей. Конкурсное производство, как правило, не приносит кредиторам никакой выгоды. То есть в итоге свои недополученные от УК деньги ресурсники не только не могут вернуть, но иногда ещё и остаются в «минусе», выплачивая зарплату арбитражному управляющему и расходы по судебному делопроизводству.

Поэтому на вопрос - почему новые и идентичные по названию управляющие компании создают заранее? - представители УК ответили в один голос: «А что тут такого?»:

- Мы же все взрослые люди и всё понимаем. Это глубокая системная проблема во всей стране. Заранее известно, что созданная управляющая компания станет банкротом, - откровенно ответил Владимир Галанов. – Компания создается с таким же названием, меняются лишь реквизиты. Но это делается для удобства жильцов: они знают, куда идти, куда звонить, потому что ничего не меняется.

Представители УК утверждают, что жилой фонд переводят из обанкротившейся компании в новую только законным путём и только по голосованию. Напомним, два собственника, подписавших документы на перевод в новую компанию «Застава», рассказали ТИА, что были введены в заблуждение – в управляющей компании им сказали, что они подписывают бюллетени, чтобы остаться в старой УК.

Тем не менее, представители «Заставы» это опровергают – перевод осуществляется на добровольной основе.

- Собрания проходят в очно-заочной форме. Старшие по домам в курсе всей ситуации – что дом переводят в новую управляющую компанию, раздаются бюллетени, в которых сказано, что жители заключают договор с такой-то управляющей компанией, с такого-то числа. Жители выражают своё мнение, подписывая бюллетени, - рассказывает Дарья Абрамова, юрист УК «Застава».

- То есть, они меняют УК «Застава» на УК «Застава» по бюллетеню?

- Да. Жители привыкли к одному паспортному столу, к тому, где находится их управляющая компания, - продолжила юрист.

А Александр Конкин добавил, что, как правило, качать права по поводу обманных бюллетений приходят злостные неплательщики.

Уставный капитал 10 тысяч и машина в качестве имущества

Директор УК «Застава Плюс» Пётр Предэ рассказал, что кроме уставного капитала в 10 тысяч рублей в собственности его компании автомобиль УАЗ. В «Заставе» и того меньше – 10 тысяч капитала и техника в аренде. Это тоже нормальная практика для российских компаний, как говорят представители УК. В конце концов, в законе нет ограничений на этот счёт.